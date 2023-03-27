الإثنين, مارس 27, 2023
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سيلينا غوميز شقراء ببكيني خيط مثير.. إطلالة لم تظهر بها من قبل هدية لمتابعيها الـ404 مليون!

كان متابعو سيلينا يتدفقون بلا توقف على النجمة الشهيرة حيث ارتفع عدد متابعيها على الإنترنت بمعدل سريع بعد مزاعم التنمر التي تستهدف المغنية

كتب رفيف عبدالله
سيلينا غوميز شقراء ببكيني خيط مثير.. إطلالة لم تظهر بها من قبل هدية لمتابعيها الـ404 مليون! watanserb.com
سيلينا غوميز
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وطن- تركت سيلينا غوميز معجبيها عاجزين عن الكلام بعد نشر لقطة رائعة حقًا على “انستجرام”.

شقراء

انتقلت الممثلة والمغنية ونجمة ديزني السابقة سيلينا غوميز، إلى انستجرام لتشارك 404 مليون متابع لها صورة ظهرت فيها شقراء.

أمام المرآة، تقف سيلينا في بيكيني خيط أرجواني ووردي، وهي تميل إلى الأمام على ذراعيها وتعبس في المرآة بينما تميل رأسها على كتفيها.

كان أحد الاختلافات الواضحة بين الصورة، والشكل الذي تبدو عليه الآن هو خصلات شعرها الأشقر التي أسدلْتها فوق كتفيها.

سيلينا الشقراء

يبدو أنّ سيلينا تستعدّ لشيء ما، حيث تمّ تصويرها وهي محاطة بفرش ومنتجات الماكياج، ويبدو أنها تفعل الشيء نفسه الآن.

بدت سيلينا مذهلة في اللقطة

وكتبت سيلينا في تعليقها على الصورة: “ارتداد الخميس لسيلينا الشقراء.. الصيف قادم، والكثير من الأشياء المثيرة قادمة”.

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وبدأ جمهور سيلينا بإغراقها بالتعليقات الإيجابية التي تغزّلت بجمالها المثير.

أكثر امرأة مثيرة

كتب أحد الأشخاص: “أنت حرفيًا أكثر امرأة إثارة على الإطلاق”.

بينما صاغ آخر ببساطة: “الملكة”، وكتب ثالث: “سيلينا الشقراء هي كل شيء”.

كان متابعو سيلينا يتدفقون بلا توقف على النجمة الشهيرة، حيث ارتفع عدد متابعيها على الإنترنت بمعدل سريع بعد مزاعم التنمر التي تستهدف المغنية.

سيلينا وهايلي بيبر

وتكهّن المتابعون بأنّ سبب التنمر على سيلينا، له علاقة بالعداء مع هايلي بيبر وصديقتيها كايلي جينر وكيندال جينر.

في النهاية سيلينا تأخذ التاج، باعتبارها المرأة الأكثر متابعة على انستجرام في العالم.

سيلينا وهايلي بيبر

ومع ذلك، يبدو أنّ سيلينا وضعت الخلاف جانبًا للدفاع عن هايلي عبر الإنترنت، بعد أن ورد أن العارضة كانت تتلقى تدفقات من “التهديدات بالقتل”.

تهديدات بالقتل

كتبت سيلينا إلى متابعيها في ذلك الوقت: “تواصلت هايلي بيبر معي وأخبرتني أنها تلقت تهديدات بالقتل ومثل هذه السلبية البغيضة”.

وتابعت: “هذا ليس ما أؤيده. لا ينبغي لأحد أن يتعرض للكراهية أو التنمر. لقد دافعت دائمًا عن اللطف وأريد حقًا أن يتوقف كل هذا”.

أيّد معجبو سيلينا طلبها، لكنهم استمروا في إغراق النجمة بالدعم بعد مزاعم تعرضها للتنمر.

قصة حب جديدة

هذا ويبدو أنّ سيلينا غوميز تعيش قصة حب جديدة، مع النجم زين مالك، الحبيب السابق لعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد.

زين مالك وجيجي حديد

وذكر برنامج Entertainment Tonight في وقت لاحق، أنّ زين مالك وسيلينا كانا “يمسكان أيديهما” ويتبادلان القبلات في أثناء تجوّلهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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