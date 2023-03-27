جورجينا ورونالدو في بث مباشر مع مشهور سعودي.. فيديو يثير الجدل في السعودية (شاهد)

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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه بثّ مباشر للاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا ونجله كريستيانو جونيور، مع المشهور السعودي فارس البشيري.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهر فارس البشيري وهو يطالب كريستيانو جونيور بأن يعطيه والدته للحديث معه، زاعماً أنها تعرفه، لتظهر “جورجينا” فجأة ثم يخاطبها “البشيري” ويلقي عليها التحية، مع ترجمة مزعومة لكلامها المزعوم معه أيضاً.

كما ظهر في الفيديو كريستيانو رونالدو وهو حامل لأحد أطفاله، وكأنه يخاطب “البشيري”، فيما ظهر المشهور السعودي وكأنه يتحدث معه.

وفي نهاية الفيديو، طلب “البشيري” من جورجينا أن تجاوبَه إن كان هناك أحد معها، ليقول لها كلمات فيما يبدو قد تثير غضب “رونالدو”، قبل أن يظهر لاعب النصر في وجهه.

متداول فارس البشيري و جورجينا وكريستيانو في بث : احد يفيدنا المقطع صحيح ولا مفبرك؟ pic.twitter.com/6f86htmFFe — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 26, 2023

حقيقة الفيديو

إلا أنّ الفيديو المنشور اتضح أنّه مفبرك تماماً، ولم يتمّ إجراء مثل هذا البث مع المشهور السعودي فارس البشيري.

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وأكد الناشطون على “تويتر”، أن الفيديو هذا تمّ بثه قبل سنوات وبشكل خاص أيام انتشار فيروس كورونا.

ودلّل الناشطون على ذلك، بأن ابن كريستيانو رونالدو الذي ظهر وهو يحمله خلال البث، أصبر أكبر بكثير الآن من العمر الذي ظهر فيه في أثناء بث الفيديو.

طبعا مفبرك ولدهم كبير اللحين مو رضيع كذا يمكن ولدهم عمره ثلاث سنين جايبينه ايام الكورونا — ميرا الخطيرا – خبيرة علي اكسبرس (@Aliexpress_wor) March 27, 2023

كما دلّل الناشطون على كذب المقطع وعدم صحته بانعكاس الطبيعة وجمالها الذي ظهر من خلال الزجاج الذي كان يقف أمامه رونالدو، مؤكدين استحالة مثل هذه الطبيعة في السعودية.

اكيد مفبرك شوف انعكاس الطبيعة والجمال مستحيل يكون عندنا — SAHM 🏹 (@99oyn) March 26, 2023

جورجينا تقدّم إعلاناً لشركة عطور سعودية

يشار إلى أنّ فارس البشيري حاول إضفاء نوع من المصداقية على الفيديو المفبرك بظهوره وهو يحمل زجاجة من عطر “لافيرن”، الذي أعلنت له “جورجينا” في ظهوره الأخير.

وكانت جورجينا رودريغيز، قد فاجأت الجميعَ بظهورها في إعلان لشركة “لافيرن” المحلية السعودية للعطور.

وظهرت جورجيا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك، قائلة: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً تمّ تصويره معها ضمن كواليس الإعلان.

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

روعة الصحراء السعودية

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، وفق قولها.

وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

جورجينا وأجواء رمضان

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.