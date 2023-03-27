الإثنين, مارس 27, 2023
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تقارير

“صلح مع إيران ودفع ملايين الدولارات”.. فضيحة جديدة لابن سلمان وتقرير صادم

ولي العهد محمد بن سلمان أمر بصرف ملايين الدولارات بشكل عاجل للوبيات ومراكز ضغط في الولايات المتحدة وأوروبا

كتب باسل النجار
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن- كشف تقرير حصري لموقع سعودي معارض عن فضيحة جديدة مدوية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر تمويل حملات “غسيل سمعته” وإظهاره كشخصية دبلوماسية براغماتية عقب الصلح والاتفاق الأخير مع إيران.

هكذا استغل ابن سلمان الاتفاق مع إيران لتلميع صورته

وذكر التقرير الذي نشره موقع “سعودي ليكس” أن ابن سلمان أمر بصرف دفعة 10 ملايين دولار بشكل عاجل، للوبيات ومراكز ضغط في أمريكا وأوروبا بغرض الترويج له والتغطية على جرائمه وسجله الحقوقي الأسود.

ونقل الموقع عن مصادره الخاصة التي وصفها بالمطلعة، أن حملة محمد بن سلمان تستهدف استغلال حدث الاتفاق مع إيران مع أجل إظهاره بشكل “رجل دولة يتمتع بقدر من الدبلوماسية والقدرة على الاتفاق مع خصومه”.

ويكرس ولي العهد السعودي ـ بحسب ذات المصادر ـ حملاته في هذه المرحلة للتغطية على صورته المتكرسة منذ سنوات كحاكم متهور وقمعي يعادي بسهولة خصومه الإقليميين وغير مقتنع بالقنوات الدبلوماسية.

وأضافت المصادر أن أبرز من استهدفهم محمد بن سلمان في حملته الممولة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (CSIS) الذي نشط في كتابة مقالات مؤخرا تشيد بولي العهد.

وجاء ضمن ذلك مقال نشره مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز جون بي. الترمان، يعتبر فيه أن السعودية باتفاقها مع إيران تخلت عن “سلبية عقود عديدة وأظهرت أنها قوة دبلوماسية لا يستهان بها”.

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ويشار إلى أنه بوساطة صينية، وقّعت السعودية وإيران في 10 مارس الجاري، اتفاقا لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية خلال أسبوعين. الاتفاق الذي أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.

“الترمان” أشاد كذلك في مقاله بتحركات السعودية قائلا إنها “أولا سربت أنها كانت تستكشف (إمكانية تطبيع) العلاقات مع إسرائيل، وأظهرت في الوقت نفسه انفتاحها وصلابتها. وفي اليوم التالي، أعلنت عن الصفقة (الاتفاق مع إيران) في بكين”.

هكذا استغل ابن سلمان الاتفاق مع إيران لتلميع صورته
هكذا استغل ابن سلمان الاتفاق مع إيران لتلميع صورته

محمد بن سلمان والتطبيع مع إسرائيل

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فإن السعودية أبلغت الولايات المتحدة بإمكانية تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب مقابل التزام أمريكي رسمي بأمن المملكة (لاسيما في مواجهة إيران) ودعم برنامج نووي سعودي وتزويد الرياض بأسلحة معينة، لكن واشنطن رفضت تلك الطلبات.

والرياض لا ترتبط بعلاقات معلنة مع تل أبيب، وتشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

طيران الرياض ومخاطر الأجواء السعودية

و”سرعان ما تبع الصفقة في بكين إعلان عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإطلاق شركة طيران جديدة (طيران الرياض)، وبعد يومين جرى الإعلان عن شراء المملكة 78 طائرة بوينج”، بحسب الترمان.

ولم يكن بالإمكان إطلاق مثل هذا الناقل الجوي دون ضمان أن لا تكرر جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، هجماتها بصواريخ وطائرات بدون طيار على أهداف في المملكة، بينها منشآت نفطية.

وزعم الترمان أنه: تم ترتيب الأحداث والإعلانات على مدار الأسبوع ليكون لها تأثير معين. كان الأهم هو إظهار أن السعودية لديها السيطرة على مستقبلها. لقد فعلت أكثر من مجرد منح الصين، زبونها النفطي الرئيسي، انتصارا دبلوماسيا.

المصدرموقع سعودي ليكس، CSIS، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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