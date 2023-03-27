رسالة طريفة من مهاجم منتخب تنزانيا لحفيظ دراجي والمعلق الجزائري يرد (فيديو)

- Advertisement -

وطن– وجّه مهاجم منتخب تنزانيا مبوانا ساماتا، رسالةً طريفة إلى معلق قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي.

ونشر حفيظ دراجي، مقطعَ فيديو لمهاجم منتخب تنزانيا رفقة مدربه الجزائري عادل عمروش، يطلب منه توجيه رسالة إلى حفيظ دراجي، وطلب عمروش من لاعبه أن يردّد عبارة: “أنا لست سامط، أنا ساماتا”.

وكان حفيظ دراجي قد علّق ذات يوم على واحدة من مباريات الجزائر وتنزانيا، والتي سجّل فيها المهاجم ساماتا هدفاً في شباك الخضر حيث قال وقتها: “أنت سامط ياساماتا”، في إشارةٍ منه إلى أنه مهاجم مزعج وكثير الحركة.

وأعجب حفيظ دراجي بهذه الرسالة وفحوى الفيديو كثيراً، حيث كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “يبدو أنك ودود ومحترم لكن سامط عندما تسجل علينا”.

واستغل معلق “بي إن سبورتس” الفرصة من أجل إرسال تمنياته بالتوفيق للرباعي الجزائري، الذي يشرف على المنتخب التنزاني ويتعلق الأمر بكل عادل عمروش وفؤاد بوعلي ولخضر عجالي ورضا عاصيمي.

فوز تنزانيا على أوغندا

- Advertisement -

يُشار إلى أنّ المنتخب التنزاني فاز قبل أيام على مضيفه الأوغندي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها مطلعَ العام المقبل في كوت ديفوار.

وسجّل سيمون مسوفا هدفَ المباراة الوحيد لتنزانيا في الدقيقة الـ68.

ورفع المنتخب التنزاني رصيدَه إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الجزائري متصدّر الترتيب، فيما تجمّد رصيد أوغندا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطة خلف منتخب النيجر.

مباراة منتخب الجزائر

أما منتخب الجزائر، فيواجه اليوم الاثنين مضيفه النيجر، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023، على ملعب رادس الأولمبى فى تونس، حيث يخوض منتخب النيجر مبارياته خارج ملعبه.

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، برصيد 9 نقاط، جمعهما من 3 جولات، فيما يأتي منتخب النيجر فى المركز الثالث وفى رصيده نقطتين، بينما يحتل منتخب تنزانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة اليوم لخطف الثلاث نقاط وتعزيز صدارته للمجموعة السادسة وخطف بطاقة التأهل الرسمية إلى كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل والمؤجلة من العالم الجارى.

وحقّق محاربو الصحراء العلامة الكاملة من 3 جولات في تصفيات أمم أفريقيا 2023، ويسعي لتخطي النيجر من أجل الوصول للنقطة الـ12.