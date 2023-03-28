الثلاثاء, مارس 28, 2023
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إحذر وضع جهاز الواي فاي في هذه الأماكن حتى لا تعاني من ضعف الشبكة

من المهم وضع جهاز الواي فاي في وضع عمودي و بشكل مستقيم تماماً وبعيدًا عن الأرض

كتب ايمان الباجي
إحذر وضع جهاز الواي فاي في هذه الأماكن حتى لا تعاني من ضعف الشبكة watanserb.com
جهاز الواي فاي
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وطنيمكن أن يكون وجود اتصال واي فاي قوي أمرًا مهمًا جدًا لأولئك الذين ما زالوا يعملون من المنزل أو الذين يتطلعون إلى بث أحدث فيلم حائز على جائزة الأوسكار.

بغض النظر عن مزود خدمة الإنترنت الذي تختاره، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل  للحصول على شبكة واي فاي قوية.

وعلى وجه التحديد، المكان الذي تضع فيه جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك له تأثير كبير على جودة اتصال الإنترنت.

في هذا السياق، شاركت Hitron، وهي شركة لمعدات الاتصالات، مع صحيفة ”ذا صن” البريطانية الأخطاء التي يجب تجنبها عند وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المنزل ونصائح للحصول على شبكة قوية.

جهاز الواي فاي

أين تضع جهاز الواي فاي؟

أوصت الشركة العملاء بالحفاظ على جهاز توجيه wifi الخاص بهم في وضع عمودي و بشكل مستقيم تماماً وبعيدًا عن الأرض، مثل الرف أو الطاولة.

كما تقترح الشركة أيضًا إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن المعدات الأخرى.
وإذا كان جهاز التوجيه الخاص بك في مكان آمن ومركزي في منزلك وما زلت تواجه مشكلات، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال واسع النطاق.
في هذا السياق، يحذر خبير الإنترنت نيك بيكر :”يجب أن تكون قادرًا على رؤية عدد الأضواء الموجودة على الجهاز. إذا كانت الأضواء كلها ممتلئة، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز.”
مضيفََا “قبل أن تقوم بسحب جميع الأسلاك من الجهاز وتحريكه في أرجاء المنزل، تحقق أولََا مما إذا كانت شبكة الواي فاي لديك قوية وقم بإجراء اختبار سرعة الانترنت.”
وكما نصحت الصحيفة بتجنب وضع جهاز “الواي فاي” بجانب هذه الأماكن:
  • أجهزة لاسلكية أخرى
  • المايكرويف
  • التلفاز
  • أجهزة البلوتوث
  • زاوية القبو
  • أجهزة مراقبة الأطفال
  • الهواتف اللاسلكية
  • داخل أو خلف الخزائن والأثاث
  • مواد بناء معدنية
  • مواد بناء خرسانية
  • مواد بناء زجاجية

في كثير من الأحيان، يختار الأشخاص وضع جهاز الواي فاي داخل مطبخهم حيث يقضون معظم وقتهم في تلك الغرفة.

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ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز أو عدم التقاط الإشارة بشكل سليم.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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