الإثنين, مارس 27, 2023
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من هي الجزائرية “المعجزة” سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟

حققت روايتها "الرهينة" أزيد من 9 ملايين قراءة على منصة "واتباد" المخصصة لنشر القصص والكتب والروايات الرقمية

كتب خالد الأحمد
الكاتبة الجزائرية الشابة سارة ريفنس watanserb.com
الكاتبة الجزائرية الشابة سارة ريفنس
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وطن- احتفت الأوساط الثقافية والإعلامية في فرنسا بالكاتبة الجزائرية الشابة سارة ريفنس (24 عاماً)، التي صنعت الحدث بسبب كتبها التي حققت أرقاما كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية. حيث أضحت في وقت وجيز جدا من بين أبرز الكُتّاب في العالم.

سارة رينفس.. فتاة جزائرية باتت حديث الساعة

وحققت روايتها “الرهينة” أزيد من 9 ملايين قراءة على منصة “واتباد” المخصصة لنشر القصص والكتب والروايات الرقمية، فيما الجزء الثاني حقق قرابة 8 ملايين قراءة على نفس المنصة.متخطية الأمير هاري في مذكراته التي شغلت العالم.

وولدت سارة ريفنس عام 1999 في الجزائر العاصمة، وعرفت باسمها المستعار “الفتاة الغامضة” على وسائل التواصل الاجتماعي. كما عملت كوكيلة إدارية في مركز رياضي في مركز الجزائر.

في أوائل عام 2023 ، أصبحت الكاتبة صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا في فرنسا ، متجاوزة “مذكرات” الأمير هاري.وفي عام 2023 ، كانت سارة هي الجزائرية صاحبة لقب الأكثر قراءة لكتبها وشهرة في تاريخ الجزائر.

ومنذ صغرها ، عززت سارة ريفنس شغفها بالكتابة ، وكتبت فصولًا مستقلة حصريًا لنفسها. في عام 2019 ، اتخذت زمام المبادرة ونشرت قصصها الأولى على منصة للكتابة عبر الإنترنت تسمى Wattpad . واكتسبت هذه القصص نجاحًا على الفور وساعدتها في الحصول على شهرة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الكاتبة الظاهرة» سارة ريفنس.. روائية جزائرية شابة تحقق مبيعات بالملايين في فرنسا
الكاتبة الظاهرة» سارة ريفنس.. روائية جزائرية شابة تحقق مبيعات بالملايين في فرنسا

غير معروفة في الجزائر

وبحسب موقع “عربي بوست” بدأت سارة كتابة الروايات سنة 2019 عبر نفس المنصة مستهدفة من خلالها القراء الشباب في الدول الأوروبية.

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وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققته الكاتبة الشابة في فرنسا وكندا وبعض الدول الأوروبية، فإن رواياتها لم تعرف انتشاراً في بلدها الجزائر الذي تقيم فيه.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققته الكاتبة الشابة في فرنسا وكندا وبعض الدول الأوروبية، فإن رواياتها لم تعرف انتشارا في بلدها الجزائر الذي تقيم فيه.

وحول ذلك يقول الناشط الثقافي علي حيدوش: “الكثير يتفادى الحديث عنها، لأنها حققت قطيعة مع الكتابة الجزائرية ورمت بظلها على من يدعون أنهم كتاب كبار، وحطّمت الكثير من القيود وتجاوزت السلبية التي ينشرها الكثير ممن يبتهجون لنشر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي!! وشقت طريقها نحو العالمية من الجزائر العاصمة”.

سارة ريفينز
سارة ريفينز
المصدرموقع عربي بوست، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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