الإثنين, مارس 27, 2023
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سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

الداعية ذاكر نايك لقي في سلطنة عمان ترحيبا يليق بمقامه

كتب فهمي الورغمي
ذاكر نايك في سلطنة عمان watanserb.com
الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك
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وطن – ضجت مواقع التوصل الاجتماعي في سلطنة عمان بحملة دعم للداعية الهندي الشهير ذاكر نايك، الذي وصل للعاصمة مسقط، الأربعاء، الماضي بدعوة رسمية من وزارة الأوقاف، وسط مطالبات هندية بالقبض عليه.

وتأييدا ودعما للداعية الهندي ذاكر نايك، نشر بعض الحسابات العمانية الشهير استفتاءا حول إن كان المتابعون يؤيدون منحه إقامة في سلطنة عمان مع تأمين الحماية له.

ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا، حيث أعيد تغريدها 344 مرة، مع 41 إعادة تغريد باقتباس، واكثر من 5300 تفضيل، حتى كتابة هذه السطور.

ووفقا لما تم رصده، فقد أبدى المئات من المتابعين عن تأييدهم بأن تمنح سلطنة عمان حمايتها ومن ثم الإقامة للداعية ذاكر نايك، بهدف حمايته من الملاحقات العنصرية من قبل الحكومة الهندية.

كما تداول الحسابات على “تويتر” مقطع فيديو يظهر الرد العماني الرسمي على دعوات الهند لاعتقال الشيخ ذاكر نايك.

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وبحسب الفيديو، فإنه وسط المطالبات الهندية باعتقال ذاكر نايك، فقد أجرت السلطات العمانية جولة سياحية للداعية في ربوع السلطنة وتحت حماية الشرطة السلطانية.

مميزات وجود ذاكر نايك في سلطنة عمان

واعتبر ناشطون ان زيارة ذاكر نايك للسلطنة، أعطت مؤشرات تحسب للسلطنة في استخدام القوة الناعمة، واعطتها ثقل مرتبط بالجذور التاريخية في نشر الإسلام، كما اثبتت الزيارة أن السلطنة بلد التسامح، ولم تقصي الداعية بسبب مذهب.

وكشف ناشطون بأن الندوة التي عقدت تحت عنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية” في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”ن قد تسببت في دخول(32) شخصا في الإسلام.

ذاكر نايك يصل سلطنة عمان

وكان الداعية الهندي ذاكر نايك، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، بدعوة رسمية من وزارة الاوقاف، حيث سيقدم عدداً من المحاضرات بعنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عن تنظيم محاضرة للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”ن وهي المحاضرت التي تم عقدها مساء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”.

حقيقة اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان

وتزامنت زيارة الداعية ذاكر نايك لسلطنة عمان مع انتشار العديد من الشائعات حول عزم السلطات اعتقاله بتنسيق مع السلطات الهندية، وهو ما نفته وسائل إعلام عمانية، حيث أكدت أن ما يتم تداوله ليس إلا ضربا من الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة السلطنة.

ذاكر نايك يطمئن محبيه

كما وظهر الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو طمئن خلاله متابعيه حول سلامته الجسدية.

وقال في مقطع فيديو شاركه الشيخ “حاتم آل عبد السلام” : “الحمد الله.. مرحباً أصدقائي، معكم الدكتور ذاكر نايك يُحييكم، وصلت أخيراً مسقط وقد حظيت باستقبال حار من قبل السلطات العمانية في المطار”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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