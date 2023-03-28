الثلاثاء, مارس 28, 2023
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تفاصيل قتل لبنانية بـ10 رصاصات أمام أطفالها.. صور بدون حجاب واتصال في “نص الليل”

روايات عديدة تتحدث عن خيانة الزوجة لزوجها حتى قتلها الجاني

كتب باسل النجار
جريمة قتل زينب زعيتر watanserb.com
زينب علي زعيتر (26 سنة) التي قتلها زوجها أمام أطفالها الثلاثة
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وطن – أقدم لبناني يُدعى حسن موسى زعيتر ويبلغ من العمر 27 سنة، على قتل زوجته وأمّ أطفاله الثلاثة زينب علي زعيتر (26 سنة)، بعشر رصاصات في الرأس.

وحتى الآن، يسود تكتم على الموضوع من أقارب الزوجين عن السبب الذي دفع القاتل إلى قتل زوجته، فيما اختفى الزوج بعد ارتكاب الجريمة، ولا أحد يعلم أين مكانه حالياً بينما تم دفن الزوجة، في ظل اتهامات وُجهت لها “الخيانة”.

وكانت القوى الأمنيّة والمباحث الجنائية قد حضرت إلى موقع الجريمة، ونُقلت الضحيّة إلى أقرب مستشفى حيث شوّهت ملامحها لتلقيها أعيرةً نارية في رأسها وعينيها، فيما تضاربت الأقاويل التّي رجحت أن دافع الجريمة كان “الشّرف” في المرتبة الأولى.

سبب قتل زينب

تعدّدت الروايات حول الجريمة المرتكَبة، فقد نقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر مقرّب من العائلة قوله إنّ الزوج أقدم على قتل زينب بنحو عشر رصاصات أمام أطفالها، بعدما فتح هاتفها ووجد صورة نشرتها عبر تطبيق سناب شات من دون حجاب.

وقال المصدر إن المتداول عن أن سبب الجريمة هو خيانة المجني عليها زوجها، مجرّد ادّعاءات عارية من الصحة”، وحمّل ذوي الضحية مسؤولية “التحريض الأساسي”، شارحاً أنّ “هؤلاء أعطوه الضوء الأخضر لقتلها بعدما أخبرهم بما عرفه عنها، إذ قالوا له: “إن لم تفعلها أنت سوف نفعلها نحن”.

فيما قال أحد قاطني المنطقة “لم تسمّه”، إن الجاني الذي يعمل في عدّة مهن، أبرزها النقل العام، كان جالساً مع أصدقائه في مقهى قريب، وتلقى اتصالاً من شخصٍ مجهول في منتصف الليل، ليركض بعدها باتجاه منزله القريب، وبعد دقائق سمع الأهالي الصرخة المدوّية.

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وذكر سكان يقطنون قرب شقة الزوجين، أن الزوج يُعاني منذ زمنٍ طويل من اضطرابات عصبيّة عدّة، ولم يتحمل تلقيه اتصالاً من مجهول يفيده بخيانة زوجته له، وأن الدافع كان تفتيش الزوج لهاتف زوجته ووجد صوراً لها من دون حجاب الأمر الذي أثار حفيظته، وحمله على قتل زوجته أمام أعين أطفاله الذين لا يبلغ أكبرهم السّابعة من العمر.

وبعد الجريمة بساعات انتشر مقطع فيديو لشقيق الضحية زينب، مفاده أن “الأخ” يهنّئ المجرم حسن على قتل أخته، وقائلاً بحرفيته: “لو مش عاملها حسن موسى، أنا كنت ح اعملها، هو دقلي على التلفون وكنت انا جاي بس هو يلي عملها قبلي”.

حرب مفتوحة ضد اللبنانيات

أعادت حادثة زينب إلى الأذهان مشاهد كثيرة من جرائم قتل النساء في لبنان، ويتحدث مختصون عن تعرضهن لـ”حرب مفتوحة”.

وقالت مديرة جمعية Fe-Male حياة مرشاد، في حديث لموقع “الحرة“: “أي امرأة تخرج عما يسمى بطاعة زوجها أو لا تعمل على إرضائه بالدرجة المطلوبة، من الممكن أن تكون معرضة في أي لحظة لخسارة حياتها، وأن يكون أطفالها معرضين لمشاهد رعب، كما حصل مع أبناء زينب الذين لا يتخطى عمر كبيرهم 8 سنوات، ما سيترك آثاراً نفسية عليهم لسنوات طويلة قادمة”.

فيما رصدت منظمة “كفى” حوالي 18 جريمة قتل نتيجة عنف الأزواج، العام الماضي، وبحسب ما تقوله المحامية في المنظمة، فاطمة الحاج، لموقع “الحرة”: “لا يصل الزوج إلى هذه المرحلة من دون أن يمر في مرحلة تعنيف زوجته، وهذه نتيجة طبيعية لثقافة الإفلات من العقاب والنظام البطريركي الذي يعطيه حق تأديبها، مما يعزز الذكورية في لبنان واستسهال إنهاء حياة النساء”.

عقوبات مخففة للقتل “الشرفي”

يُشار إلى أنه في عام 2011، ألغى مجلس النواب المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادرة في العام 1943، والتي كانت تنص على أنه “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أوأخته في جرم الزنى المشهود أو في الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.

وفي جرائم العنف الأسري، يلجأ القاتل دائما إلى حجة الشرف لتبرير جريمته من دون أن يعلم أن المادة التي كانت تسمح له بالإفلات من العقاب ألغيت.

المصدرالعربي الجديد + الحرة + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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