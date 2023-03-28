الأربعاء, مارس 29, 2023
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بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مسلسل الكاسر الذي أغضب عشائر العراق

السلطات العراقية قررت وقف عرض مسلسل الكاسر الذي وصفته العشائر بالهدام

كتب خالد السعدي
ايقاف مسلسل الكاسر watanserb.com
مسلسل الكاسر
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وطن – تصدر مسلسل الكاسر الذي عُرض مع بداية شهر رمضان الكريم، التريند بعدما أثار حالة واسعة من الجدل في العراق، وأحدث غضبا عارما بين العشائر، ما دفع السلطات لاتخاذ قرار عاجل بوقف عرضه.

مشايخ العشائر في جنوب العراق عبّرت عن غضبها، من المسلسل وقالوا إنه يتضمّن إساءة للعشائر الجنوبية، وتشبيهها بـ”الإرهاب الداعشي”، وطالبوا بحظر عرضه على مواقع التواصل والاعتذار الرسمي من قبل الجهة المنفذة لهذا العمل الذي وصفوه بـ”الهدام”.

ومسلسل “الكاسر” من تأليف، مسلم داود البصري، وإخراج أيمن ناصر زيدان، وإنتاج قناة “يو تي في”، ومن بطولة، غالب جواد، ومحمود أبو العباس، وميمون الخالدي، وتدور أحداثه في بيئة ريفية ذات طابع عشائري يتسم بالثأر والصراع القبلي.

وتروي أحداث مسلسل “الكاسر”، جانبا من الصراعات العشائرية وجرائم الثأر في جنوب البلاد، الأمر الذي عدّه بعض العراقيين إساءة لأعراف العشائر العراقية وتقاليدها.

وطالب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر بضرورة وقف بث المسلسل ومحاسبة إدارة القناة التي تعرضه.

وقال الربيعي وهو عضو مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والإتصالات: “كنت قد حذرت من الإساءة لأهلنا في الجنوب، ونبهت لضرورة التصدي لأي عمل درامي يمكن أن يثير غضب العراقيين في هذا الشهر الفضيل وكان جواب إدارة القناة التي تعرض المسلسل المسيء قبل العرض أن مسلسل الكاسر ليست فيه إساءة، والآن وقد تبينت الحقيقة فيجب إيقافه ومنع بثه ومحاسبة إدارة القناة”.

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بدوره، أكّد النائب العراقي المستقل مصطفى سند، في طلب أرسله إلى الهيئة، أن المسلسل يسيء إلى مختلف المكونات العراقية خاصة في الجنوب، وينتهك حرمة الشهر الفضيل، وهذا مخالف لقواعد البث الإعلامي.

وطالب النائب مصطفى جبار سند هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإيقاف عرض المسلسل باعتبار أن أحداثه مغلوطة وتشوّه الحقائق وتسيء إلى المجتمع الجنوبي وعشائره.

وخاطبت كتلة صادقون النيابية، التابعة لحركة “عصائب أهل الحق”، هيئة الإعلام والاتصالات، لتأكيد قرار سحب رخصة قناة “يو. تي. في”، على إثر “الإساءة التي صدرت من القناة بحق أهل الجنوب” من خلال مسلسل “الكاسر”.

في سياق متصل، استنكرت بعض عشائر جنوبي العراق عرض المسلسل، وقالت إنه “يهدف إلى إظهارها منفلتة ووحشية”، مضيفة أن “هذه الأعمال تسهم في تضييع الحقائق وتناسي المواقف المشرّفة للعشائر الجنوبية الأصيلة”.

قرار عاجل من السلطات

وتفاعلا مع موجة الغضب، قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، إنه تقرر وقف عرض المسلسل وذلك تلبية لمطالبات نيابية وعشائرية عديدة وصلت إلى الهيئة، مشيرا إلى إبلاغ الجهة الناقلة للمسلسل بالقرار وهي قناة “يو تي في”.

وأضاف أن تقدّر عاليا المطالبات العشائرية في جنوب العراق، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي.

وتابع المؤيد: “هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تراقب وترصد كل ما من شأنه أن يمس التماسك والنسيج المجتمعي العراقي، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك”.

في المقابل، أصدرت قناة “يو تي في” العراقية بيانا قالت فيه: “تلقينا بدهشة واستغراب قيام بعض الجهات والشخصيات بشن حملة ضد قناتنا من خلال تشويه مضامين الكاسر”.

وأضافت أن المسلسل “لم ينتج إلا في إطار أهدافه وغاياته المهنية والدرامية بعيدا عن أي أغراض أخرى”، مشيرة إلى أنها تؤكد التزامها بثوابتها الأخلاقية والوطنية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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