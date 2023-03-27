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رياضة

مانشستر يونايتد من بينهم ..3 أندية مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

نادي فيورنتينا الإيطالي رفض عرض مانشستر يونايتد للتعاقد مع سفيان أمرابط على سبيل الإعارة

كتب فارس أبو شيحة
اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع سفيان أمرابط watanserb.com
اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع سفيان أمرابط
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وطن- كشف شقيق النجم المغربي سفيان أمرابط (26 عاماً)، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي والمنتخب المغربي، عن اهتمام 3 أندية أوروبية عريقة في التعاقد مع أخيه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال نور الدين أمرابط، لاعب نادي أثينا اليوناني شقيق سفيان، في تصريح صحفي مع شبكة “ESPN” الرياضية العالمية: “هناك 3 أندية كانوا مهتمين بشكل كبير في التعاقد مع سفيان. خلال آخر 2-3 أيام من سوق الانتقالات الشتوية”.

اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع سفيان أمرابط

وتابع شقيق النجم المغربي أمرابط: “مانشستر يونايتد أراد التعاقد مع أخي بنظام الإعارة. مع خيار الشراء، ولكن ناديه فيورنتينا رفض العرض”.

لاعب فيورنتينا الإيطالي أمرابط
لاعب فيورنتينا الإيطالي أمرابط

وارتبط اسم المغربي سفيان أمرابط، بالانتقال إلى العديد من الأندية العريقة في القارة الأوروبية العجوز، لعلّ أبرزها ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني. عقب الأداء اللافت الذي قدّمه اللاعب مع منتخب أسود الأطلس المغربي في كأس العالم 2022 قطر.

منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

وكان المنتخب المغربي قد احتلّ المركز الرابع عالمياً في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف دون مقابل في نصف نهائي البطولة العالمية. لكن لم ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الخسارة أمام الوصيف فرنسا.

المغربي سفيان أمرابط
المغربي سفيان أمرابط

كما فشل في حصد المركز الثالث، بعد تأهله التاريخي بالوصول إلى دور النصف النهائي على مستوى المنتخبات العربية والقارة الأفريقية، بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.

سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي
سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي
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ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس) مؤخراً، في تحقيق الفوز الودي على نظيره البرازيل (السيليساو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على ملعب (طنجة).

يشار إلى أنّ عقد المغربي سفيان أمرابط، ينتهي مع نادي فيورنتينا الإيطالي في صيف عام 2024.

المصدروطن + ESPN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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