ما فعله مكس وضحى داخل متحف الدبابات في الأردن يفجر الجدل (شاهد)

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وطن- عَبَّر أردنيون عن امتعاضهم الشديد من صانعي المحتوى والزوجين “مكس وضحى” بعد ظهور الثنائي رفقة آخرين من مشاهير التيك توك، وهم يقومون بمسابقة تشبه العرض العسكري داخل متحف الدبابات بالعاصمة الأردنية عمَّان.

مكس وضحى يُغضبون الأردنيين

ويظهر في مقطع متداول، مشهوري التيك توك، الأردني محمد نور المشهور باسم “مكس” وزوجته التونسية “ضحى العريبي“، بينما كانوا يقومون بتصوير أحد المقالب أو برامجهم الترفيهية برنامج داخل أروقة متحف الدبابات.

كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزله أن يكون مكان لها؟!

في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟ @KingAbdullahII@RHCJO#متحف_الدبابات_الملكي pic.twitter.com/dyTgFKv4l2 — نيڤين العياصرة 📝 (@26ayasrah_Neven) March 26, 2023

ويظهر مكس وضحى في مواجهة بعضهما البعض، وكلا منهما معه فريقه الخاص، وكانت تتوسطهم على الطرف منهما دبابة قديمة، فيما بدا أنه لعبة أو مسابقة من نوع ما.

وجد هذا المقطع، بمجرد انتشاره، رفضا واسعا في أوساط الأردنيين، ووُجهت على إثره انتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح لكل من ضحى ومكس ومن معهم بتصوير تلك المشاهد.

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رسالة إلى الدولة

أن متحف الدبابات الملكي يحمل إرث جيشنا الأردني، ويحمل رمزية الدولة

هنا ذكريات حابس المجالي ومشهور حديثة وعبد الله التل وصالح شويعر ومحمد أمين المناصير وآلاف الشهداء.

من صرح لمكس وضحى بالعبث بتاريخ الجيش الأردني ومؤسستنا الوطنيه الاغلى

؟؟؟😡 pic.twitter.com/T8AD9SewlQ — مشعل حابس 🇯🇴 (@zvTX7TERe29yUcy) March 26, 2023

متحف الدبابات على الخط

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من جانبه قال متحف الدبابات الملكي، إن الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها.

وأكد مصدر مطلع في متحف الدبابات الملكي في حديثه لقناة “المملكة” الأردنية، أن الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت خلال تصوير البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون.

وبين المصدر في توضيحه، أن المتحف يضم العديد من قاعات العرض، أربع منها تحتوي على دبابات وآليات عسكرية دولية لم تخدم في القوات المسلحة الأردنية، مشيراً إلى أنه تم تصوير البرنامج في قاعة الحرب العالمية الثانية والقاعة الدولية.

ولفت المصدر في توضيحه، إلى أن لباس المتسابقين ليس أردنياً، وإنما يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وحول الغاية من وراء تصوير البرنامج داخل قاعات معينة في المتحف، بين المصدر أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف “والاطلاع على معروضاته و القصص التي يرويها المتحف عن البطولات والتضحيات لجيشنا العربي في الحروب التي خاضها دفاعاً عن أرض الأردن، والاطلاع على التاريخ العسكري العالمي”. لافتا إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ودورها الكبير في توجيه الشباب إلى ما فيه فائدة.

وختم المصدر حديثه بقوله: ” لم تظهر في البرنامج أي إساءة لأي جهة، ولأي موروث وطني، وإنما هدف إلى تشجيع الجيل الجديد وجذبه لزيارة المتحف “.

جدل وغضب عبر مواقع التواصل

قالت نيفن العياصرة، وهي إعلامية أردنية من الذين رفضوا الطريقة التي تم بها تصوير المقطع: “كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزلة أن يكون مكان لها؟! في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟”.

كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزله أن يكون مكان لها؟!

في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟ @KingAbdullahII@RHCJO#متحف_الدبابات_الملكي pic.twitter.com/dyTgFKv4l2 — نيڤين العياصرة 📝 (@26ayasrah_Neven) March 26, 2023

وقال “المفتش العام” وهو حساب على توتير بهذا الاسم “يا خسارة أنه دبابة م48 تكون عبارة عن لوكيشن لتصوير المسابقات التافهة وأن يعتليها مشاهير التكتوك بعد ما كان البطل عطيوي المناصير سائقها في معركة الكرامة…هذا البرنامج يجب أن يتوقف تصويرة فوراً ومحاسبة إدارة المتحف التي سمحت بهذه المسخرة أن تدخل إلى هذا المكان لأنه يمس تاريخ…”.

يا خسارة أنه دبابة م48 تكون عبارة عن لوكيشن لتصوير المسابقات التافهة وأن يعتليها مشاهير التكتوك بعد ما كان البطل عطيوي المناصير سائقها في معركة الكرامة .

هذا البرنامج يجب أن يتوقف تصويرة فوراً ومحاسبة إدارة المتحف التي سمحت بهذه المسخرة أن تدخل إلى هذا المكان لأنه يمس تاريخ… pic.twitter.com/pQLqBKHJWq — General Inspector (@GeneralInspect3) March 26, 2023

وغرد آخر بدوره مستنكرا: “متحف الدبابات الملكي ،الأول من نوعه في الشرق الأوسط ،المتحف الذي يروي تاريخ جيشنا ويحكي قصص بطولات نلناها بدماء الشهداء يستضيف برنامج دعابة هزلي لمشاهير التيكتوك! هيبة هذا المكان من هيبة الجيش ودماء الشهداء وجراح المحاربين القدامى لا يليق به الهزل كما هو الحال في هذه البرامج”.

وقال أسامة دمور في ذات السياق: “مُتحف الدبابات الملكي يشمل وثائق ودبابات تم استخدامها بالمعارك المختلفة التي حدثت على أرض الاردن.”

وتابع:”مؤسف أن يتم تلطيخ بصمات كل بطل مغوار ممن شاركوا بالمعارك بمثل هكذا سخافات، متحف الدبابات الملكي ، بدلا من أن يكون رمزا للجيش العربي وشهداؤه الابرار..أصبح مرتعا لتافهي التيكتوك“.