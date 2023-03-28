الثلاثاء, مارس 28, 2023
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رحلة الجحيم من جدة للكويت.. لحظات مرعبة وصراخ وعويل بفعل المطبات الهوائية! (شاهد)

غالبية الركاب قاموا بترديد الشهادة والاستغفار وسط بكاء وصراخ عدد من النساء

كتب سالم حنفي
رحلة طيران مرعبة من جدة إلى الكويت watanserb.com
رحلة طيران مرعبة
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رحلة طيران مرعبة من مدينة جدة إلى الكويت.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تسبب المطبات الهوائية التي تعرض لها الطائرة خلال الرحلة بسبب سوء الاحوال الجوية إلى فقدان المسافرين أعصابهم.

وأظهر الفيديو، أنه بينما كانت الصورة من الخارج توضح ما يجري من برق ورعد، تعالت أصوات الركاب داخل الطائرة تعبيرا عن الخوف الشديد من تحطم الطائرة.

وكان لافتا صراخ العديد من النساء بشكل كبير وجدي، في حين أخذ غالبية الركاب بترديد الشهادة والاستغفار، حيث لا يعلم من الركاب إن كانت الرحلة ستنتهي على خير أم أن لله إرادة أخرى.

تضامن المغردين مع ركاب الطائرة

وعبر مغردون كثر عن تضامنهم مع ركاب الطائرة التي لا يزال يُجهل تبعيتها لأي شركة، مؤكدين على أن حالة لخوف هذه تكون لا إرادية، في حين انتقد البعض الطيار لعدم طمأنته للركاب.

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وفي هذا السياق، قال المغرد “عبدالله” راويا واقعة ممثالة تعرض لها:”الناس تختلف في مثل هالمواقف وما ينلامون. موقف مستحيل انساه وعالق في ذهني كل مره اركب الطيارة. كان في امريكا وقت الكريسمس (برد وثلوج) اجواء غير مستقره وعليها زود مسافر من كولورادو لتكساس. منطقة الروكي ماونتنز هذي جبال كبيره تمتد بين كذا ولاية. والعن شي اصلن المناطق الجبلية في الاقلاع وزود عليها طيارتنا صغيرة. اقسم بجلال الله اني كنت اتشهد انا وصاحبي واقوله يا شينها موته. الطياره حرفيا لمدة طويلة كانت تضرب ضرب قوي فوق وتحت لدرجة احس الطيارة خلاص بتطيح. وكنت اتلفت اشوف في وجيه الناس خوف مو بس احنا. لكن ربي يسرها ووصلنا”.

وعبر مغرد آخر معبرا عن تضامنه مع الركاب وتأكيده على ان هذا الموف غيرقليل، قائلا: “احس اني قوي في كل شي الا ذا الطايره عجزت اكسر حاجز الخوف منها احيان اتفشل من الناس اللي حولي المشكله اخاف و بعدها اضحك على نفسي”.

وتضامت المغردة “الاميرة” منقدة صمت الطيار في مثل هذا الموقف:” المفروض كابتن الطائرة يهدي الركاب ويذكر لهم إن هذا وضع طبيعي الله لايحطني مكانهم”.

وانتقد الشاعر “محمد مريزيق” من يلومون على النساء صراخهن في مثل هذا الموقف قائلا:” اللي يقولون وش هالصراخ!! الله لايحطكم في هالموقف بس،، هرج السعه حلو”.

تضرر طائرة كويتية لدخولها مسار طائرة إيرباص A-380

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، تداول ناشطون مقطع فيديو يكشف عن أضرار لحقت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بسبب دخولها في مسار طائرة إيرباص 380.

ووفقا لما هو متداول، فإن الطائرة الكويتية التي كانت متجهة من الكويت إلى روما، تعرضت لاهتزازات قوية نجم عنها إصابات بين الركاب بسبب دخولها في مسار الطائرة الضخمة إيرباص 380.

وأظهر الفيديو المصور من مكان تخزين وجبات الطعام على متن الطائرة سقوط جميع وجبات الركاب على أرض الطائرة، وكذلك تبعثر العديد من الأغراض.

https://twitter.com/ChrisN0xx/status/1555587695501578241

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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