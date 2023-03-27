شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

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وطن– إيفانا رودريغيز هي أخت جورجينا رودريغيز المشهورة, وعلى الرغم من أنها لم تتردد أبدًا في أن تكون مع “جيو” إذا طلبت منها ذلك ، فقد ظهرت في الواقع في مسلسلها الوثائقي “أنا جورجينا” على “نت فليكس”.

وقد رأينا أيضًا لها لقطة الأربعاء الماضي في برنامج إل هورميجويرو . في الواقع ، تعيش إيفانا حياة مناقضة ومفاجئة تمامًا لما قد يظنه المرء.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Rodríguez (@ivana.rodriguez)

في الواقع ، تعيش إيفانا رودريغيز في مدينة خيخون شمال غرب إسبانيا، بطريقة متحفظة جداً.

هذه هي حياة أخت جورجينا

إيفانا رودريغيز (31 عامًا) ليست أخت جورجينا الكبرى فحسب ، بل هي أيضًا جزء من قائمة أصدقائها.

هذا هو السبب في أننا نراها عمليا في جميع حلقات “أنا جورجينا” ، تستمتع بالرحلات والكماليات مع أختها ، ولكن الحقيقة هي أن كل هذه لحظات مؤقتة.

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حيث تعيش الشابة في خيخون، وعلى الرغم من ذلك تظهر من حين إلى آخر، كمؤثرة عبر حسابها على “انستجرام“. لكن حياتها “طبيعية” أكثر بكثير من تلك التي تعيشها جورجينا رودريغيز مع كريستيانو رونالدو.

نحات صديق رونالدو

تشارك شقيقة جورجينا حياتها مع شريكها ، النحات كارلوس غارسيا (45 عامًا). وهو صديق لكريستيانو ومصمم تمثال نصفي للاعب يقع في مطار ماديرا الدولي.

في الواقع ، كان رونالدو هو من عرفهما ببعضيهما ويبدو أن الإعجاب كان فوريًا.

كونه غارسيا أستوريان ، لم تتردد إيفانا في الذهاب للعيش معه في خيخون وأنجبا فتاة واحدة.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Rodríguez (@ivana.rodriguez)

وبهذه الطريقة يعيشون بعيدًا قليلاً عن صخب حياة جورجينا وكريستيانو ، على الرغم من أنهم مع أطفالهم ، لديهم علاقة أوثق.

لا يمكننا قول الشيء نفسه مع بقية أفراد الأسرة لأن إيفانا ، مثل جورجينا ، بالكاد تتحدث مع أعمامها وأبناء عمومتها. وأقل من ذلك بكثير مع أختها غير الشقيقة ، التي ولدت قبلهم والتي كانت نتيجة زواج والدهم الأول.

الأمر نفسه ليس هو الحال مع والدتها ، آنا ماريا هيرنانديز ، التي هي قريبة جدًا منها.

من هي شقيقة جورجينا؟

لكن بصرف النظر عن كل هذا ، ماذا تفعل إيفانا؟ تدربت في مجال الجمال، وكانت أيضًا مساعدة في متجر برادا ، بالإضافة إلى أنها درست اللغة البرتغالية في جامعة أوفييدو.

من ناحية أخرى ، فهي نشطة للغاية على الشبكات الاجتماعية ، حيث تعرض حياتها اليومية كأم ونراها أيضًا كثيرًا مع أختها .

ولكنها أيضًا على هذه الشبكة الاجتماعية تشرح إيفانا كيف نظامها الغذائي لفقدان الوزن ، بعد عامين. حين كان وزنها أكثر من 100 كيلوغرام بعد حملها ، وإصابتها في الظهر التي منعتها من الحركة.

شريكها هو النحات المفضل للملوك

ساعدها شريكها في تحسين نفسها وتحقيق هدفها في إنقاص الوزن. إنه أكبر داعم لها ويظهر أيضًا في العديد من صورها.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Rodríguez (@ivana.rodriguez)

لدى غارسيا ابن من علاقة سابقة وهو أيضًا من محبي رياضة ركوب الأمواج.

فيما يتعلق بعمله كنحات ، فبالإضافة إلى عمله مع كريستيانو رونالدو ، فقد ابتكر أيضًا قطعًا حصرية يمكن رؤيتها في فندق Mandarin Oriental Ritz في مدريد والموجود أيضًا في Zarzuela . على الرغم من أن الملك فيليب والملكة ليتيزيا من معجبي عمله ولهم بعض قطعه.

في الواقع ، التقى النحات وإيفانا رودريغيز الملكة ليتيزيا عدة مرات ، وكان آخرها أثناء تسليم جوائز أمير أستورياس.