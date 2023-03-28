الثلاثاء, مارس 28, 2023
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رياضة

مرتضى منصور يفضح الخطيب بتصريحات نارية بعد خروجه من السجن

مرتضى منصور يتوعد الخطيب بالكشف عن الحقائق بعد خروجه من السجن

كتب فارس أبو شيحة
مرتضى منصور يفضح الخطيب watanserb.com
مرتضى منصور يفضح الخطيب
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وطن- هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، نظيره محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري الغريم الأزلي، بعد خروجه من السجن بتهمة سب وقذف الأخير عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريح صحفي خرج به عقب خروجه من السجن، على خلفية قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، ” أحترم الأهلي وليس لديّ أي معركة معه، ومعركتي مع محمود الخطيب قد بدأت الآن”.

تصريحات مرتضى منصور

وتابع منصور حديثه، ” تعرضت للحبس وجرت مساومات، كان الاختيار الأول تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي على مدة 5 سنوات، والثانية أن أنسى قضية نادي القرن”.

كما وأضاف رئيس الزمالك، ” الاختيار الأخير الذي عرض عليّ من أجل تفادي الحبس، هو الاعتذار لمحمود الخطيب، لكنني رفضت ذلك. فتم سجني”.

مرتضى منصور يتوعد بكشف الحقائق

وأردف، ” الموضوع  لا علاقة له بالأهلي والزمالك، الأمور أكبر بكثير، كما وسيتم الكشف عن جميع الحقائق والحديث عن ملفات مهمة. خلال المؤتمر الصحفي الذي سأعقده الجمعة المقبلة”.

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وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد قضاء مدة حبسه لمدة شهر كامل، بحكم من القضاء المصري غير قابل للطعن عليه، بسبب شتم وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي
محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي

الزمالك المصري

وفي سياق آخر، ودع فريق الزمالك الذي يمر في فترة صعبة خلال الموسم الجاري، بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد الخسارة القاسية أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة دون مقابل في دور ال16.

كما وسيلتقي فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، منافسه المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مرتضى منصور
مرتضى منصور

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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