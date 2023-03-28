إحذر وضع جهاز الواي فاي في هذه الأماكن حتى لا تعاني من ضعف الشبكة

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وطن–يمكن أن يكون وجود اتصال واي فاي قوي أمرًا مهمًا جدًا لأولئك الذين ما زالوا يعملون من المنزل أو الذين يتطلعون إلى بث أحدث فيلم حائز على جائزة الأوسكار.

بغض النظر عن مزود خدمة الإنترنت الذي تختاره، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للحصول على شبكة واي فاي قوية.



وعلى وجه التحديد، المكان الذي تضع فيه جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك له تأثير كبير على جودة اتصال الإنترنت.



في هذا السياق، شاركت Hitron، وهي شركة لمعدات الاتصالات، مع صحيفة ”ذا صن” البريطانية الأخطاء التي يجب تجنبها عند وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المنزل ونصائح للحصول على شبكة قوية.

أين تضع جهاز الواي فاي ؟

أوصت الشركة العملاء بالحفاظ على جهاز توجيه wifi الخاص بهم في وضع عمودي و بشكل مستقيم تماماً وبعيدًا عن الأرض، مثل الرف أو الطاولة.

كما تقترح الشركة أيضًا إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن المعدات الأخرى.

وإذا كان جهاز التوجيه الخاص بك في مكان آمن ومركزي في منزلك وما زلت تواجه مشكلات، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال واسع النطاق.

في هذا السياق، يحذر خبير الإنترنت نيك بيكر :”يجب أن تكون قادرًا على رؤية عدد الأضواء الموجودة على الجهاز. إذا كانت الأضواء كلها ممتلئة، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز.”

مضيفََا “قبل أن تقوم بسحب جميع الأسلاك من الجهاز وتحريكه في أرجاء المنزل، تحقق أولََا مما إذا كانت شبكة الواي فاي لديك قوية وقم بإجراء اختبار سرعة الانترنت.”

وكما نصحت الصحيفة بتجنب وضع جهاز “الواي فاي” بجانب هذه الأماكن: