“شورت” يكشف فخذي عبير صبري بجرأة في “مسلسل جميلة” يثير جدلاً! (شاهد)

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وطن – أثارت الفنانة المصرية عبير صبري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد تداول لقطة لها من مشهد في “مسلسل جميلة”، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وانتشرت صورة الفنانة عبير صبري، في المشهد مرتدية “شورت” يكشف فخذيها، الأمر الذي اثار استنكار المتابعين والجمهور من عرض هكذا مشاهد على شاشات التلفزة خلال شهر رمضان المبارك.

عبير صبري في مسلسل جميلة

تقدم عبير صبري في مسلسل جميلة شخصية “نيرمين”، ومن خلالها تقدم شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث فضلا عن أنها شخصية مليئة بالتناقضات.

View this post on Instagram A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

وعلقت عبير صبري عن دورها في مسلسل جميلة قائلة: “المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة”.

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وأضافت “عبير صبـري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “شخصيتي في المسلسل مختلفة ومليئة بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج”.

وتابعت: “زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين”.

وأضافت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس. متابعة:” كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو”.كما نقل موقع “صدى البلد” المصري

ويناقش مسلسل جميلة العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تمس الفئات المختلفة بالمجتمع مثل الصراع بين النساء على الرجل أو الفجوة التي اتسعت بين الآباء والأبناء، وغيرها من القضايا .

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام غسماعيل، سامية عاطف، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، لطيفة فهمي، سامح الصريطي، أحمد الشامي، عبير منير.

وحول رأيها في الأعمال الرمضانية، قالت عبير صبـري إن المنافسة هذا العام قوية، ودراما رمضان مليئة وتقدم للجمهور وجبة دسمة، وهو أمر فى صالح الدراما المصرية التى طالما تعد هوليوود الشرق، وأتصور أن هذا الموسم الدرامى يؤكد على أن الدراما المصرية والقوى الناعمة لا تفتقد تأثيرها.بحسب قولها