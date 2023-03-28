أطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)

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وطن- انتهى جيرارد بيكيه من الحدث الكبير الذي ركز عليه في حياته المهنية في الأشهر الأخيرة.

إرهاق وملل

حيث اختتمت بطولة دوري الملوك الخاصة ببكيه يوم الأحد الماضي، بأداء هائل في كامب نو.

وكان فريق إل باريو، بقيادة أدريان كونتريراس، هو الفائز. حيث سلمهم بيكيه الكأس في يوم لم يرغب أن يفوته أبناؤه ، ميلان وساشا.

لكن أبناء بيكيه من شاكيرا، بدو مع ذلك مرهقين من كل ما تعرضوا له وأجبروا على الخضوع له في يوم لا نهاية له.

ميلان وساشا هما ابنا جيرارد بيكيه ، نتيجة علاقته العاطفية مع شاكيرا ، التي كان في حالة صدام معها منذ الانفصال.

أظهر كلاهما ، وخاصة الأكبر سنًا ، ميلان ، ثقة كبيرة بالنفس أمام وسائل الإعلام بمرور الوقت ، فضلاً عن اهتمام كبير بكرة القدم.

تناقض

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ومع ذلك، فإن مقدار الالتزامات التي يتعين على “بابا بيكيه” الالتزام بها بسبب دوري الملوك، قد سببت الضجر للصغيرين ميلان وساشا.

إذا يبدو من خلال الوجوه التي شوهد بها طفلا بيكيه وشاكيرا أثناء الاحتفال بنهائيات دوري الملوك ، أنهما غير مرتاحين ولم يكونا يقضيان وقتًا ممتعًا.

Milan e Sasha também estão aqui 🫶🏻 pic.twitter.com/jxbmhmCNwZ — Gabriela (@lxroja) March 26, 2023

بل على العكس ، يتوق الطفلان للذهاب إلى أي مكان آخر عدا كامب نو بحسب صحيفة “okdiario” الإسبانية.

نظرًا للوقت الطويل الذي قضاها والدهما كلاعب كرة قدم في برشلونة ، فهم يعرفون الوضع جيدًا.

فرحة بيكيه ، بصدره منتفخًا بسبب نجاح دوري الملوك في تنظيم النهائي الرابع في كامب نو – كان يتناقض تمامًا مع وجه ابنيه اللذان كسا الملل ملامحهما. وكانا يجلسان بجوار والدهما ولكن دون اهتمام كبير بهما.

معركة مستمرة

على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توجد معركة مستمرة بين جمهور كل من بيكيه وشاكيرا ، سرعان ما اندلعت حرب جديدة.

فقد كان جيرارد غير محظوظ حين قام بأخذ أطفاله إلى ملعب كامب نو.

حيث احتج أحد المستخدمين على تويتر قائلا: “لا يمكن أن يشعروا بالملل أكثر ، هذه مجرد مزحة” ، بينما سخر آخرون من سعادة رئيس رابطة الملوك ، مقارنة بما يعيشه أبناؤه: “يبدو أن من كان في العاشرة من عمره هو الأب”.

الجدل مع شاكيرا والأطفال

لكن يبدو أن تصرف بيكيه جاء رداً على اصطحاب شاكيرا للطفلين إلى نيويورك، في برنامج جيمي فالون.

وأراد بيكيه أن يظهر للعالم أنه أيضاً يقضي وقته مع الأطفال، تماماً مثل شاكيرا، ولكن بطريقة مختلفة جعلتهم يشعرون بملل شديد.