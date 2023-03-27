مانشستر يونايتد من بينهم ..3 أندية مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

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وطن- كشف شقيق النجم المغربي سفيان أمرابط (26 عاماً)، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي والمنتخب المغربي، عن اهتمام 3 أندية أوروبية عريقة في التعاقد مع أخيه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال نور الدين أمرابط، لاعب نادي أثينا اليوناني شقيق سفيان، في تصريح صحفي مع شبكة “ESPN” الرياضية العالمية: “هناك 3 أندية كانوا مهتمين بشكل كبير في التعاقد مع سفيان. خلال آخر 2-3 أيام من سوق الانتقالات الشتوية”.

اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع سفيان أمرابط

وتابع شقيق النجم المغربي أمرابط: “مانشستر يونايتد أراد التعاقد مع أخي بنظام الإعارة. مع خيار الشراء، ولكن ناديه فيورنتينا رفض العرض”.

وارتبط اسم المغربي سفيان أمرابط، بالانتقال إلى العديد من الأندية العريقة في القارة الأوروبية العجوز، لعلّ أبرزها ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني. عقب الأداء اللافت الذي قدّمه اللاعب مع منتخب أسود الأطلس المغربي في كأس العالم 2022 قطر.

منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

وكان المنتخب المغربي قد احتلّ المركز الرابع عالمياً في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف دون مقابل في نصف نهائي البطولة العالمية. لكن لم ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الخسارة أمام الوصيف فرنسا.

كما فشل في حصد المركز الثالث، بعد تأهله التاريخي بالوصول إلى دور النصف النهائي على مستوى المنتخبات العربية والقارة الأفريقية، بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.

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ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس) مؤخراً، في تحقيق الفوز الودي على نظيره البرازيل (السيليساو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على ملعب (طنجة).

يشار إلى أنّ عقد المغربي سفيان أمرابط، ينتهي مع نادي فيورنتينا الإيطالي في صيف عام 2024.