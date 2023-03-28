بعدما فضحها داخل المنزل.. هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة (فيديو)

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وطن- شارك نجل المشهورة السعودية هند القحطاني مقطعَ فيديو لوالدته بينما كانت تقوم بتنظيف أرضية منزلهم، وسخر منها بطريقة أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تنظف منزلها

ونشر نجل مشهورة سناب شات هند القحطاني التي تبلغ من العمر حالياً 39 عاماً، مقطع فيديو لوالدته وهي تنظّف الأرض.

وأظهر الفيديو تنظيف هند القحطاني الأرض، بينما مازحَها ابنها قائلاً: “نظفي يا مرا”.

لتردّ عليه: “أنا مرة، أنا أمك تاج رأسك، يا طفل، يا ورع”.

شاهد : #هند_القحطاني تعتدي على ابنها معاذ وتصفعه كف بعدما قال لها "نظفي يا مرة" pic.twitter.com/IxmQfcoVDA — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 27, 2023

ثم قامت بصفعه على وجهه بسبب غضبها من الطريقة التي حادثها بها، فيما بدا أنّها لم تكن تعلم بأنه يصوّر مقطع فيديو.

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هند القحطاني، هي ناشطة اجتماعية سعودية ومدرسة لغة إنجليزية سابقة، لها اليوم حضور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وتخصصت في الموضة والجمال، واعتمدت في شهرتها على جمالها وجرأة مواقفها وإطلالاتها المثيرة.

View this post on Instagram A post shared by Hind Alqahtani (@hindalqahtani91)

تزوجت هند القحطاني عام 2002، ولديها أربعة أطفال هم؛ معوض، رؤى، ربى، معتز.

ردود فعل متباينة تجاه تصرف هند القحطاني

أثارت الطريقة التي تعاملت بها هند القحطاني مع نجلها بطريقة مستفزة، ردودَ فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التعليقات، قال مغردة: “صالة بنص مليون ريال وقصري وخاتم بقيمة قصر وتمسحين السراميك يالمليارديرة كان اقل شي ٣ شغالات لك ولاطفالك الكبار الطفولة المتأخره”.

صالة بنص مليون ريال وقصري وقصري وخاتم بقيمة قصر وتمسحين السراميك يالمليارديرة كان اقل شي ٣ شغالات لك ولاطفالك الكبار الطفولة المتأخره🤣😂 — أم فجر (@Meumfajer) March 27, 2023

وعلقت أخرى: “ياإلهي إن الثرية الخليجية صاحبة النعيم المقيم والقصر العظيم تمسح الأرضيات بنفسها وتنظف الحمامات أيضا”.

ياإلهي إن الثرية الخليجية صاحبة النعيم المقيم والقصر العظيم تمسح الأرضيات بنفسها وتنظف الحمامات أيضا . — روح (معلمة ) (@HDi8g4) March 27, 2023

وأضاف آخر: “اكثر شخص من كتاكيتها يعاني منها ومن افعالها هو معاذ كان الله بعونه”.

اكثر شخص من كتاكيتها يعاني منها ومن افعالها هو معاذ كان الله بعونه — hanthlh (@hanthalaaa) March 27, 2023

وتابع آخر: “نست كل منافعه لهم كلهم في لحظه وكل هذا من شدة كرهها للذكور المتعقده الغيوره الحقوده النسويه!؟”.

وتابع: “هذا يعتبر عنف نفسي وتكسر رجولته!! وتمد يدها عليه وتقول ياطفل ياورع !!قمة التهزيئ والتحقير !؟ ليه تكسر رجولته كذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها وفي كل وحده مثله”.

نست كل منافعه لهم كلهم في لحظه وكل هذا من شدة كرهها للذكور المتعقده الغيوره الحقوده النسويه!؟هذا يعتبر عنف نفسي وتكسر رجولته!! وتمد يدها عليه وتقول ياطفل ياورع !!قمة التهزيئ والتحقير !؟ ليه تكسر رجولته كذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها وفي كل وحده مثلها👎🏼 — بدون اسم 🤓 ارتاحوا (@Ameert_Aljanoop) March 27, 2023

واعتادت “هند القحطاني” الظهورَ بإطلالات جريئة تعرّضها للهجوم، وتحاول في بعضها استعراض مفاتنها.

وكانت المشهورة السعودية المقيمة بأمريكا، قد أثارت الجدل في يوليو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو جريء لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري” لتستعرَضه على جسدها لمتابعيها.

ووصفت هند في الفيديو المتداوَل، خلال تقديمها إعلانها عن قميص نوم باللون البرتقالي؛ إذ قالت: “الأقمشة والفخامة..شي فاخر وشي روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرضَ مفاتنها فيه، وهي تقول: “شوفو كيف.. شي رائع”.