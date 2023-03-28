الثلاثاء, مارس 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"شورت" يكشف فخذي عبير صبري بجرأة في "مسلسل جميلة" يثير جدلاً! (شاهد)
حياتنا

“شورت” يكشف فخذي عبير صبري بجرأة في “مسلسل جميلة” يثير جدلاً! (شاهد)

انتشرت صورة الفنانة عبير صبري، في المشهد مرتدية "شورت" يكشف فخذيها، الأمر الذي اثار استنكار المتابعين والجمهور من عرض هكذا مشاهد خلال شهر رمضان .

كتب أنس السالم
عبير صبري في مسلسل جميلة watanserb.com
عبير صبري في مسلسل جميلة
- Advertisement -

وطن – أثارت الفنانة المصرية عبير صبري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد تداول لقطة لها من مشهد في “مسلسل جميلة”، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وانتشرت صورة الفنانة عبير صبري، في المشهد مرتدية “شورت” يكشف فخذيها، الأمر الذي اثار استنكار المتابعين والجمهور من عرض هكذا مشاهد على شاشات التلفزة خلال شهر رمضان المبارك.

عبير صبري في مسلسل جميلة 

تقدم عبير صبري في مسلسل جميلة شخصية “نيرمين”، ومن خلالها تقدم شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث فضلا عن أنها شخصية مليئة بالتناقضات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

وعلقت عبير صبري عن دورها في مسلسل جميلة قائلة: “المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة”.

- Advertisement -

وأضافت “عبير صبـري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “شخصيتي في المسلسل مختلفة ومليئة بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج”.

وتابعت: “زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين”.

وأضافت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس. متابعة:” كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو”.كما نقل موقع “صدى البلد” المصري

عبير صبري تقوم بدور نرمين في مسلسل جميلة
عبير صبري تقوم بدور نرمين في مسلسل جميلة

ويناقش مسلسل جميلة العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تمس الفئات المختلفة بالمجتمع مثل الصراع بين النساء على الرجل أو الفجوة التي اتسعت بين الآباء والأبناء، وغيرها من القضايا .

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام غسماعيل، سامية عاطف، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، لطيفة فهمي، سامح الصريطي، أحمد الشامي، عبير منير.

وحول رأيها في الأعمال الرمضانية، قالت عبير صبـري إن المنافسة هذا العام قوية، ودراما رمضان مليئة وتقدم للجمهور وجبة دسمة، وهو أمر فى صالح الدراما المصرية التى طالما تعد هوليوود الشرق، وأتصور أن هذا الموسم الدرامى يؤكد على أن الدراما المصرية والقوى الناعمة لا تفتقد تأثيرها.بحسب قولها

 

المصدررصد وطن - مواقع التواصل - صدى البلد
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

عبير صبري في ورطة بسبب ما قالته عن “جهنم”!

حياتنا

“بالبيجامة” .. عبير صبري تفاجئ جمهورها في عيد ميلادها! (صور)

حياتنا

عبير صبري بفستان أحمر ناري مكشوف في ختام مهرجان القاهرة والجمهور يذكرها بغسل الموتى!

حياتنا

عبير صبري تثير الجدل بحركاتها داخل مصعد ببطن مكشوف! “فيديو”

حياتنا

“نسيت تلبس حاجة مهمة”.. الفنانة عبير صبري تستفز الجمهور بأقصر فساتينها! (فيديو)

حياتنا

عبير صبري بإطلالة جريئة مستوحاة من الكوفية الفلسطينية

حياتنا

عبير صبري ترقص مع زوجها بملابس مثيرة .. قبلها واحتضنها! (فيديو)

حياتنا

عبير صبري بالفستان المفتوح تخطف الأضواء في الجونة

حياتنا

موقف مُفاجئ من عبير صبري حول التبرع بأعضائها بعد وفاتها!

حياتنا

عبير صبري تتعرّض لهجوم من متابعيها بعد صورها الجريئة على الشاطئ!

حياتنا

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في عيد ميلاد هالة سرحان وشكلها يثير الجدل!

حياتنا

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها بلقطات جريئة تجمعهما!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا وراء استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي بعد أيام من اتفاق السعودية وإيران؟

إشادة برد فعل الركراكي تجاه تصرف عنصري تعرض له منتخب المغرب في إسبانيا

حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

مشهد يحبس الأنفاس من الكويت.. الأرض ابتلعت سيارة في ثوان (فيديو)

تقرير لـِ “MME”: العراق ليس “منتصراً” في قضية تحكيم النفط مع تركيا .. ما الأسباب!

بعدما فضحها داخل المنزل.. هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة (فيديو)

جورجينا تُلمح لزواج وحفل زفاف قريب بعد سنوات العشق مع رونالدو (فيديو)

القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية “الصندوق الماليزي” بأحكام نهائية

هل هبط البشر على سطح القمر حقا؟.. عالم فضاء جزائري يحسم الجدل (فيديو)

رونالدو يفاجئ طفلا سعوديا بهذا التصرف بعد تقليد حركته الشهيرة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC