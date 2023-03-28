رونالدو يفاجئ طفلا سعوديا بهذا التصرف بعد تقليد حركته الشهيرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- واجه لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو موقفا جميلا مع طفل سعودي، بكل رحابة صدر وتقبل، حيث قام الطفل بتنفيذ حركة الاحتفال الشهيرة خاصته “siuu” أمام رونالدو الذي بادر بتقبيل رأسه والترحيب به.

كريستيانو يُرحب بأحد معجبيه

وظهر رونالدو في مقطع فيديو متداول وهو يسير في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، بعد نهاية المبارة التي جمعت ناديه “النصر” ضد أبها السعوي، ثم توجه لمصافحة أحد الأطفال.

وفي الأثناء، قلد الطفل طريقة الاحتفال الشهيرة لرونالدو “Sii“، ليقوم الأخير بتقبيل رأسه واحتضانه بعدها.

@onefootball Doing the SIUUUUU when you meet Cristiano Ronaldo 🤩🥳 @جِنان بنت خالد ♬ original sound – OneFootball

وكان فريق النصر السعودى قد حقق فوزا قاتلا على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء، السبت 18 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022 – 2023.

- Advertisement -

وفي تفاصيل المباراة، سجل عبدالفتاح أدم هدف التقدم لصالح أبها فى شباك النصر بالدقيقة 26 من زمن المباراة، ثم نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ونجح أندرسون تاليسكا فى تسجيل هدف الفوز للنصر عن طريق ضربة جزاء جزاء بالدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق النصر المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة.

تفاعل مع لقطة الطفل وكريستيانو

احتفى كثيرون بطريقة تعامل نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو مع الطفل الذي بدت على ملامحه السعادة بعد لقاءه الدون.

ويشار أن لقاء الطفل مع كريستيانو كان خلال أيام يوم للأخير مع نادي النصر، قبل بداية فترة الراحة الدولية التي خاض خلالها الدون مواجهة ضد ليختنشتاين ولوكسمبورغ في إطار تصفيات اليورو.

فاز خلالها كريستيانو ورفاقه بنتائج عريضة، بواقع 4-0 للأول و6-0 للثانية.

بالعودة لنادي النصر السعودي، فقد بدأت فترة الراحة منذ اليوم 24 مارس وحتى 29 مارس.

وسيكون فريق العالمي على موعد مع لقاء العدالة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، يوم 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الاثنين والعشرين من دوري روشن السعودي.