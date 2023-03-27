كم تبلغ ثروة ستيفن سيغال نجم أفلام فنون القتال!؟

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وطن – بفضل مشاركته في العديد من الأفلام، كونه منتجًا وأستاذًا في فنون الدفاع عن النفس، يمتلك الممثل ستيفن سيغال ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار، وفقًا لتقديرات Celebrity Net Worth.

سيرة الممثل ستيفن سيغال

اشتهر الممثل ستيفن سيغال بأدوار البطولة في أفلام فنون القتال مثل Hard to Kill وUnder Siege.

وُلد ستيفن سيغال في 10 أبريل 1952 في لانسينغ بولاية ميشيغان، وسافر إلى اليابان في سن 17 لتدريس اللغة الإنجليزية.

حصل ستيفن سيغال على العديد من الأحزمة السوداء في فنون الدفاع عن النفس ومشاهد القتال السينمائية المصممة لممثلين مثل شون كونري.

عندما عاد إلى الولايات المتحدة، عمل ستيفن سيغال كحارس شخصي ومدرب فنون الدفاع عن النفس.

Si hay alguien que sabe de #Acción es Steven Seagal.

Este sábado a partir del mediodía: #InfiernoBajoTierra #FuriaSalvaje #Nico Tres películas para poner al crimen… TRAS LAS REJAS!#EspecialStevenSeagal un golpe a tu sed de justicia! pic.twitter.com/U1jRRIMwDp — Canal Space (@canalspace) May 3, 2020

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لم يبدأ ستيفن سيغال في الأفلام حتى أنتج وقام ببطولة فيلم Above the Law (1988).

من هناك، أصبح ستيفن سيغال أحد أكثر نجوم الأكشن رواجًا في التسعينيات.

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15 عامًا في آسيا

قضى ستيفن سيغال 15 عامًا في آسيا، حيث درس الفلسفة الشرقية وكان يصمم أحيانًا مشاهد قتال فنون الدفاع عن النفس في الأفلام، بعد أن عمل مع نجوم مثل شون كونري والممثل اليابني توشيرو ميفونيهو.

عندما عاد إلى الولايات المتحدة، افتتح ستيفن سيغال أكاديمية فنون قتالية وأصبح حارسًا شخصيًا لمشاهير مثل كيلي ليبروك ووكيل هوليوود مايكل أوفيتز.

بينما لعب ستيفن سيغال دور البطولة في فيلم “Under Siege” عام 1992 ، والذي يعتبر أحد أكثر أفلامه نجاحًا تجاريًا حتى الآن.

حقق ذلك الفيلم أرباحًا قدرها 156.563.139 دولارًا في شباك التذاكر وأنتج تكملة شهيرة بعنوان “تحت الحصار 2: منطقة مظلمة”. في عام 2001 ، شوهد الفيلم في “100 عام … 100 إثارة.”

ثروة ستيفن سيغال

كما أشرنا بداية، فقد ذكرت تقديرات Celebrity Net Worth التي أوردتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ الممثل ستيفن سيغال يمتلك ثروة صافية تبلغ 16 مليون دولار نتيجة مشاركته في العديد من الأفلام، كونه منتجًا وأستاذًا في فنون الدفاع عن النفس.