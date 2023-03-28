مشهد يحبس الأنفاس من الكويت.. الأرض ابتلعت سيارة في ثوان (فيديو)

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وطن- شهدت منطقة “العارضية” الصناعية التابعة لمحافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي بينما سقطت سيارة جراء الانهيار.

هبوط أرضي كبير ومفاجئ في العارضية بالكويت

وبحسب ما أوردته صحف كويتية فإن إحدى السيارات التي كانت تتواجد في المنطقة سقطت في الهبوط الأرضي، مما أدى إلى انطلاق فرق الطوارئ المتخصصة التابعة لوزارة الأشغال الكويتية إلى موقع الحادثة من أجل التأكد من عدم وجود أي إصابات، وتبيّن سبب حدوث الهبوط الأرضي.

ويُذكر أن إحدى الشركات تقوم ببعض الأعمال الحفرية بالقرب من موقع الهبوط الأرضي.

وقال الناطق باسم وزارة الأشغال م. أحمد الصالح لصحيفة “الوطن” الكويتية إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة بدأت معاينة موقع الهبوط للوقوف على أسباب حدوث الهبوط والمتسبب فيه.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتأكد بعد ما إذا كان الهبوط سببه قيام أحد المقاولين التابعين لجهات خاصة بالحفر بالقرب من خط مياه أم لا.

وأظهر مقطع فيديو متداول تسرُب المياه بغزارة داخل الحفرة، التي أفادت حسابات إخبارية عدة بأنها قريبة من مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ “البدون”. وبدا أسفل الحفرة الضخمة سيارة بيضاء اللون ومصرف مياه فوقها.

عاجل| انهيار أرضي كبير جداً بجانب الجهاز المركزي للبدون في منطقة العارضية #الكويت pic.twitter.com/UgwPO6RzfS — مباشر نيوز (@mobashernewss) March 28, 2023

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أمطار غزيرة في الكويت

وكانت الكويت قد شهدت، يوم الأحد، أمطارًا غزيرة أدت إلى غرق شوارع ومناطق عدة، وإغلاق طرق تجمعت بها مياه الأمطار التي غطت السيارات، وتسربت إلى بعض المنازل والمجمعات.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت فاجأت مستخدمي الطرق ومسؤولي الجهات الحكومية، حيث تسببت في غرق بعض الشوارع والطرقات وغلق أخرى.

وأضافت الصحيفة أن فرق الطوارئ انتشرت للمساعدة ومعالجة الوضع، وسط استنفار أمني ومروري.

وذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سبب تعرض بعض الطرق الرئيسية وبعض المواقع في المناطق الداخلية إلى الغرق، يعود إلى عدم استعداد هيئة الطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي.