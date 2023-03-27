الإثنين, مارس 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدما فعله مكس وضحى داخل متحف الدبابات في الأردن يفجر الجدل (شاهد)
الهدهد

ما فعله مكس وضحى داخل متحف الدبابات في الأردن يفجر الجدل (شاهد)

متحف الدبابات الملكي وعلى عكس الانتقادات الشعبية اعتبر أنه لم تظهر في البرنامج أي إساءة لأي جهة

كتب فهمي الورغمي
مكس وضحى watanserb.com
مكس وضحى
- Advertisement -

وطن- عَبَّر أردنيون عن امتعاضهم الشديد من صانعي المحتوى والزوجين “مكس وضحى” بعد ظهور الثنائي رفقة آخرين من مشاهير التيك توك، وهم يقومون بمسابقة تشبه العرض العسكري داخل متحف الدبابات بالعاصمة الأردنية عمَّان.

مكس وضحى يُغضبون الأردنيين

ويظهر في مقطع متداول، مشهوري التيك توك، الأردني محمد نور المشهور باسم “مكس” وزوجته التونسية “ضحى العريبي“، بينما كانوا يقومون بتصوير أحد المقالب أو برامجهم الترفيهية برنامج داخل أروقة متحف الدبابات.

ويظهر مكس وضحى في مواجهة بعضهما البعض، وكلا منهما معه فريقه الخاص، وكانت تتوسطهم على الطرف منهما دبابة قديمة، فيما بدا أنه لعبة أو مسابقة من نوع ما.

وجد هذا المقطع، بمجرد انتشاره، رفضا واسعا في أوساط الأردنيين، ووُجهت على إثره انتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح لكل من ضحى ومكس ومن معهم بتصوير تلك المشاهد.

متحف الدبابات على الخط

- Advertisement -

من جانبه قال متحف الدبابات الملكي، إن الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها.

وأكد مصدر مطلع في متحف الدبابات الملكي في حديثه لقناة “المملكة” الأردنية، أن الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت خلال تصوير البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون.

وبين المصدر في توضيحه، أن المتحف يضم العديد من قاعات العرض، أربع منها تحتوي على دبابات وآليات عسكرية دولية لم تخدم في القوات المسلحة الأردنية، مشيراً إلى أنه تم تصوير البرنامج في قاعة الحرب العالمية الثانية والقاعة الدولية.

ولفت المصدر في توضيحه، إلى أن لباس المتسابقين ليس أردنياً، وإنما يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وحول الغاية من وراء تصوير البرنامج داخل قاعات معينة في المتحف، بين المصدر أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف “والاطلاع على معروضاته و القصص التي يرويها المتحف عن البطولات والتضحيات لجيشنا العربي في الحروب التي خاضها دفاعاً عن أرض الأردن، والاطلاع على التاريخ العسكري العالمي”. لافتا إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ودورها الكبير في توجيه الشباب إلى ما فيه فائدة.

وختم المصدر حديثه بقوله: ” لم تظهر في البرنامج أي إساءة لأي جهة، ولأي موروث وطني، وإنما هدف إلى تشجيع الجيل الجديد وجذبه لزيارة المتحف “.

غضب في الأردن.. والسبب مشاهير "تيك توك" ومتحف الدبابات
غضب في الأردن.. والسبب مشاهير “تيك توك” ومتحف الدبابات

جدل وغضب عبر مواقع التواصل

قالت نيفن العياصرة، وهي إعلامية أردنية من الذين رفضوا الطريقة التي تم بها تصوير المقطع: “كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزلة أن يكون مكان لها؟! في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟”.

وقال “المفتش العام” وهو حساب على توتير بهذا الاسم “يا خسارة أنه دبابة م48 تكون عبارة عن لوكيشن لتصوير المسابقات التافهة وأن يعتليها مشاهير التكتوك بعد ما كان البطل عطيوي المناصير سائقها في معركة الكرامة…هذا البرنامج يجب أن يتوقف تصويرة فوراً ومحاسبة إدارة المتحف التي سمحت بهذه المسخرة أن تدخل إلى هذا المكان لأنه يمس تاريخ…”.

وغرد آخر بدوره مستنكرا: “متحف الدبابات الملكي ،الأول من نوعه في الشرق الأوسط ،المتحف الذي يروي تاريخ جيشنا ويحكي قصص بطولات نلناها بدماء الشهداء يستضيف برنامج دعابة هزلي لمشاهير التيكتوك! هيبة هذا المكان من هيبة الجيش ودماء الشهداء وجراح المحاربين القدامى لا يليق به الهزل كما هو الحال في هذه البرامج”.

وقال أسامة دمور في ذات السياق: “مُتحف الدبابات الملكي يشمل وثائق ودبابات تم استخدامها بالمعارك المختلفة التي حدثت على أرض الاردن.”

وتابع:”مؤسف أن يتم تلطيخ بصمات كل بطل مغوار ممن شاركوا بالمعارك بمثل هكذا سخافات، متحف الدبابات الملكي ، بدلا من أن يكون رمزا للجيش العربي وشهداؤه الابرار..أصبح مرتعا لتافهي التيكتوك“.

المصدرتويتر، قناة "المملكة" الأردنية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فستان الملكة رانيا يخطف الأضواء في إطلالة رمضانية جديدة (شاهد)

حياتنا

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة للأميرة هيا بنت حمزة في رمضان تثير الجدل

الهدهد

بفستان رمضاني محتشم.. جمال ساحر للملكة رانيا في أحدث إطلالة (شاهد)

الهدهد

الإمارات والأردن يدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

حياتنا

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

الهدهد

رد ناري من الأمير الحسن بن طلال على وقاحة بتسلئيل سموتريتش

الهدهد

فاشية سموتريتش تُنهي وجود الأردن بـ”خريطة لإسرائيل الكبرى” وتل أبيب تتبرأ من وزيرها

الهدهد

أوبرا وينفري في البتراء.. جولة فتحت عليها النار من قبل المتابعين..ماذا فعلت؟! (شاهد)

الهدهد

الأميرة هيا بنت حمزة تظهر بملابس مثيرة في هولندا (شاهد)

الهدهد

بلا مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.. أول ظهور للأميرة إيمان وزوجها جميل بعد الزفاف (فيديو)

الهدهد

الأميرة إيمان بنت عبدالله لم تتزوج من مسيحي.. منصة تحقيقات تحسم الجدل

الهدهد

مفاجأة جديدة بشأن مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة في أمريكا وهذا ما أعلنته الشرطة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة هزت مصر.. أب قتل ابنته بطريقة بشعة “وسقى جثتها عصيرا”

دخل التاريخ.. من هو حمزة يوسف أول مسلم يقود حكومة إسكتلندا؟

الأذان يصدح من نادي تشيلسي وأول إفطار جماعي في تاريخ البريمرليغ (فيديو)

تعرّفوا على أفضل وقت للجماع في رمضان

تسريبات تكشف عن مبلغ كبير تقاضته ياسمين عز للظهور مع رامز جلال

من هي الجزائرية “المعجزة” سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟

بزة كيم جونغ أون العسكرية قد تتسبب بإعدام حارسه الشخصي.. ما القصة؟

محمود كهربا ينفجر غضبا في وجه رامز جلال ويعتذر من جمهور الزمالك (فيديو)

“أخدود الهتان”.. تحذير من منخفض جوي يضرب السلطنة وهذه توقعات الأرصاد

العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC