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دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد)

أصدرت محكمة جنايات في باريس في 24 فبراير الماضي حكماً بسجن سعد لمجرد ست سنوات، في قضية تعود لعام 2016

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة وسعد لمجرد
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وطن– جددت الفنانة المغربية دنيا بطمة، دعمها لمواطنها الفنان سعد لمجرد، والذي يقضي فترة عقوبته في أحد سجون باريس، بعد إدانته في قضية اغتصاب كانت قد وقعت في 2016.

دعاء في الـ10 الأوائل

ونشرت دنيا بطمة صورة لسعد لمجرد، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، مرفقة بدعاء خصصته له في أول عشر أيام من شهر رمضان.

وكتبت بطمة: “الله يفرجها عليك خويا سعد فهاد لعواشر”.

الدعاء الذي نشرته دنيا لسعد

وكانت محكمة جنايات في باريس، قد أصدرت في 24 فبراير الماضي، حكماً بسجن سعد لمجرد ست سنوات، في قضية تعود لعام 2016.

إذ اتهمته الفتاة الفرنسية لورا بريول باغتصابها في محلّ إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس، قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت. وسُجن حينها في سجن فلوري بباريس.

دعم في كل وقت

وكانت بطمة قد تضامنت مع سعد في أثناء المحاكمة، ونشرت صورة للفنان المغربي مع إحدى أغانيه.

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وعلقت عليها بالقول: “الله يفك ضيقتك.. ويسمعك أخبار الخير..قلوبنا معك سعد خويا”، مع وضع “إيموشن” كفّين يتضرعان بالدعاء له.

كما عبرت بطمة عن صدمتها بعد صدور الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، ووجهت رسالة لضحيته.

وكتبت دنيا بطمة: “معرفتش شو نقول، يالله ياربي.. تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك”.

وشددت دنيا على دعمها لسعد لمجرد مردفة: “احنا دايماً معك، وجمهورك دايماً معك وفي ظهرك”.

طيب وخلوق

ومن المغرب أيضاً، قامت الفنانة مريم حسين بالدفاع عن سعد لمجرد بكل قوتها.

وقالت مريم حسين في مقابلة مع قناة “الآن”، متحدّثةً عن لمجرد: “أنا قعدت مع الإنسان وعرفته.. هو إنسان طيب جداً.. وخلوق جداً وحنون جداً ويحترم المرأة.. اللي بيسكت عن الحق هو شيطان أخرس.. وأنا إنسانة حقانية”.

وتابعت: “أي إنسان ناجح ينضرب بالحجارة ويكتبوا عنه شائعات.. أنا إنسانة مناصرة للمرأة وضد الاغتصاب أو الضرب أو العنف بما في ذلك العنف اللفظي لكن الله سيظهر الحق”.

وقدّمت مريم نصيحة لسعد لمجرد قائلة له: “رب ضارة نافعة.. خلي النصيحة دي في بالك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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