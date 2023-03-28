محمد فراج يسب رامز بألفاظ نابية وهذا ما فعلته زوجته بسنت شوقي (شاهد)

وطن- حضر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، ضيفان على حلقة الليلة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند”، في مقلب جديد عاشه الزوجان مع رامز جلال، قبل أن ينفجر محمد غضبا ويتفوه بألفاظ نابية في وجه رامز والحضور غضبا مما تعرض له.
محمد فراج وبسنت شوقي ضيوف رامز
يحضر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي ضيفان على بوليفارد الرياض، حيث كان رامز يعد لهما مقلبا خاص بهما.
يصعد الزوجان على متن مطعم معلق على ارتفاع عشرات الأمتار، حيث يجدون أنفسهم أمام مغامرة غير متوقعة عندما بدأ المطعم التأرجح بطريقة كبيرة أثارت رعبهما.
إجابات كوميدية لـ محمد فراج وبسنت شوقي على أسئلة رامز نيفر إند
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#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/U8gI67xSSD
— MBC مصر (@mbcmasr) March 28, 2023
وسخر رامز جلال من إطلالة الثنائي حينما استقبلتهم كارلا حداد في بداية المقلب، قائلًا: «دول لابسين جاوكت سودة دول مش عرسان دول عصابة بنك».
بسنت: اسمو ايه هراشي باطو
محمد فراج: لا وطي صوتك مش هنضحك هنا 😂#محمدفراج#بسنت_شوقى #رامز_نيفر_اند #رامز_جلال pic.twitter.com/p7WKcPhY3P
— مصطفى فهمى (@mustafa__fahmi) March 28, 2023
يتدخل رامز حينها بأزياء تنكرية على هيئة شيف ياباني ويبدأ في مخاطبة محمد وبسنت بطريقة مستفزة، تضمنت رميه ببودرة بطفاية الحريق على وجهه وهو وزوجته.
عندها يدخل محمد فراج في حالة من السباب والشتيمة في وجه رامز بألفاظ بذيئة وغير مقبولة، ليخبره رامز أن الأمر تحول لصراع “راجل لراجل من الآن”.
#محمد_فراج و #بسنت_شوقي ضيوف #رامز_جلال في #رامز_نيفر_إند بعد اذان المغرب على #MBCMasr 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @ramezgalal pic.twitter.com/pNWUEfboAI
— ᴢᴇɪɴᴀʙ (@ramezeia) March 28, 2023
هل يحمي محمد بسنت من مقلب رامز؟
بدأ المقلب برمي الثنائي بسلاح فيه بخاخ من الماء ورذاذ الفلفل على أعين الضيفين، الذين بدت عليهما ملامح الغضب من رامز.
وفي لحظات، يمسك رامز أفعى لرميها على محمد وبسنت قبل أن يتفاجئ بأنها تنفث سما وأنها تقريبا قد لدغته.
لما صاحبتك تقولك يابنتي بطلي تلقائية وخليكي ذكية شوية ومش كل حاجة تقوليها للناس
= انتي: …#محمدفراج#بسنت_شوقى #رامز_نيفر_اند #رامز_جلال pic.twitter.com/Bu17aKttfc
— مصطفى فهمى (@mustafa__fahmi) March 28, 2023
حلقة مثيرة وتفاصيل كثيرة تعيشها بسنت ومحمد مع رامز جلال في بقية الحلقة التي تعرضها قناة “إم بي سي مصر” مباشرة بعد الإفطار.
يا ترى هيقدر #محمد_فراج يحمي #بسنت_شوقي من رامز؟ 😮
مقلب اتنين بواحد اليوم في #رامز_نيڤر_اند pic.twitter.com/3k5kNKOjBN
— Carla Haddad (@CarlaHad) March 28, 2023
رامز نيفر إند هو برنامج تلفزيوني يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان 2023، ويتضمن مقالب مختلفة ومثيرة مع عدد من النجوم العرب.
يُعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج المنتظرة والمشاهدة في رمضان، لأنه يجمع بين الإثارة والكوميديا والمفاجآت.
يبث البرنامج على قناة إم بي سي مصر، ويمكن مشاهدته أيضاً على منصة شاهد.