رحلة الجحيم من جدة للكويت.. لحظات مرعبة وصراخ وعويل بفعل المطبات الهوائية! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رحلة طيران مرعبة من مدينة جدة إلى الكويت.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تسبب المطبات الهوائية التي تعرض لها الطائرة خلال الرحلة بسبب سوء الاحوال الجوية إلى فقدان المسافرين أعصابهم.

وأظهر الفيديو، أنه بينما كانت الصورة من الخارج توضح ما يجري من برق ورعد، تعالت أصوات الركاب داخل الطائرة تعبيرا عن الخوف الشديد من تحطم الطائرة.

وكان لافتا صراخ العديد من النساء بشكل كبير وجدي، في حين أخذ غالبية الركاب بترديد الشهادة والاستغفار، حيث لا يعلم من الركاب إن كانت الرحلة ستنتهي على خير أم أن لله إرادة أخرى.

كويتي يوثق لحظات رعب عاشها ركاب طائرة بسبب المطبات الهوائية في رحلة الى الكويت قادمة من جدة

pic.twitter.com/fBzpykh74r — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 28, 2023

تضامن المغردين مع ركاب الطائرة

وعبر مغردون كثر عن تضامنهم مع ركاب الطائرة التي لا يزال يُجهل تبعيتها لأي شركة، مؤكدين على أن حالة لخوف هذه تكون لا إرادية، في حين انتقد البعض الطيار لعدم طمأنته للركاب.

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وفي هذا السياق، قال المغرد “عبدالله” راويا واقعة ممثالة تعرض لها:”الناس تختلف في مثل هالمواقف وما ينلامون. موقف مستحيل انساه وعالق في ذهني كل مره اركب الطيارة. كان في امريكا وقت الكريسمس (برد وثلوج) اجواء غير مستقره وعليها زود مسافر من كولورادو لتكساس. منطقة الروكي ماونتنز هذي جبال كبيره تمتد بين كذا ولاية. والعن شي اصلن المناطق الجبلية في الاقلاع وزود عليها طيارتنا صغيرة. اقسم بجلال الله اني كنت اتشهد انا وصاحبي واقوله يا شينها موته. الطياره حرفيا لمدة طويلة كانت تضرب ضرب قوي فوق وتحت لدرجة احس الطيارة خلاص بتطيح. وكنت اتلفت اشوف في وجيه الناس خوف مو بس احنا. لكن ربي يسرها ووصلنا”.

الناس تختلف في مثل هالمواقف وما ينلامون.

موقف مستحيل انساه وعالق في ذهني كل مره اركب الطيارة. كان في امريكا وقت الكريسمس (برد وثلوج) اجواء غير مستقره وعليها زود مسافر من كولورادو لتكساس. منطقة الروكي ماونتنز هذي جبال كبيره تمتد بين كذا ولاية. والعن شي اصلن المناطق الجبلية في… — Abdullah | عبدالله (@abins300) March 28, 2023

وعبر مغرد آخر معبرا عن تضامنه مع الركاب وتأكيده على ان هذا الموف غيرقليل، قائلا: “احس اني قوي في كل شي الا ذا الطايره عجزت اكسر حاجز الخوف منها احيان اتفشل من الناس اللي حولي المشكله اخاف و بعدها اضحك على نفسي”.

احس اني قوي في كل شي الا ذا الطايره عجزت اكسر حاجز الخوف منها احيان اتفشل من الناس اللي حولي 😄 المشكله اخاف و بعدها اضحك على نفسي — محمد (@Aaa83633568) March 28, 2023

وتضامت المغردة “الاميرة” منقدة صمت الطيار في مثل هذا الموقف:” المفروض كابتن الطائرة يهدي الركاب ويذكر لهم إن هذا وضع طبيعي الله لايحطني مكانهم”.

المفروض كابتن الطائرة يهدي الركاب ويذكر لهم إن هذا وضع طبيعي الله لايحطني مكانهم 😣 — الأميره❤️ (@Amirh55t1) March 28, 2023

وانتقد الشاعر “محمد مريزيق” من يلومون على النساء صراخهن في مثل هذا الموقف قائلا:” اللي يقولون وش هالصراخ!! الله لايحطكم في هالموقف بس،، هرج السعه حلو”.

اللي يقولون وش هالصراخ!!

الله لايحطكم في هالموقف بس،،

هرج السعه حلو 🙂 — محمد مريزيق (@OTAIBI_MO7AMMED) March 28, 2023

تضرر طائرة كويتية لدخولها مسار طائرة إيرباص A-380

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، تداول ناشطون مقطع فيديو يكشف عن أضرار لحقت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بسبب دخولها في مسار طائرة إيرباص 380.

ووفقا لما هو متداول، فإن الطائرة الكويتية التي كانت متجهة من الكويت إلى روما، تعرضت لاهتزازات قوية نجم عنها إصابات بين الركاب بسبب دخولها في مسار الطائرة الضخمة إيرباص 380.

وأظهر الفيديو المصور من مكان تخزين وجبات الطعام على متن الطائرة سقوط جميع وجبات الركاب على أرض الطائرة، وكذلك تبعثر العديد من الأغراض.

https://twitter.com/ChrisN0xx/status/1555587695501578241