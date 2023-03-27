الإثنين, مارس 27, 2023
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مارسا الجنس علانية بجوار المسجد.. فضيحة تهز مدينة جزائرية في رمضان

بيان للسلطات أكد أن الجاني والجانية كانا يمارسان الجنس داخل سيارة سياحية بالقرب من أحد المساجد، وبحوزتهما طلاسم وأدوات تستعمل للشعوذة

كتب فهمي الورغمي
فضيحة تهز مدينة جزائرية في رمضان watanserb.com
فضيحة تهز مدينة جزائرية في رمضان
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وطن- أوقفت عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية أم البواقي شرقي الجزائري، يوم الجمعة الماضي، رجلا وامرأة وبحوزتهما طلاسم تستعمل في طقوس السحر والشعوذة، بينما كانا يمارسان الجنس بالقرب من أحد المساجد.

جنس وشعوذة بالقرب من أحد المساجد

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد تم ضبط المجني عليهما، وهما رجل وامرأة، متلبسين أثناء ممارساتها للرذيلة في سيارة بقرب من مسجد تابع لبلدية بئر الشهداء (ولاية أم البواقي) وتحت أنظار المواطنين والمواطنات دون مراعاة لشهر رمضان المبارك.

وأفاد بيان خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك “بأم البواقي“، بأن العملية نُفذت بإقليم بلدية بئر الشهداء بناء على معلومات وردت حول سيارة سياحية على متنها شخصان (رجل وامرأة) أثارا شكوك الساكنة.

ونقلت صحف محلية عن شهود عيان قولهم، إن تفاصيل الحادثة تتعلق بسماع بعض المواطنين حركة غريبة داخل أحد السيارات بالقرب من المسجد المذكور في الجزائر.

وأفاد ذات المصدر أن السيارة كانت تهتز بشكل غريب، ليتبين لاحقاً، أن رجلا وامرأة كانا يمارسان الجنس داخلها مع ترديدهم لعبارات تتضمن أسماء الجن والشياطين فيما بدا أنهم كانوا يقومون بطقوس ما.

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طلاسم وسحر وشعوذة

تم على إثر ذلك، إرسال دورية والتنقل إلى المكان، حيث تم العثور على السيارة وداخلها الجانيان وهما دون أي ملابس.

وعند التحقق من هويتهما تبين أنهما ينحدران من ولاية “باتنة”، وخلال تفتيش السيارة، عُثر على حقيبة بداخلها مجموعة من المواد والطلاسم يبدو أنهما كانا يستخدمانها في عملية السحر والشعوذة.

عثر بحوزتهما كذلك على عوازل طبية ومساحيق، ليتم على الفور اقتيادهما إلى مقر الفرقة ومواصلة التحقيق.

وبعد تفتيش منزلي المشتبه بهما تم العثور على طلاسم مختلفة وصور شمسية لأشخاص مكتوب عليها طلاسم، مع عدة مبالغ مالية ضخمة من العملة المحلية والخليجية وحتى الإيرانية، وأيضا 42 إبرة صغيرة الحجم.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم توقيف المشتبه فيهما، حيث رفعت ضدهما : جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.

وكذلك، جنحة النصب والاحتيال، وأيضا مخالفة إتخاذ مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.

وعلى إثر ذلك، حسب ما ذكرت ذات المصادر، سيتم تقديمهما أما العدالة فور الانتهاء من التحقيق.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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