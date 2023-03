توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

- Advertisement -

وطن- قالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية، إنّ زلزالاً قوته 6.1 درجات ضرب منطقة “أوموري” شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، ليتوافق وقوعه مع توقعات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس قبل أيام، والذي حذّر صراحة من وقوع زلازل يوم 28 مارس.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ الزلزال وقع شرقي البلاد، حيث سُجّلت الهزّة عند الساعة الـ18:18 (09:18 بتوقيت جرينتش) قبالة أوموري على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها سكان جزيرة هوكايدو.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات.

وسجّل الزلزال الذي وقع في الساعة الـ6:18 مساء 4 درجات، في أجزاء من محافظات (هوكايدو وأوموري وإيواتي) على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق نحو 20 كيلومتراً.

وقالت الوكالة، إنّ أيّ تقلبات على سطح البحر، بسبب الزلزال من غير المرجّح أن تسبّب ضررًا.

ويأتي الزلزال بعد أن حذّر العالم الهولندي هوغربيتس، من يوم 28 مارس مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشتري وعطارد.

وكان “هوغربيتس” أعاد التغريد بالنشرة الخاصة بالهيئة التي يتبعها (SSGEOS)، الجمعة، حيث توقّع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من شهر مارس.

مشيراً إلى أنّ هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصلَ قوتها إلى أكثر من 6 درجات، وربما تلامس 7 درجات.

وخلال المقطع الذي نُشر على “يوتيوب”، قال العالم الهولندي المثير للجدل، إن اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة في غضون 25 من مارس، مشيراً إلى أنّ بعضاً من هندسة الكواكب الحرجة قد يمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم 26 من مارس.

