جافي على رادار بايرن ميونخ .. فهل سيفرط به برشلونة بسهولة ؟!

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وطن- أفادت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بالنجم الإسباني الواعد جافي لاعب فريق برشلونة، بعد فشل الأخير في تسجيله مع الفريق الأول من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقالت شبكة سكاي سبورت الألمانية، بأن بايرن ميونخ يتابع عن كثب وضع النجم الإسباني الشاب جافي. لاعب نادي فريق برشلونة (البلوغرانا)، بعد إلغاء عقد تسجيله مع الفريق الكتالوني.

جافي مطلوب في بايرن ميونخ

وأضافت الشبكة الألمانية، ” المحكمة الاقتصادية في إسبانيا، أعلنت رفض الاستئناف على قرار نادي برشلونة، ضد إلغاء تسجيل جافي لاعب الفريق، مما يجعله يعود إلى عقده السابق مع فريق الشباب”.

سكاي :

بايرن ميونيخ يحب جافي . النادي يتابع تطور المشاكل القانونية الأخيرة المتعلقة بعقده مع برشلونة 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/BtukPHqLQG — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 27, 2023

كما وتابعت، ” العقد الجديد الذي وقعه اللاعب جافي. مع نادي برشلونة داخل ملعب الكامب نو، لن يعتد به”.

بايرن ميونخ لم يفاوض وكيل جافي

واستكملت، ” نادي بايرن ميونخ لم يقم بالتفاوض بشكل رسمي مع وكيل النجم الإسباني الشاب جافي، ولكنه يراقب عن كثب وضعه مع نادي برشلونة”.

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وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نجم برشلونة جافي سعيد مع الفريق الكتالوني، كما أنه يثق في قدرة إدارة النادي على حل أزمته وتسجيل عقده خلال الفترة القادمة.

وبدأ جافي مسيرته الكروية مع ريال بيتيس في عام 2014، قبل أن يتنقل إلى صفوف أكاديمية برشلونة عام 2015 وصولاً إلى الفريق الأول.

ويتربع فريق برشلونة رغم أزمته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، بعد خوضه 26 مباراة، حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مثليهما.

يذكر بأن عقد جافي مع نادي برشلونة الجديد ينتهي في شهر يونيو/ حزيران عام 2026. مع وجود بند لشرائه بقيمة مليار دولار، إلا أن هذا العقد لم يوثق بشكل رسمي من قبل الاتحاد الإسباني.