الثلاثاء, مارس 28, 2023
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محمد فراج يسب رامز بألفاظ نابية وهذا ما فعلته زوجته بسنت شوقي (شاهد)

الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي هما ضيفا الحلقة 6 من رامز نيفر إند

كتب فهمي الورغمي
محمد فراج وبسنت شوقي ضيوف رامز watanserb.com
محمد فراج وبسنت شوقي ضيوف رامز
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وطن- حضر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، ضيفان على حلقة الليلة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند”، في مقلب جديد عاشه الزوجان مع رامز جلال، قبل أن ينفجر محمد غضبا ويتفوه بألفاظ نابية في وجه رامز والحضور غضبا مما تعرض له.

محمد فراج وبسنت شوقي ضيوف رامز

يحضر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي ضيفان على بوليفارد الرياض، حيث كان رامز يعد لهما مقلبا خاص بهما.

يصعد الزوجان على متن مطعم معلق على ارتفاع عشرات الأمتار، حيث يجدون أنفسهم أمام مغامرة غير متوقعة عندما بدأ المطعم التأرجح بطريقة كبيرة أثارت رعبهما.

وسخر رامز جلال من إطلالة الثنائي حينما استقبلتهم كارلا حداد في بداية المقلب، قائلًا: «دول لابسين جاوكت سودة دول مش عرسان دول عصابة بنك».

محمد فراج وبسنت شوقي ضيفا الحلقة السادسة في "رامز نيفر إند"
محمد فراج وبسنت شوقي ضيفا الحلقة السادسة في “رامز نيفر إند”
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يتدخل رامز حينها بأزياء تنكرية على هيئة شيف ياباني ويبدأ في مخاطبة محمد وبسنت بطريقة مستفزة، تضمنت رميه ببودرة بطفاية الحريق على وجهه وهو وزوجته.

عندها يدخل محمد فراج في حالة من السباب والشتيمة في وجه رامز بألفاظ بذيئة وغير مقبولة، ليخبره رامز أن الأمر تحول لصراع “راجل لراجل من الآن”.

رامز جلال عن وصف فراج وبسنت شوقي بأشهر كابلز: أومال حسام حبيب وشيرين
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هل يحمي محمد بسنت من مقلب رامز؟

بدأ المقلب برمي الثنائي بسلاح فيه بخاخ من الماء ورذاذ الفلفل على أعين الضيفين، الذين بدت عليهما ملامح الغضب من رامز.

وفي لحظات، يمسك رامز أفعى لرميها على محمد وبسنت قبل أن يتفاجئ بأنها تنفث سما وأنها تقريبا قد لدغته.

حلقة مثيرة وتفاصيل كثيرة تعيشها بسنت ومحمد مع رامز جلال في بقية الحلقة التي تعرضها قناة “إم بي سي مصر” مباشرة بعد الإفطار.

رامز نيفر إند هو برنامج تلفزيوني يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان 2023، ويتضمن مقالب مختلفة ومثيرة مع عدد من النجوم العرب.

يُعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج المنتظرة والمشاهدة في رمضان، لأنه يجمع بين الإثارة والكوميديا والمفاجآت.

يبث البرنامج على قناة إم بي سي مصر، ويمكن مشاهدته أيضاً على منصة شاهد.

المصدرتويتر، قناة إم بي سي مصر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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