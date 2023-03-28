حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

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وطن- بعد انتشار أنباء عن انجراف حافلة مدرسية وبداخلها مجموعة من الطلاب بمنطقة الشباك بولاية أزكي، نفت شرطة عمان السلطانية الأخبار المتداولة وأوضحت حيثيات الحادثة.

الحافلة تعطلت قبل السيول

وقال بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على تويتر موضحا بشأن هذا الفيديو الذي قلب السلطنة: “لا صحة لما يتم تداوله حول انجراف حافلة مدرسية وبداخلها مجموعة من الطلاب بمنطقة الشباك بولاية أزكي”.

وأوضح ذات البلاغ أن “الحافلة كانت متعطلة قبل جريان الوادي وتم نقل الطلاب بواسطة حافلة أخرى وجميعهم بصحة جيدة”.

لا صحة لما يتم تداوله حول انجراف حافلة مدرسية وبداخلها مجموعة من الطلاب بمنطقة الشباك بولاية أزكي، ونوضح بأن الحافلة كانت متعطلة قبل جريان الوادي وتم نقل الطلاب بواسطة حافلة أخرى وجميعهم بصحة جيدة.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 28, 2023

وجاء بيان الشرطة السلطانية بعد انتشار أنباء عن تعرض حافلة تقل عددا من الطلاب، للانجراف من قبل السيول التي ضربت المنطقة على خلفية الأمطار الغزيرة التي هبت على عشرات المدن في السلطنة.

ويظهر مقطع فيديو متداول شاركه نشطاء عمانيون، ما يقرب عن العشرة أشخاص كانوا يراقبون على ربوة بارتفاع مترين تقريبا، سائق الحافلة المذكورة وهو يصارع السيول الجارفة لمحاولة الخروج بها سليما.

تعطل حافلة مدرسية في أزكى سلطنة عمان pic.twitter.com/c0fOllCMJu — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) March 28, 2023

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واستقرت الحافلة بعد لحظات من جهود السائق لتثبيتها بعيدا عن مجري المياه، بطريقة عرضية ضد نسق جريان السيول.

سيول جارفة

حذرت الأرصاد الجوية العمانية منذ، الأحد الماضي، من غزارة التساقطات التي ستشهدها السلطنة والتي قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية.

اليوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد وجود سحب ركامية مع أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظتي جنوب الشرقية وظفار وانتشار سحب ركامية مع أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الوسطى وجنوب محافظة الداخلية.

4:40 مساءً

الصورة الجوية حاليًا توضح نشاط لخلايا رعدية مع أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا على جنوب الداخلية (ولايتي أدم ومنح) وعدة ولايات من شمال الشرقية وجنوب الشرقية ونشاط سحب ركامية متفرقة في الوسطى وظفار مع فرص أمطار متفرقة متفاوتة في قادم الوقت..للإنتباه pic.twitter.com/XztqUEd9C1 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 28, 2023

وقالت في آخر تحديث لها عن حالة الطقس، إن الصورة الجوية توضح نشاط لخلايا رعدية مع أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا على جنوب الداخلية (ولايتي أدم ومنح) وعدة ولايات من شمال الشرقية وجنوب الشرقية ونشاط سحب ركامية متفرقة في الوسطى وظفار مع فرص أمطار متفرقة متفاوتة في قادم الوقت.

وتعيش حالة الطقس في سلطنة عمان تقلبات كبيرة منذ أيام، أدت إلى ارتفاع كبير في معدل تساقطات الأمطار، التي كانت متفاوتة الغزارة بين المحافظات.

وتزامنت تلك التقلبات مع هبوب رياح كثيفة، وجريان بعض الأودية القريبة من المرتفعات الجبلية.

حالياً(12:00)ظهراً

تشهد عدد من الولايات في محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية هطول أمطار متفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب لذا يرجى الأنتباه وأخذ الحيطة والحذر pic.twitter.com/vLkaqjG0eV — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 28, 2023

وتوقعت الأرصاد تهاطل الأمطار الرعدية الغزيرة، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح غد الأربعاء، على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة التي قد تتراوح ما بين 30 و80 ملم خلال 24 ساعة.

حاليا(8:10)صباحاً

-استمرارنشاط السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من الظاهرةوالداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة

-نزول الأودية والشعاب على ولايات شمال الباطنة والظاهرة والداخلية

-تدفق وتشكل السحب على صحاري الوسطى وبادية ظفار مع فرص لأمطار لاحقاً pic.twitter.com/EG4xRYPn8h — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 28, 2023

وستمتد الأجواء المطيرة تدريجيًا خلال الظهيرة والمساء، لتشمل محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية، كما ستتواصل خلال الليل وصباح الأربعاء أيضاً، لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.