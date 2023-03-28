تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، إلى نادي برشلونة بعد تواصل المدرب الحالي وزميله السابق تشافي مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت إذاعة كتالونيا الإسبانية، بشأن الحديث عن عودة البرغوث ميسي إلى صفوف نادي برشلونة، ” ميسي تواصل مع تشافي بشأن العودة المحتملة للاعب إلى الفريق الكتالوني”.

عودة ميسي إلى برشلونة

وأضافت الإذاعة الإسبانية، “لابورتا سيجتمع مع والد ميسي خلال الأيام القادمة، من أجل بحث الموضوع”.

الموندو تؤكد خبر راديو كتلونيا 🚨🚨🚨🚨 – هناك اجتماع مجدول بالفعل بين لابورتا وخورخي ميسي قريبآ ✅✅ pic.twitter.com/9uAbqHrBW1 — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) March 27, 2023

كما وأردفت، ” في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك لقاء ثانٍ بين برشلونة وميسي”، في إطار بحث مسألة عودة اللاعب إلى صفوف فريق السابق برشلونة.

مطالب ميسي

وتابعت، ” اللاعب طلب عقد المزيد من الاجتماعات من أجل معرفة ما إذا كانت عودته في الصيف ممكنة”.

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وكان البرغوث الأرجنتيني ميسي قد رحل عن صفوف فريق برشلونة في صيف 2021، بعد سماح إدارة الفريق الكتالوني للاعب بالرحيل. بسبب فشله في تجديد عقده، نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

🚨🚨🚨🚨🚨 | – ليونيل ميسي و تشافي علي تواصل دائم . 🔵❤️ pic.twitter.com/UbVS6dlpQ0 — 𝐀𝐋𝐈 – 𝑭𝑪𝑩™ (@Cule_barca1) March 27, 2023

كما ووصل نجم فريق باريس سان جيرمان الحالي ميسي، إلى الهدف رقم 800 خلال مشواره الاحترافي في عالم الكرة المستديرة حتى يومنا هذا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران الصيف القادم، في ظل الحديث عن رغبة إدارة النادي الباريسي في تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني لموسم آخر إضافي.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق برشلونة تحت قيادة المدرب وأسطورة برشلونة السابق تشافي، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة. كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف.