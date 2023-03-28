الثلاثاء, مارس 28, 2023
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حياتنا

بعدما فضحها داخل المنزل.. هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة (فيديو)

ضربت مشهورة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني ابنها بطريقة أثارت ضدها ردود فعل غاضبة، أكد خلالها بعضهم أن تعاملها مع أبنائها ينمّ عن نقص كبير في شخصيتها

كتب فهمي الورغمي
هند القحطاني watanserb.com
هند القحطاني
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وطن- شارك نجل المشهورة السعودية هند القحطاني مقطعَ فيديو لوالدته بينما كانت تقوم بتنظيف أرضية منزلهم، وسخر منها بطريقة أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تنظف منزلها

ونشر نجل مشهورة سناب شات هند القحطاني التي تبلغ من العمر حالياً 39 عاماً، مقطع فيديو لوالدته وهي تنظّف الأرض.

وأظهر الفيديو تنظيف هند القحطاني الأرض، بينما مازحَها ابنها قائلاً: “نظفي يا مرا”.

لتردّ عليه: “أنا مرة، أنا أمك تاج رأسك، يا طفل، يا ورع”.

ثم قامت بصفعه على وجهه بسبب غضبها من الطريقة التي حادثها بها، فيما بدا أنّها لم تكن تعلم بأنه يصوّر مقطع فيديو.

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هند القحطاني، هي ناشطة اجتماعية سعودية ومدرسة لغة إنجليزية سابقة، لها اليوم حضور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وتخصصت في الموضة والجمال، واعتمدت في شهرتها على جمالها وجرأة مواقفها وإطلالاتها المثيرة.

 

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تزوجت هند القحطاني عام 2002، ولديها أربعة أطفال هم؛ معوض، رؤى، ربى، معتز.

هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة
هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة

ردود فعل متباينة تجاه تصرف هند القحطاني

أثارت الطريقة التي تعاملت بها هند القحطاني مع نجلها بطريقة مستفزة، ردودَ فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التعليقات، قال مغردة: “صالة بنص مليون ريال وقصري وخاتم بقيمة قصر وتمسحين السراميك يالمليارديرة كان اقل شي ٣ شغالات لك ولاطفالك الكبار الطفولة المتأخره”.

وعلقت أخرى: “ياإلهي إن الثرية الخليجية صاحبة النعيم المقيم والقصر العظيم تمسح الأرضيات بنفسها وتنظف الحمامات أيضا”.

وأضاف آخر: “اكثر شخص من كتاكيتها يعاني منها ومن افعالها هو معاذ كان الله بعونه”.

وتابع آخر: “نست كل منافعه لهم كلهم في لحظه وكل هذا من شدة كرهها للذكور المتعقده الغيوره الحقوده النسويه!؟”.

وتابع: “هذا يعتبر عنف نفسي وتكسر رجولته!! وتمد يدها عليه وتقول ياطفل ياورع !!قمة التهزيئ والتحقير !؟ ليه تكسر رجولته كذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها وفي كل وحده مثله”.

واعتادت “هند القحطاني” الظهورَ بإطلالات جريئة تعرّضها للهجوم، وتحاول في بعضها استعراض مفاتنها.

وكانت المشهورة السعودية المقيمة بأمريكا، قد أثارت الجدل في يوليو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو جريء لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري” لتستعرَضه على جسدها لمتابعيها.

ووصفت هند في الفيديو المتداوَل، خلال تقديمها إعلانها عن قميص نوم باللون البرتقالي؛ إذ قالت: “الأقمشة والفخامة..شي فاخر وشي روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرضَ مفاتنها فيه، وهي تقول: “شوفو كيف.. شي رائع”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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