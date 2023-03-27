نتنياهو قيد الحصار.. ليلة عاصفة في تل أبيب ولقطات صادمة لمحاولة دهس المتظاهرين

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وطن– شهدت تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى، ليلةً عاصفة بعد خروج احتجاجات ضخمة ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وذلك بعد ساعات من قرار “الأخير” إقالةَ وزير دفاعه، بسبب معارضته لخطته للإصلاح القضائي المرتقَب.

وأشعل المتظاهرون عدة حرائق على الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وتصاعد الدخان الأسود في السماء، مما أدى جزئيًا إلى حجب بعض ناطحات السحاب الشهيرة في تل أبيب.

كما تجمّع المتظاهرون على جانب الطريق السريع، وأحرقوا الخردة المعدنية والخشبية، في ظل عدم وجود الشرطة تقريباً.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، لقطات توثّق لحظات محاولة دهس متظاهرين، فقد أظهر أحد المقاطع إقدامَ مستوطن على دهس أحد المعارضين لنتنياهو، حيث تحرّك بسيارته سريعاً، بينما شوهد الشخص المعارض وهو يعتلي مقدمة السيارة.

#شاهد| سائق إسرائيلي يدهس أحد المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو ويسحبه معه دون توقف. pic.twitter.com/vXL0d1TuYG — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 26, 2023

كما بيّن مقطع فيديو آخر، سيارةَ دفع رباعي وهي تقتحم صفوف المتظاهرين وتحاول دهسهم، وسْط حالة من الفوضى غير المسبوقة في شوارع تل أبيب.

هأرتس:

محاولة دهس ثانية لمتظاهرين قبل قليل pic.twitter.com/A75VdyODzE — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) March 26, 2023

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كما أظهر مقطع فيديو، صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين قرب منزل بنيامين نتنياهو في القدس، فيما عزّزت شرطة الاحتلال من حضورها.

القناة 12 العبرية:

صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين قرب منزل نتنياهو في القدس pic.twitter.com/xG1qRYJttm — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) March 26, 2023

نتنياهو يُقيل وزير دفاعه

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، أمس الأحد، بعد أن أصبح أول عضو في الحكومة يدعو إلى وقف الخطط المثيرة للجدل لإصلاح نظام المحاكم.

وكان غالانت قد حثّ على وقف الإصلاحات القضائية في خطاب ألقاه، يوم السبت، عندما كان نتنياهو في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، كما تعهّد بعض جنود الاحتياط العسكريون بالانسحاب من خدمتهم في معارضة للخطط التي يقول منتقدون إنها ستقوّض استقلال القضاء، وقال غالانت إنّ المضيّ قدماً في المقترحات قد يهدد أمن إسرائيل.

اقتراحات على نتنياهو بوقف التشريع

بالتزامن مع ذلك، اقترح ثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية -جميعهم أعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو- أنه على رئيس الوزراء وقف تشريع الإصلاح القضائي.

وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار: “عندما تشتعل النيران في المنزل، لا تسأل من هو على حق؛ بل تسكب الماء وتنقذ قاطنيه.. إذا قرر رئيس الوزراء إيقاف التشريع من أجل منع الصدع الناشئ في الأمة، فيجب علينا دعم موقفه”.

فيما اقترح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، عمدة القدس السابق، على نتنياهو أن يوقف ويعيد حساب خطته للإصلاح، محذّراً من أنها دفعت الأمور إلى شفا حرب أهلية، وقال: “الإصلاح ضروري وسنفعله لكن ليس على حساب حرب أهلية”.

وأزعجت تصريحات غالانت، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطط ستكون قادرة على المضي قدمًا.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو، إنّ رئيس الوزراء فقد الثقة في غالانت، مضيفاً أنه لم يوضح تعليقاته سابقاً، وبالتالي “خرّب جهود التوصل إلى حل”.

استقالة القنصل الإسرائيلي في نيويورك

سياسياً أيضاً، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زامير، وسْط الاضطرابات السياسية في إسرائيل، ردّاً على قرار نتنياهو إقالة وزير دفاعه.

وفي خطاب استقالته، الذي نشره على تويتر، وصف زامير خطوة نتنياهو بأنها “قرار خطير”، وكتب: “أعتقد أن هذا الإصلاح القضائي يقوّض أساس نظامنا الديمقراطي ويهدد سيادة القانون في بلدنا”.

وقال القنصل: “الأشهر الثمانية عشر الماضية بصفتي القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، كانت مرضية ومجزية، ولكن بعد التطورات الحالية، حان الوقت الآن للانضمام إلى الكفاح من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم”.

وأضاف في الرسالة: “لقد وصل الوضع السياسي في إسرائيل إلى نقطة حرجة، وأشعر بإحساس عميق بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بالدفاع عن الصواب والنضال من أجل القيم الديمقراطية التي أعتز بها. قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع، أقنعني بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة”.