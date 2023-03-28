توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

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وطن- قالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية، إنّ زلزالاً قوته 6.1 درجات ضرب منطقة “أوموري” شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، ليتوافق وقوعه مع توقعات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس قبل أيام، والذي حذّر صراحة من وقوع زلازل يوم 28 مارس.

زلزال اليابان وتوقعات العالم الهولندي

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ الزلزال وقع شرقي البلاد، حيث سُجّلت الهزّة عند الساعة الـ18:18 (09:18 بتوقيت جرينتش) قبالة أوموري على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها سكان جزيرة هوكايدو.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات.

وسجّل الزلزال الذي وقع في الساعة الـ6:18 مساء 4 درجات، في أجزاء من محافظات (هوكايدو وأوموري وإيواتي) على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق نحو 20 كيلومتراً.

وقالت الوكالة، إنّ أيّ تقلبات على سطح البحر، بسبب الزلزال من غير المرجّح أن تسبّب ضررًا.

ويأتي الزلزال بعد أن حذّر العالم الهولندي هوغربيتس، من يوم 28 مارس مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشتري وعطارد.

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وكان “هوغربيتس” أعاد التغريد بالنشرة الخاصة بالهيئة التي يتبعها (SSGEOS)، الجمعة، حيث توقّع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من شهر مارس.

مشيراً إلى أنّ هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصلَ قوتها إلى أكثر من 6 درجات، وربما تلامس 7 درجات.

وخلال المقطع الذي نُشر على “يوتيوب”، قال العالم الهولندي المثير للجدل، إن اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة في غضون 25 من مارس، مشيراً إلى أنّ بعضاً من هندسة الكواكب الحرجة قد يمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم 26 من مارس.

Planetary geometry today and tomorrow. Be on watch for stronger seismic activity in the coming days. More details are in the forecast video: https://t.co/MFerQf3JRw pic.twitter.com/HXOvu9XlPt — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 27, 2023

إلا أنّه حذّر من يومي 27 و28، حيث تتأثر الأرض بمجموعة من اقترانات للكواكب، وهو ما حذّر منه ووصفه بـ”الحرج”، خاصةً يوم 28 مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، والذي قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي 29 و30 مارس.

وقد أكد أن درجة ذلك الزلزال قد تتخطى الـ6 درجات، وقد تلامس الـ7 درجات على مقياس رختر.

يُذكر أنّ تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شباط/فبراير الماضي.

قوس من النشاط الزلزالي

وبحسب تقرير لموقع punchng، فإن الزلازل شائعة في اليابان، التي تقع على المحيط الهادئ “حلقة النار”، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثّف الذي يمتدّ عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

ويوجد في البلاد لوائح بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الزلازل القوية، ويتم إجراء تدريبات الطوارئ بشكل روتيني للتحضير لصدمة كبيرة.

وفي ذات التوقيت من العام الماضي، ضرب زلزال قوي شمال شرقي اليابان، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، ودفع إلى التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أجزاء من الساحل.

وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجات، وضرب المنطقة نفسها التي تسبب فيها زلزال كبير في كارثة “فوكوشيما النووية” قبل 12 عاماً، مما أسفر عن مقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى.