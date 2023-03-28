إحذر وضع جهاز الواي فاي في هذه الأماكن حتى لا تعاني من ضعف الشبكة

وطن–يمكن أن يكون وجود اتصال واي فاي قوي أمرًا مهمًا جدًا لأولئك الذين ما زالوا يعملون من المنزل أو الذين يتطلعون إلى بث أحدث فيلم حائز على جائزة الأوسكار.
بغض النظر عن مزود خدمة الإنترنت الذي تختاره، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للحصول على شبكة واي فاي قوية.
وعلى وجه التحديد، المكان الذي تضع فيه جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك له تأثير كبير على جودة اتصال الإنترنت.
في هذا السياق، شاركت Hitron، وهي شركة لمعدات الاتصالات، مع صحيفة ”ذا صن” البريطانية الأخطاء التي يجب تجنبها عند وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المنزل ونصائح للحصول على شبكة قوية.
أين تضع جهاز الواي فاي؟
أوصت الشركة العملاء بالحفاظ على جهاز توجيه wifi الخاص بهم في وضع عمودي و بشكل مستقيم تماماً وبعيدًا عن الأرض، مثل الرف أو الطاولة.
- أجهزة لاسلكية أخرى
- المايكرويف
- التلفاز
- أجهزة البلوتوث
- زاوية القبو
- أجهزة مراقبة الأطفال
- الهواتف اللاسلكية
- داخل أو خلف الخزائن والأثاث
- مواد بناء معدنية
- مواد بناء خرسانية
- مواد بناء زجاجية
في كثير من الأحيان، يختار الأشخاص وضع جهاز الواي فاي داخل مطبخهم حيث يقضون معظم وقتهم في تلك الغرفة.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز أو عدم التقاط الإشارة بشكل سليم.