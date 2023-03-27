الإثنين, مارس 27, 2023
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الهدهد

فيديو صادم لاعتداء بالحذاء على إمام مسجد أثناء صلاة الفجر

المعتدي اقتحم صفوف المصلين واعتدى على الإمام الذي اضطر للهروب

كتب خالد السعدي
الاعتداء على إمام مسجد في ماليزيا watanserb.com
لحظة اعتداء أحد الأشخاص على إمام مسجد في ماليزيا أثناء أداء صلاة الفجر
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يوثق لحظة اعتداء أحد الأشخاص على إمام مسجد في ماليزيا أثناء أداء صلاة الفجر.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصا يقتحم صفوف المصلين، ووصل إلى الإمام وكان ممسكا بالحذاء وحاول الاعتداء على الإمام على نحو مرعب.

ونجح إمام المسجد في الهروب من مكانه، لكن العمامة طارت من على رأسه، قبل أن يتمكن عدد من المصلين في المسجد، من محاصرة المعتدي والإمساك به، في ماليزيا.

جريمة قتل دامية في مصر

في جريمة أخرى وقعت بأحد المساجد أيضا لكن في مصر، قُتل مؤذن متطوع في مسجد بمحافظة الإسكندرية، على يد مسجل خطر، بعد صلاة التراويح بسبب خلاف على رفع الأذان.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل إمام زاوية محمد حسن بالورديان.

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وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة قيام شخص يدعى “بوده”، مسجل، عقب الانتهاء من صلاة تراويح ثاني أيام رمضان بقتل المجني عليه “ح.ع.أ.ال” مؤذن متطوع بزاوية “محمد حسن” بالورديان، طعنًا بسلاح أبيض، وفق موقع مصراوي المحلي.

وتبين من التحريات وشهود العيان وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالد المتهم، لرفضه قيام الأخير بالأذان بالمسجد على غير رغبة رواده، وهو ما تحرر به محضر مسبقًا، فقتل المتهم المؤذن عقابا له لمنع والده من أداء الأذان.

وألقي القبض على المتهم ووالده في كمين أعد لهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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