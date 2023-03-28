الثلاثاء, مارس 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناأطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)
حياتنا

أطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)

ميلان وساشا هما ابنا جيرارد بيكيه نتيجة علاقته العاطفية مع شاكيرا التي كان في حالة صدام معها منذ الانفصال

كتب رفيف عبدالله
أطفال بيكيه وشاكير سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد) watanserb.com
بيكيه مع أطفاله ميلان وساشا
- Advertisement -

وطن- انتهى جيرارد بيكيه من الحدث الكبير الذي ركز عليه في حياته المهنية في الأشهر الأخيرة.

إرهاق وملل

حيث اختتمت بطولة دوري الملوك الخاصة ببكيه يوم الأحد الماضي، بأداء هائل في كامب نو.

وكان فريق إل باريو، بقيادة أدريان كونتريراس، هو الفائز. حيث سلمهم بيكيه الكأس في يوم لم يرغب أن يفوته أبناؤه ، ميلان وساشا.

لكن أبناء بيكيه من شاكيرا، بدو مع ذلك مرهقين من كل ما تعرضوا له وأجبروا على الخضوع له في يوم لا نهاية له.

ميلان وساشا هما ابنا جيرارد بيكيه ، نتيجة علاقته العاطفية مع شاكيرا ، التي كان في حالة صدام معها منذ الانفصال.

أظهر كلاهما ، وخاصة الأكبر سنًا ، ميلان ، ثقة كبيرة بالنفس أمام وسائل الإعلام بمرور الوقت ، فضلاً عن اهتمام كبير بكرة القدم.

تناقض

- Advertisement -

ومع ذلك، فإن مقدار الالتزامات التي يتعين على “بابا بيكيه” الالتزام بها بسبب دوري الملوك، قد سببت الضجر للصغيرين ميلان وساشا.

إذا يبدو من خلال الوجوه التي شوهد بها طفلا بيكيه وشاكيرا أثناء الاحتفال بنهائيات دوري الملوك ، أنهما غير مرتاحين ولم يكونا يقضيان وقتًا ممتعًا.

بل على العكس ، يتوق الطفلان للذهاب إلى أي مكان آخر عدا كامب نو بحسب صحيفة “okdiario” الإسبانية.

نظرًا للوقت الطويل الذي قضاها والدهما كلاعب كرة قدم في برشلونة ، فهم يعرفون الوضع جيدًا.

فرحة بيكيه ، بصدره منتفخًا بسبب نجاح دوري الملوك في تنظيم النهائي الرابع في كامب نو – كان يتناقض تمامًا مع وجه ابنيه اللذان كسا الملل ملامحهما. وكانا يجلسان بجوار والدهما ولكن دون اهتمام كبير بهما.

معركة مستمرة

على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توجد معركة مستمرة بين جمهور كل من بيكيه وشاكيرا ، سرعان ما اندلعت حرب جديدة.

فقد كان جيرارد غير محظوظ حين قام بأخذ أطفاله إلى ملعب كامب نو.

حيث احتج أحد المستخدمين على تويتر قائلا: “لا يمكن أن يشعروا بالملل أكثر ، هذه مجرد مزحة” ، بينما سخر آخرون من سعادة رئيس رابطة الملوك ، مقارنة بما يعيشه أبناؤه: “يبدو أن من كان في العاشرة من عمره هو الأب”.

الجدل مع شاكيرا والأطفال

لكن يبدو أن تصرف بيكيه جاء رداً على اصطحاب شاكيرا للطفلين إلى نيويورك، في برنامج جيمي فالون.

وأراد بيكيه أن يظهر للعالم أنه أيضاً يقضي وقته مع الأطفال، تماماً مثل شاكيرا، ولكن بطريقة مختلفة جعلتهم يشعرون بملل شديد.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

بيكيه وسر جديد ينكشف.. هذا ما وجده مع كلارا شيا في السرير ولم يجده مع شاكيرا!

حياتنا

هذا هو الشخص الذي كشف خيانة بيكيه لـ شاكيرا وحذرها منه!

حياتنا

كلارا شيا تحرج بيكيه بعد ظهور صور وفيديوهات قديمة لها لم ترغب في كشفها مطلقاً! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

حياتنا

بيكيه يتحدث عن فضح شاكيرا لخيانته.. لن أدفع المال للتنظيف!

حياتنا

بكاء شاكيرا في أحد متاجر نيويورك.. السبب القاسي انكشف أخيراً (شاهد)

حياتنا

حماة شاكيرا تصرخ في وجهها وتوجه لها لكمات.. فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بينهما! (شاهد)

حياتنا

سبب مفاجئ وراء وضع شاكيرا “ساحرة” أمام منزل والدة بيكيه.. هذا ما أخبرها به أطفالها وأثار جنونها!

حياتنا

شاكيرا تستعد لدعوى قضائية قاسية بعد انفصالها عن بيكيه بسبب تلطيخ شرفها بهذا المقطع (فيديو)

حياتنا

الكاميرات ترصد شاكيرا في لحظة انهيار وبيكيه يبرئ نفسه من دموعها بذكاء (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تتجاوز بيكيه بقصة حب جديدة مع هذا الأمريكي الوسيم! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تهين كلارا شيا في أشهر برنامج أمريكي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد)

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

الميسوفونيا.. لماذا يمثل صوت مضغ الطعام كابوسا مزعجًا لمعظم الناس؟

قتلت 6 أشخاص.. لحظة هجوم متحولة جنسيا مدججة بالأسلحة على مدرسة أمريكية

المنتخب المغربي يتعرض لإهانة عنصرية وتطاول على معتقداته بمقر إقامته في مدريد (شاهد)

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

المعارض المصري يحيى عبدالهادي: اتسجنت بأوامر عليا واتهمت بالانضمام لتنظيم معرفوش

أراد ممارسة الجنس مع كأس زجاجي فعلق في شرجه.. أنقذه الأطباء بأعجوبة! (شاهد)

دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد)

تقرير أمريكي عن استقالة رئيس البنك الوطني السعودي: “الخضيري راح ضحية رأيه الصادق”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC