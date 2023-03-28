مرتضى منصور يفضح الخطيب بتصريحات نارية بعد خروجه من السجن

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وطن- هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، نظيره محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري الغريم الأزلي، بعد خروجه من السجن بتهمة سب وقذف الأخير عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريح صحفي خرج به عقب خروجه من السجن، على خلفية قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، ” أحترم الأهلي وليس لديّ أي معركة معه، ومعركتي مع محمود الخطيب قد بدأت الآن”.

تصريحات مرتضى منصور

وتابع منصور حديثه، ” تعرضت للحبس وجرت مساومات، كان الاختيار الأول تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي على مدة 5 سنوات، والثانية أن أنسى قضية نادي القرن”.

🛑 #مرتضى_منصور: تعرضت لمساومات من أجل الاعتذار لمحمود الخطيب في سبيل الحصول على حريتي لكنني رفضت لأن الخطيب ليس هو من وراء حبسي وهو يعرف ذلك جيداً pic.twitter.com/pazTeTYMbU — Shorouk News (@Shorouk_News) March 27, 2023

كما وأضاف رئيس الزمالك، ” الاختيار الأخير الذي عرض عليّ من أجل تفادي الحبس، هو الاعتذار لمحمود الخطيب، لكنني رفضت ذلك. فتم سجني”.

مرتضى منصور يتوعد بكشف الحقائق

وأردف، ” الموضوع لا علاقة له بالأهلي والزمالك، الأمور أكبر بكثير، كما وسيتم الكشف عن جميع الحقائق والحديث عن ملفات مهمة. خلال المؤتمر الصحفي الذي سأعقده الجمعة المقبلة”.

مرتضى منصور :

فى بيان بعد الخروج من السجن

( 12 ) دقيقة عن السجون وجمالها ومحمود الخطيب والاهلى !!!

( 1 ) دقيقة فقط عن الزمالك وخروجه من كل البطولات !!!!

مطالبا الجمهور مايزعلوش من الخروج من كل البطولات عشان الاهلى مااخدش حاجه حتى الان!! pic.twitter.com/Yr9oKR4o3r — TareK TiTo (@tecno_tito) March 27, 2023

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وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد قضاء مدة حبسه لمدة شهر كامل، بحكم من القضاء المصري غير قابل للطعن عليه، بسبب شتم وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

الزمالك المصري

وفي سياق آخر، ودع فريق الزمالك الذي يمر في فترة صعبة خلال الموسم الجاري، بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد الخسارة القاسية أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة دون مقابل في دور ال16.

كما وسيلتقي فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، منافسه المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة للموسم الحالي.