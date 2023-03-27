ظهور جديد لقارة تصّدعت واختفت منذ ملايين السنين..

وطن-منذ حوالي 335 مليون سنة، تشكلت القارة العملاقة بانجيا على كوكب الأرض، ثم بدأت في التصدع واختفت قبل حوالي 175 مليون سنة من الآن. وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن العلماء يعتقدون أن هذه القارة ستتشكّل من جديد، في غضون 200 أو 250 مليون سنة.
هل ستظهر قارة عملاقة على الأرض؟
قبل 180 مليون سنة كانت القارات عبارة عن قارة واحدة متصلة تعرف باسم بانجيا، ومن ثم انفصلت كل قارة لحالها بعد تفكك الصفائح التكتونية والأغلفة الصخرية التي تربطها.
والآن فإن علماء يقولون بأن الـ”بانجيا” قد تعود من جديد في المستقبل، ولكن ليس قبل 200 إلى 250 مليون سنة من الحاضر.
وقد كتب ثلاثة محاضرون في “ذا كونفرزيشن The Conversation” أن الأرض قد تصبح في المستقبل 4 قارات. وهذه القارات هي: نوفوبانجيا، بانجيا، ألتيما، وأوريكا وأماسيا.
ويتوقع كل من “ماتياس غرين” من جامعة بانغور في الولايات المتحدة، و”جواو دي دوارتي” و”هانا صوفيا ديفيز” من جامعة لشبونة بأن تُشكّل هذه القارات الأربع في المستقبل كتلةً واحدة من اليابسة.
وأشاروا إلى أن ذلك يعتمد على احتمالات عديدة ممكنة وأن قارات الأرض ما زالت تتحرك إلى اليوم. ويقول العلماء إن التفكير في المستقبل التكتوني للأرض، يجبرنا على هذه النظرة بدفع معرفتنا إلى كافة الاحتمالات، وفقًا لما ترجمته “وطن“.
هل كان كوكب الأرض متجمداً؟!
ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن توقع نموذج علمي أن يختفي المحيط الهادئ وهو ما سيؤدي إلى تقريب القارات واندماجها مع بعضها البعض، لتشكل قارة واحدة عملاقة.