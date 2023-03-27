الإثنين, مارس 27, 2023
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كم تبلغ ثروة ستيفن سيغال نجم أفلام فنون القتال!؟

اشتهر الممثل ستيفن سيغال بأدوار البطولة في أفلام فنون القتال مثل Hard to Kill وUnder Siege.

كتب أنس السالم
ثروة الممثل ستيفن سيغال watanserb.com
يمتلك الممثل ستيفن سيغال ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار
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وطن – بفضل مشاركته في العديد من الأفلام، كونه منتجًا وأستاذًا في فنون الدفاع عن النفس، يمتلك الممثل ستيفن سيغال ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار، وفقًا لتقديرات Celebrity Net Worth.

سيرة الممثل ستيفن سيغال 

اشتهر الممثل ستيفن سيغال بأدوار البطولة في أفلام فنون القتال مثل Hard to Kill وUnder Siege.

يمتلك الممثل ستيفن سيغال ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار
يمتلك الممثل ستيفن سيغال ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار

وُلد ستيفن سيغال في 10 أبريل 1952 في لانسينغ بولاية ميشيغان، وسافر إلى اليابان في سن 17 لتدريس اللغة الإنجليزية.

حصل ستيفن سيغال على العديد من الأحزمة السوداء في فنون الدفاع عن النفس ومشاهد القتال السينمائية المصممة لممثلين مثل شون كونري.

حصل ستيفن سيغال على العديد من الأحزمة السوداء في فنون الدفاع عن النفس
حصل ستيفن سيغال على العديد من الأحزمة السوداء في فنون الدفاع عن النفس

عندما عاد إلى الولايات المتحدة، عمل ستيفن سيغال كحارس شخصي ومدرب فنون الدفاع عن النفس.

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لم يبدأ ستيفن سيغال في الأفلام حتى أنتج وقام ببطولة فيلم Above the Law (1988).

من هناك، أصبح ستيفن سيغال أحد أكثر نجوم الأكشن رواجًا في التسعينيات.

 

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A post shared by Steven Seagal (@seagalofficial)

15 عامًا في آسيا

قضى ستيفن سيغال 15 عامًا في آسيا، حيث درس الفلسفة الشرقية وكان يصمم أحيانًا مشاهد قتال فنون الدفاع عن النفس في الأفلام، بعد أن عمل مع نجوم مثل شون كونري والممثل اليابني توشيرو ميفونيهو.

عندما عاد إلى الولايات المتحدة، افتتح ستيفن سيغال أكاديمية فنون قتالية وأصبح حارسًا شخصيًا لمشاهير مثل كيلي ليبروك ووكيل هوليوود مايكل أوفيتز.

ستيفن سيغال
ستيفن سيغال

بينما لعب ستيفن سيغال دور البطولة في فيلم “Under Siege” عام 1992 ، والذي يعتبر أحد أكثر أفلامه نجاحًا تجاريًا حتى الآن.

حقق ذلك الفيلم أرباحًا قدرها 156.563.139 دولارًا في شباك التذاكر وأنتج تكملة شهيرة بعنوان “تحت الحصار 2: منطقة مظلمة”. في عام 2001 ، شوهد الفيلم في “100 عام … 100 إثارة.”

ثروة ستيفن سيغال

كما أشرنا بداية، فقد ذكرت تقديرات Celebrity Net Worth التي أوردتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ الممثل ستيفن سيغال يمتلك ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار نتيجة مشاركته في العديد من الأفلام، كونه منتجًا وأستاذًا في فنون الدفاع عن النفس.

المصدرmarca - Celebrity Net Worth - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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