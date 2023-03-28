الميسوفونيا.. لماذا يمثل صوت مضغ الطعام كابوسا مزعجًا لمعظم الناس؟

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وطن-يعد صوت مضغ الطعام أو التنفس من الأصوات الشائعة التي تثير إزعاج معظم الناس، حيث يمكن أن تسبب اضطرابات نفسية مزمنة لجزء كبير من السكان، وقدّرت دراسة جديدة أن هذا الرّهاب يصيب 20 بالمئة من السكان في بريطانيا.

نشرت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على هذا الاضطراب النفسي الذي يمكن أن يصيب واحد من كل خمسة بريطانيين أي 20٪ من السكان، بحسب دراسة جديدة. وإذا كنت متوتراً من صوت شخص يمضغ الطعام أو صوت تنفس الشخص المقابل لك يجعلك غير مرتاح للغاية، فقد تكون مصابًا بالميسوفونيا.

يمكن أن تسبب الميسوفونيا إزعاجًا بسيطًا أو غضبًا عابرًا ولكن يمكن أن يتصاعد إلى ضائقة نفسية حقيقية أو يؤدي إلى اضطرابات القلق المزمنة. واتضح أن هذا الرهاب ليس نادرًا كما كنا نظن.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سيليا فيتوراتو، المؤلفة الأول لهذه الدراسة من King’s College London، التي نُشرت في مجلة Plos One، لصحيفة الغارديان: “يعتقد معظم الأشخاص الذين يعانون من الميسوفونيا أنهم وحدهم، لكنهم ليسوا كذلك”. قام فريقه بقياس حساسية صوت 768 بالغًا من خلال استبيان طرح بشكل خاص سؤالاً عن مكان بعض الضوضاء في حياتهم اليومية، وإلى أي مدى أثرت عليهم عاطفياً.

وفي حين قال أكثر من 80٪ أنه ليس لديهم رد فعل عاطفي معين عند سماع التثاؤب، على سبيل المثال، تم اعتبار أكثر من 18٪ يعانون من الميسوفونيا إلى درجة أنه يؤثر على حياتهم اليومية. واعتمد العلماء على الأعراض التي عانى منها 26 شخصًا في المجموعة الذين تم تشخيصهم بأنفسهم على أنهم يعانون من الميسوفونيا. لأنه ليس من الممكن اليوم تحديد تشخيص نهائي لهذا الاضطراب الذي يمكن أن يتسبب فيه العديد من العوامل، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

الغالبية العظمى ممن يعانون من المسوفونيا غير مدركين لاضطرابهم

وفقًا للباحثة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن هذه الحالة، إذ من بين هذه المجموعة من الأشخاص الذين يُعتبرون ممن يعانون من الميسوفونيا، لم يسمع 86٪ من الأشخاص بهذا المصطلح أساسًا”.

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من جهتها، تقول جين جريجوري المتخصصة علم النفس الإكلينيكي في جامعة أكسفورد، والمؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة: “استطلع المسح الذي أجريناه مدى تعقيد المرض، فلكراهية لا تتعلق فقط بالانزعاج من أصوات معينة، إنها تتعلق بالشعور بالحصار أو العجز عندما لا يمكنك الابتعاد عن تلك الأصوات، ما يتسبب في تفويتك لأشياء في الحياة. تظهر نتائج أبحاثهم أنه لا يوجد فرق بين الجنسين، لذا يمكن أن يكون هذا أداة مفيدة لمساعدة الأطباء على تحديد هذا الاضطراب المخفي في جزء كبير من السكان”.