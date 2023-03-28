الثلاثاء, مارس 28, 2023
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الهدهد

حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

شرطة عمان السلطانية أصدرت بيانا توضيحيا بعد الضجة التي شهدتها مواقع التواصل بسبب هذا المقطع

كتب فهمي الورغمي
حافلة مدرسية جرفها السيل في سلطنة عمان watanserb.com
حافلة مدرسية جرفها السيل في سلطنة عمان
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وطن- بعد انتشار أنباء عن انجراف حافلة مدرسية وبداخلها مجموعة من الطلاب بمنطقة الشباك بولاية أزكي، نفت شرطة عمان السلطانية الأخبار المتداولة وأوضحت حيثيات الحادثة.

الحافلة تعطلت قبل السيول

وقال بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على تويتر موضحا بشأن هذا الفيديو الذي قلب السلطنة: “لا صحة لما يتم تداوله حول انجراف حافلة مدرسية وبداخلها مجموعة من الطلاب بمنطقة الشباك بولاية أزكي”.

وأوضح ذات البلاغ أن “الحافلة كانت متعطلة قبل جريان الوادي وتم نقل الطلاب بواسطة حافلة أخرى وجميعهم بصحة جيدة”.

وجاء بيان الشرطة السلطانية بعد انتشار أنباء عن تعرض حافلة تقل عددا من الطلاب، للانجراف من قبل السيول التي ضربت المنطقة على خلفية الأمطار الغزيرة التي هبت على عشرات المدن في السلطنة.

ويظهر مقطع فيديو متداول شاركه نشطاء عمانيون، ما يقرب عن العشرة أشخاص كانوا يراقبون على ربوة بارتفاع مترين تقريبا، سائق الحافلة المذكورة وهو يصارع السيول الجارفة لمحاولة الخروج بها سليما.

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واستقرت الحافلة بعد لحظات من جهود السائق لتثبيتها بعيدا عن مجري المياه، بطريقة عرضية ضد نسق جريان السيول.

سيول جارفة

حذرت الأرصاد الجوية العمانية منذ، الأحد الماضي، من غزارة التساقطات التي ستشهدها السلطنة والتي قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية.

اليوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد وجود سحب ركامية مع أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظتي جنوب الشرقية وظفار وانتشار سحب ركامية مع أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الوسطى وجنوب محافظة الداخلية.

وقالت في آخر تحديث لها عن حالة الطقس، إن الصورة الجوية توضح نشاط لخلايا رعدية مع أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا على جنوب الداخلية (ولايتي أدم ومنح) وعدة ولايات من شمال الشرقية وجنوب الشرقية ونشاط سحب ركامية متفرقة في الوسطى وظفار مع فرص أمطار متفرقة متفاوتة في قادم الوقت.

وتعيش حالة الطقس في سلطنة عمان تقلبات كبيرة منذ أيام، أدت إلى ارتفاع كبير في معدل تساقطات الأمطار، التي كانت متفاوتة الغزارة بين المحافظات.

وتزامنت تلك التقلبات مع هبوب رياح كثيفة، وجريان بعض الأودية القريبة من المرتفعات الجبلية.

وتوقعت الأرصاد تهاطل الأمطار الرعدية الغزيرة، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح غد الأربعاء، على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة التي قد تتراوح ما بين 30 و80 ملم خلال 24 ساعة.

وستمتد الأجواء المطيرة تدريجيًا خلال الظهيرة والمساء، لتشمل محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية، كما ستتواصل خلال الليل وصباح الأربعاء أيضاً، لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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