الثلاثاء, مارس 28, 2023
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رياضة

جافي على رادار بايرن ميونخ .. فهل سيفرط به برشلونة بسهولة ؟!

برشلونة فشل في تسجيل عقد جافي الجديد مع الفريق الأول والبايرن يراقب عن كثب

كتب فارس أبو شيحة
جافي واهتمام بايرن ميونخ watanserb.com
جافي واهتمام بايرن ميونخ
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وطن- أفادت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام  نادي بايرن ميونخ الألماني، بالنجم الإسباني الواعد جافي لاعب فريق برشلونة، بعد فشل الأخير في تسجيله مع الفريق الأول من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقالت شبكة سكاي سبورت الألمانية، بأن بايرن ميونخ يتابع عن كثب وضع النجم الإسباني الشاب جافي. لاعب نادي فريق برشلونة (البلوغرانا)، بعد إلغاء عقد تسجيله مع الفريق الكتالوني.

جافي مطلوب في بايرن ميونخ

وأضافت الشبكة الألمانية، ” المحكمة الاقتصادية في إسبانيا، أعلنت رفض الاستئناف على قرار نادي برشلونة، ضد إلغاء تسجيل جافي لاعب الفريق، مما يجعله يعود إلى عقده السابق مع فريق الشباب”.

كما وتابعت، ” العقد الجديد الذي وقعه اللاعب جافي. مع نادي برشلونة داخل ملعب الكامب نو، لن يعتد به”.

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع جافي
بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع جافي

بايرن ميونخ لم يفاوض وكيل جافي

واستكملت، ” نادي بايرن ميونخ لم يقم بالتفاوض بشكل رسمي مع وكيل النجم الإسباني الشاب جافي، ولكنه يراقب عن كثب وضعه مع نادي برشلونة”.

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وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نجم برشلونة جافي سعيد مع الفريق الكتالوني، كما أنه يثق في قدرة إدارة النادي على حل أزمته وتسجيل عقده خلال الفترة القادمة.

جافي لاعب برشلونة
جافي لاعب برشلونة

وبدأ جافي مسيرته الكروية مع ريال بيتيس في عام 2014، قبل أن يتنقل إلى صفوف أكاديمية برشلونة عام 2015 وصولاً إلى الفريق الأول.

ويتربع فريق برشلونة رغم أزمته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، بعد خوضه 26 مباراة، حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مثليهما.

الإسباني جافي
الإسباني جافي

يذكر بأن عقد جافي مع نادي برشلونة الجديد ينتهي في شهر يونيو/ حزيران عام 2026. مع وجود بند لشرائه بقيمة مليار دولار، إلا أن هذا العقد لم يوثق بشكل رسمي من قبل الاتحاد الإسباني.

المصدروطن + سكاي سبورت + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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