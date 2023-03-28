الثلاثاء, مارس 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالمعارض المصري يحيى عبدالهادي: اتسجنت بأوامر عليا واتهمت بالانضمام لتنظيم معرفوش
الهدهد

المعارض المصري يحيى عبدالهادي: اتسجنت بأوامر عليا واتهمت بالانضمام لتنظيم معرفوش

أفرج عنه في يونيو 2022 بعد 4 سنوات في السجن

كتب شيراز ماضي
يحيى حسين عبد الهادي watanserb.com
يحيى حسين عبد الهادي
- Advertisement -

وطن-  تحدث الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، الذي جرى الإفراج عنه منتصف العام الماضي، عن قضائه “أربعة رمضانات” كسجين سياسي في مصر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي حافظ المرازي في سلسلة “رمضان بدون سجان” التي ينشرها عبر قناته على يوتيوب.

وقال عبدالهادي، إنه وُجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم “اللهم ثورة” على الرغم من أنه لا يعرف هذا التنظيم من الأساس، موضحا أن 30 شابا وشابة كانوا قد دشنوا “مجموعة” على موقع فيسبوك، وأغلبهم لا يعرفون بعضهم البعض، وكانوا يتحدثون عن غلاء الأسعار وبعض الاعتراضات التي يحق لأي مواطن التعبير عنها.

وأضاف يحيي حسين عبد الهادي أن هؤلاء الشباب تعرضوا للاختفاء القسري طوال أربعة أشهر، مؤكدا أن حبسه كان بأوامر عليا بعد مقال انتقد فيه الأوضاع، مؤكدا أن هذه القضية لم يكن بها تحفظ على الأموال، أو منع زيارة أو حبس انفرادي.

ولفت في لقائه مع المرازي إلى أن معركته كانت تتمثل في الثبات إزاء دخوله السجن، متابعا: “الشاويش اللي كان مكلبشني قالي إنت ربنا رحمك ورايح أحسن سجن وهو سجن طرة تحقيق.. دخلت العنبر.. العنبر كان 26 زنزانة، وكل زنزانة فيها أكتر من 20 شخصا في مساحة ضيقة جدا”.

وأوضح يحيي حسين عبد الهادي أنه فوجئ بأشخاص يرحبون به ويبلغونه أنهم كانوا في انتظاره، فسألهم عن مصدر معرفتهم فقالوا إنهم عرفوا من خلال شبكة bbc وإذاعة مونت كارلو، بعد نشرهما الخبر، مؤكدا أن اطمئن في تلك اللحظة بأن خبر اعتقاله معروف.

وأفاد بأن كل نزلاء العنبر كانوا قضايا سياسية، مفجرا مفاجأة بالقول: “مش كلهم كانوا سياسيين حقيقيين.. فيه ناس اتلمت من الشوارع لكنهم أخدوا قضايا سياسية”.

- Advertisement -

ولفت يحيي حسين عبد الهادي إلى أن هناك مستوى معينا من التعذيب في السجون، لكن هذا المستوى ليس له علاقة بالسن، فهناك مسنون تعرضوا للتعذيب، موضحا أنه لم يتعرض للتعذيب.

وأكّد أن السجانين ليسوا جميعهم على سوء كبير، معتبرا أن التعذيب يتم بأوامر، وتابع: “في حدود الأوامر.. فيه اللي بيجوّد في الغلاسة والإساءة لكن فيه اللي عنده أصل وتربية بيعمل الحد الأدنى المطلوب منه”.

السيسي أفرج عن حسين عبدالهادي

يُشار إلى أنه في يونيو الماضي، أفرجت مصلحة السجون المصرية عن الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي، تنفيذا لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.

وجرى الإفراج عن عبدالهادي، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه، وحمل القرار رقم 219 لسنة 2022.

وفي 23 مايو/أيار، قضت محكمة مصرية بسجن عبد الهادي أربع سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”.

ووجهت السلطات المصرية للمتهمين آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

القبض على حسين عبدالهادي

وألقت السلطات المصرية حينها القبض على الناشط السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي في يناير/ كانون الثاني 2019، وذلك بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها، ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

من هو حسين عبدالهادي؟

عُرف عبد الهادي بمعارضته لبرامج خصخصة القطاع العام منذ عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وانضم عبد الهادي إلى حركة كفاية التي عارضت حكم مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب مقربين منه، فإن عبد الهادي لا ينتمي لأي حزب سياسي، لكنه اشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر “عمر أفندي” الشهيرة بثمن بخس، في مصر قبل سنوات، وقد عُيّن لاحقا مديرا لمعهد إعداد القادة.

وعُرف أيضا بمناصرته الشديدة لثورة يناير من خلال مقالاته التي كانت تنشر في عدد من الصحفـ لكن الصحف توقفت عن نشر مقالاته، في الفترة السابقة لسجنه في 2019، فلم يصبح أمامه غير وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر فيها عن آرائه.

وشارك عبد الهادي بشكل فاعل في تأسيس الحركة المدنية قبل سنوات من إيداعه أحد السجون المصرية.

المصدر رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السيسي سيفوز بـ70%.. عباس كامل يرسم سيناريو انتخابات الرئاسة المصرية ومنافسة شكلية

تقارير

أحمد الطنطاوي سيترشح ضد السيسي.. “كومبارس” جديد أم مغامر قد يلقى مصير “عنان”؟

الهدهد

السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه: “الحمد لله مصر النهاردة بقت في حتة تانية” (فيديو)

تقارير

مصر.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الصعود بجنون وسط عجز حكومي

الهدهد

قبضة الجيش المصري على الاقتصاد.. السيسي محاصر بين ضغوط الحلفاء ومقاومة الجنرالات

تقارير

هل حقا يمتلك جمال مبارك القدرة على إزاحة السيسي والمنافسة على الرئاسة؟

الهدهد

محمد مرسي.. هل بات السيسي يخشى حتى صورته؟.. شاهد ما حدث بحضور أوغلو

الهدهد

بيان إثيوبي ناري بعد تصريحات مصرية عن سد النهضة.. الأزمة تتعقد والصدام يقترب

الهدهد

السيسي يحذر المصريين من الثورة عليه:”اوعوا تخربوا مصر تاني” (فيديو)

اقتصاد

فير أوبزيرفر: السيسي يخدع صندوق النقد ليملأ كروش الجنرالات والاقتصاد سيواصل السقوط!

تقارير

بعد أصول الدولة.. السيسي يبيع الجنسية المصرية بالدولار و”التقسيط” متاح

تقارير

تمهيدا لتعويم الجنيه.. السيسي يمتص جانبا من غضب الشعب بإجراءات استثنائية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد)

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

الميسوفونيا.. لماذا يمثل صوت مضغ الطعام كابوسا مزعجًا لمعظم الناس؟

قتلت 6 أشخاص.. لحظة هجوم متحولة جنسيا مدججة بالأسلحة على مدرسة أمريكية

المنتخب المغربي يتعرض لإهانة عنصرية وتطاول على معتقداته بمقر إقامته في مدريد (شاهد)

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

أطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)

أراد ممارسة الجنس مع كأس زجاجي فعلق في شرجه.. أنقذه الأطباء بأعجوبة! (شاهد)

دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد)

تقرير أمريكي عن استقالة رئيس البنك الوطني السعودي: “الخضيري راح ضحية رأيه الصادق”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC