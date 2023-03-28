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رياضة

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

ميسي تواصل مع المدرب تشافي من أجل احتمالية عودته إلى برشلونة الصيف القادم

كتب فارس أبو شيحة
عودة ميسي إلى برشلونة watanserb.com
عودة ميسي إلى برشلونة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، إلى نادي برشلونة بعد تواصل المدرب الحالي وزميله السابق تشافي مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت إذاعة كتالونيا الإسبانية، بشأن الحديث عن عودة البرغوث ميسي إلى صفوف نادي برشلونة، ” ميسي تواصل مع تشافي بشأن العودة المحتملة للاعب إلى الفريق الكتالوني”.

عودة ميسي إلى برشلونة

وأضافت الإذاعة الإسبانية، “لابورتا سيجتمع مع والد ميسي خلال الأيام القادمة، من أجل بحث الموضوع”.

كما وأردفت، ” في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك لقاء ثانٍ بين برشلونة وميسي”، في إطار بحث مسألة عودة اللاعب إلى صفوف فريق السابق برشلونة.

ميسي بطل كأس العالم 2022
ميسي بطل كأس العالم 2022

مطالب ميسي

وتابعت، ” اللاعب طلب عقد المزيد من الاجتماعات من أجل معرفة ما إذا كانت عودته في الصيف ممكنة”.

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وكان البرغوث الأرجنتيني ميسي قد رحل عن صفوف فريق برشلونة في صيف 2021، بعد سماح إدارة الفريق الكتالوني للاعب بالرحيل. بسبب فشله في تجديد عقده، نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

كما ووصل نجم فريق باريس سان جيرمان الحالي ميسي، إلى الهدف رقم 800 خلال مشواره الاحترافي في عالم الكرة المستديرة حتى يومنا هذا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران الصيف القادم، في ظل الحديث عن رغبة إدارة النادي الباريسي في تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني لموسم آخر إضافي.

عودة ميسي إلى برشلونة
عودة ميسي إلى برشلونة

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق برشلونة تحت قيادة المدرب وأسطورة برشلونة السابق تشافي، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة. كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف.

المصدروطن+ إذاعة كتالونيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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