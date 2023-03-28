الثلاثاء, مارس 28, 2023
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عقوبات غربية جديدة ضد أبناء عمومة بشار الأسد بسبب تجارة المخدرات

تجارة مخدر الكبتاغون تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة بشار الأسد

كتب باسل النجار
نظام بشار الأسد وتجارة المخدرات watanserb.com
نظام بشار الأسد وتجارة المخدرات
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وطن- أفادت تقارير بأن بريطانيا وأمريكا فرضت عقوبات على 11 اسما، قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة تساعد في جني أرباح لحكومة النظام السوري.

بريطانيا قالت ـ بحسب التقرير ـ إن تجارة مخدر الكبتاغون، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة بشار الأسد وأن الـ11 فردا الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات هم رجال أعمال وقادة ميليشيات أو أقرباء للرئيس.

نظام بشار الأسد وتجارة المخدرات

وأضافت بريطانيا أن المجموعة ساعدت في إنتاج الحبوب أو تهريبها عبر الشرق الأوسط وإلى أوروبا وآسيا.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة فرضت ، الثلاثاء ، عقوبات جديدة على أشخاص بينهم اثنان من أبناء عم الرئيس السوري بشار الأسد لدورهم في إنتاج أو تصدير الكبتاغون ، المنشطات الخطرة.

وقالت بحسب ما ذكرت “جيروزاليم بوست“، إن تجارة الكبتاغون تقدر بمليارات الدولارات وأن العقوبات تسلط الضوء على دور مهربي المخدرات اللبنانيين وهيمنة عائلة الأسد على تجارة الكبتاغون ، مما ساعد في تمويل الحكومة السورية.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، إن “نظام الأسد يستخدم أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري”.

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وأضاف أن “المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصلان محاسبة النظام على قمع الشعب السوري بوحشية وتأجيج عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

بدورها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على 6 أشخاص، بينهم اثنان من أقرباء الأسد لدورهم في إنتاج مخدر الكبتاغون أو تصديره.

وقالت الوزارة إن الاتجار في الكبتاغون يحقق ربحا يُقدر بمليارات الدولارات وإن العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين وهيمنة عائلة الأسد على تجارة هذا المنشط الخطير الذي يُسهم في تمويل حكومة النظام السوري.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا إم جاكي “أصبحت سوريا رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان”.

وأضافت “بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بأرباح الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها من المساعدات المالية التي تمكن النظام من الاستمرار في قمع الشعب السوري”.

وقال “أندريا إم جاكي”، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية: “أصبحت سوريا رائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان ، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان”.

وتابع: “مع حلفائنا ، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد من خلال عائدات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري”.

عقوبات غربية جديدة ضد أبناء عمومة بشار الأسد بسبب تجارة المخدرات
عقوبات غربية جديدة ضد أبناء عمومة بشار الأسد بسبب تجارة المخدرات

حبوب الكبتاغون المخدرة

ويشار إلى أن حبوب الكبتاغون (Captagon)، وباسمها العلمي الفينيثايلين (Fenethylline) تم تصنيعها من مزج كل من مادتي الأمفيتامين (Amphetamine) المنبه للجهاز العصبي المركزي، والتيوفيلين (Theophylline).

وتم تصنيع هذا الدواء بداية عام 1961، واستخدم بعدها من أجل علاج الأطفال المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) أو كعلاج بديل لمرض التغفيق والاكتئاب.

وفي المقابل، تعد حبوب الكبتاغون مادة مدمنة جدا، ولهذا السبب بالتحديد أصبحت غير قانونية في معظم دول العالم منذ عام 1986.

ويشار إلى أن سوريا باتت أكبر منتج للكبتاغون في العالم، والأردن ولبنان من ممراته، مشيرة إلى ضبط أكثر من 250 مليون حبة خلال العام الماضي.

المصدرجيروزاليم بوست، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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