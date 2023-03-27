سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التوصل الاجتماعي في سلطنة عمان بحملة دعم للداعية الهندي الشهير ذاكر نايك، الذي وصل للعاصمة مسقط، الأربعاء، الماضي بدعوة رسمية من وزارة الأوقاف، وسط مطالبات هندية بالقبض عليه.

وتأييدا ودعما للداعية الهندي ذاكر نايك، نشر بعض الحسابات العمانية الشهير استفتاءا حول إن كان المتابعون يؤيدون منحه إقامة في سلطنة عمان مع تأمين الحماية له.

ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا، حيث أعيد تغريدها 344 مرة، مع 41 إعادة تغريد باقتباس، واكثر من 5300 تفضيل، حتى كتابة هذه السطور.

هل تؤيد اعطاء #ذاكر_نايك اقامة دائمة وحماية في سلطنة عُمان ؟ pic.twitter.com/eBJEKQHsyb — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) March 26, 2023

ووفقا لما تم رصده، فقد أبدى المئات من المتابعين عن تأييدهم بأن تمنح سلطنة عمان حمايتها ومن ثم الإقامة للداعية ذاكر نايك، بهدف حمايته من الملاحقات العنصرية من قبل الحكومة الهندية.

كما تداول الحسابات على “تويتر” مقطع فيديو يظهر الرد العماني الرسمي على دعوات الهند لاعتقال الشيخ ذاكر نايك.

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وبحسب الفيديو، فإنه وسط المطالبات الهندية باعتقال ذاكر نايك، فقد أجرت السلطات العمانية جولة سياحية للداعية في ربوع السلطنة وتحت حماية الشرطة السلطانية.

الهند تطلب من سلطنة عُمان ان تقوم بتسليم الداعية د. #ذاكر_نايك ، بعد طلب الهند هل سلمته عُمان ؟ لا خذته فجولة في ربوع مسقط 😂 pic.twitter.com/iXSAtPjcv9 — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) March 25, 2023

مميزات وجود ذاكر نايك في سلطنة عمان

واعتبر ناشطون ان زيارة ذاكر نايك للسلطنة، أعطت مؤشرات تحسب للسلطنة في استخدام القوة الناعمة، واعطتها ثقل مرتبط بالجذور التاريخية في نشر الإسلام، كما اثبتت الزيارة أن السلطنة بلد التسامح، ولم تقصي الداعية بسبب مذهب.

✅اعطت الزيارة مؤشرات تحسب للسلطنة في استخدام القوة الناعمة،واعطتها ثقل مرتبط بالجذور التاريخية في نشر الإسلام

✅اثبتت الزيارة أن السلطنة بلد التسامح ،فلم تقصي الداعية بسبب مذهب،والحضور بالقاعات كان من كل الجنسيات ومن كل الشرائع

✅الترويج الهائل للسلطنة لملايين المتابعين للداعية. — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 26, 2023

وكشف ناشطون بأن الندوة التي عقدت تحت عنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية” في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”ن قد تسببت في دخول(32) شخصا في الإسلام.

بفضل الله وتوفيقه ثمار الزيارة حتى الآن:

✅دخول(32) شخص للإسلام

✅تعريف بعظمة القرآن وغرس فكرة عالمية القرآن،وأن من انتهج نهجه صار عظيم في الدنيا.

✅التعريف بكيف ننظر للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه رحمة للعالمين

✅تعليم الدعاة أسلوب الإقناع في الدعوة دون فضاضة.#ذاكر_نايك pic.twitter.com/29FGv7YTUl — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 26, 2023

ذاكر نايك يصل سلطنة عمان

وكان الداعية الهندي ذاكر نايك، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، بدعوة رسمية من وزارة الاوقاف، حيث سيقدم عدداً من المحاضرات بعنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عن تنظيم محاضرة للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”ن وهي المحاضرت التي تم عقدها مساء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”.

حقيقة اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان

وتزامنت زيارة الداعية ذاكر نايك لسلطنة عمان مع انتشار العديد من الشائعات حول عزم السلطات اعتقاله بتنسيق مع السلطات الهندية، وهو ما نفته وسائل إعلام عمانية، حيث أكدت أن ما يتم تداوله ليس إلا ضربا من الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة السلطنة.

ذاكر نايك يطمئن محبيه

كما وظهر الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو طمئن خلاله متابعيه حول سلامته الجسدية.

وقال في مقطع فيديو شاركه الشيخ “حاتم آل عبد السلام” : “الحمد الله.. مرحباً أصدقائي، معكم الدكتور ذاكر نايك يُحييكم، وصلت أخيراً مسقط وقد حظيت باستقبال حار من قبل السلطات العمانية في المطار”.