الثلاثاء, مارس 28, 2023
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توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

سُجّلت الهزّة عند الساعة (09:18 بتوقيت جرينتش) قبالة "أوموري" شمال اليابان، على عمق 20 كيلومترًا وشعر بها سكان جزيرة هوكايدو

كتب خالد الأحمد
توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس watanserb.com
توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن- قالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية، إنّ زلزالاً قوته 6.1 درجات ضرب منطقة “أوموري” شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، ليتوافق وقوعه مع توقعات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس قبل أيام، والذي حذّر صراحة من وقوع زلازل يوم 28 مارس.

زلزال اليابان وتوقعات العالم الهولندي

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ الزلزال وقع شرقي البلاد، حيث سُجّلت الهزّة عند الساعة الـ18:18 (09:18 بتوقيت جرينتش) قبالة أوموري على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها سكان جزيرة هوكايدو.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات.

وسجّل الزلزال الذي وقع في الساعة الـ6:18 مساء 4 درجات، في أجزاء من محافظات (هوكايدو وأوموري وإيواتي) على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق نحو 20 كيلومتراً.

وقالت الوكالة، إنّ أيّ تقلبات على سطح البحر، بسبب الزلزال من غير المرجّح أن تسبّب ضررًا.

ويأتي الزلزال بعد أن حذّر العالم الهولندي هوغربيتس، من يوم 28 مارس مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشتري وعطارد.

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وكان “هوغربيتس” أعاد التغريد بالنشرة الخاصة بالهيئة التي يتبعها (SSGEOS)، الجمعة، حيث توقّع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من شهر مارس.

مشيراً إلى أنّ هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصلَ قوتها إلى أكثر من 6 درجات، وربما تلامس 7 درجات.

وخلال المقطع الذي نُشر على “يوتيوب”، قال العالم الهولندي المثير للجدل، إن اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة في غضون 25 من مارس، مشيراً إلى أنّ بعضاً من هندسة الكواكب الحرجة قد يمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم 26 من مارس.

إلا أنّه حذّر من يومي 27 و28، حيث تتأثر الأرض بمجموعة من اقترانات للكواكب، وهو ما حذّر منه ووصفه بـ”الحرج”، خاصةً يوم 28 مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، والذي قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي 29 و30 مارس.

وقد أكد أن درجة ذلك الزلزال قد تتخطى الـ6 درجات، وقد تلامس الـ7 درجات على مقياس رختر.

يُذكر أنّ تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شباط/فبراير الماضي.

زلزال اليابان وتوقعات العالم الهولندي
زلزال اليابان وتوقعات العالم الهولندي

قوس من النشاط الزلزالي

وبحسب تقرير لموقع punchng، فإن الزلازل شائعة في اليابان، التي تقع على المحيط الهادئ “حلقة النار”، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثّف الذي يمتدّ عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

ويوجد في البلاد لوائح بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الزلازل القوية، ويتم إجراء تدريبات الطوارئ بشكل روتيني للتحضير لصدمة كبيرة.

وفي ذات التوقيت من العام الماضي، ضرب زلزال قوي شمال شرقي اليابان، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، ودفع إلى التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أجزاء من الساحل.

وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجات، وضرب المنطقة نفسها التي تسبب فيها زلزال كبير في كارثة “فوكوشيما النووية” قبل 12 عاماً، مما أسفر عن مقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى.

المصدرتويتر، وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، موقع punchng، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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