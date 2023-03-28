الثلاثاء, مارس 28, 2023
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مشهد يحبس الأنفاس من الكويت.. الأرض ابتلعت سيارة في ثوان (فيديو)

لم يتأكد حتى الآن ما إذا كان الهبوط سببه قيام أحد المقاولين التابعين لجهات خاصة بالحفر بالقرب من خط مياه أم لا

كتب خالد الأحمد
هبوط أرضي كبير ومفاجئ في العارضية بالكويت watanserb.com
هبوط أرضي كبير ومفاجئ في العارضية بالكويت
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وطن- شهدت منطقة “العارضية” الصناعية التابعة لمحافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي بينما سقطت سيارة جراء الانهيار.

هبوط أرضي كبير ومفاجئ في العارضية بالكويت

وبحسب ما أوردته صحف كويتية فإن إحدى السيارات التي كانت تتواجد في المنطقة سقطت في الهبوط الأرضي، مما أدى إلى انطلاق فرق الطوارئ المتخصصة التابعة لوزارة الأشغال الكويتية إلى موقع الحادثة من أجل التأكد من عدم وجود أي إصابات، وتبيّن سبب حدوث الهبوط الأرضي.

ويُذكر أن إحدى الشركات تقوم ببعض الأعمال الحفرية بالقرب من موقع الهبوط الأرضي.

وقال الناطق باسم وزارة الأشغال م. أحمد الصالح لصحيفة “الوطن” الكويتية إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة بدأت معاينة موقع الهبوط للوقوف على أسباب حدوث الهبوط والمتسبب فيه.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتأكد بعد ما إذا كان الهبوط سببه قيام أحد المقاولين التابعين لجهات خاصة بالحفر بالقرب من خط مياه أم لا.

وأظهر مقطع فيديو متداول تسرُب المياه بغزارة داخل الحفرة، التي أفادت حسابات إخبارية عدة بأنها قريبة من مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ “البدون”. وبدا أسفل الحفرة الضخمة سيارة بيضاء اللون ومصرف مياه فوقها.

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أمطار غزيرة في الكويت

وكانت الكويت قد شهدت، يوم الأحد، أمطارًا غزيرة أدت إلى غرق شوارع ومناطق عدة، وإغلاق طرق تجمعت بها مياه الأمطار التي غطت السيارات، وتسربت إلى بعض المنازل والمجمعات.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت فاجأت مستخدمي الطرق ومسؤولي الجهات الحكومية، حيث تسببت في غرق بعض الشوارع والطرقات وغلق أخرى.

وأضافت الصحيفة أن فرق الطوارئ انتشرت للمساعدة ومعالجة الوضع، وسط استنفار أمني ومروري.

وذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سبب تعرض بعض الطرق الرئيسية وبعض المواقع في المناطق الداخلية إلى الغرق، يعود إلى عدم استعداد هيئة الطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي.

المصدرالوطن، الراي ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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