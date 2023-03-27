جورجينا رودريغيز..عبارتان في لقاء تلفزيوني أثارتا غضب مواقع التواصل الاجتماعي!

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وطن– كانت جورجينا رودريغيز يوم الأربعاء ضيفة على برنامج “إل هورميجويرو” الذي يقدمه الكوميدي بابلو موتوس.

عبارات جورجينا رودريغيز

حيث روجت جورجينا رودريغيز خلاله للموسم الثاني من مسلسل الواقع “أنا جورجينا” في جزءه الثاني على “نت فليكس”.

وأجابت جورجينا على كل الأسئلة سواء حول حياتها الشخصية أو المهنية، لكن هناك عبارتان أثارتا جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان أحد تلك العبارات عندما تحدثت جورجينا عن تعليم أطفالها وطعامهم.

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وقالت شريكة رونالدو عن أطفالهما” أقول لهم إنه لم يتبق طعام وأضع لهم وجبة خفيفة.. وأحيانًا أضع مقاطع فيديو لأطفال ليس لديهم طعام وأقول لهم أن هذا ما يمكن أن يحدث لهم”.

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قالت جورجينا ذلك دون أن تدرك النقد الذي كان سيولده هذا التعليق.

محظوظ لأنني اخترته

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد ، لأنه عندما سألها بابلو موتوس عن كريستيانو رونالدو انتهى بها الأمر بالقول إنه “محظوظ جدًا لأنه تم اختياره من قبلها”.

كما تحدثت المؤثرة عن الموسم الجديد من مسلسلاتها الوثائقية: “كل ما يمكنك تخيله ، سوف تراه. سيشعرون بأنهم سيعرفونني عن قرب وسيحبون العمل”.

وأشارت جورجينا إلى أنهم سيتعمّقون أكثر بكثير من الموسم السابق، وقد استمرت التسجيلات لفترة أطول وبفضل ذلك تمكنت من تضمين المزيد من الأشياء.

“موسم أكثر اكتمالاً”

وأوضحت العارضة المثيرة، أنه موسم أكثر اكتمالاً بكثير من الموسم الأول.

وقالت: “في المرة الأولى التي عرضوا فيها علي المسلسل، كنا نعيش في تورين وكنت قد أتيت لاصطحاب الأطفال في المدرسة”.

وتابعت: “اقترحوا عليّ الفكرة وأحببتها. فقد سلبتني نومي. كنت مهتمة وأردت أن أفعل ذلك. لقد كان نتفليكس مرنًا جدًا معي وكل واحد يعلم ما هو مريح، كما أنني تلقيت دعم شريكي وأصدقائي”.

وتحدثت جورجينا عن أول لقاء بينها وبين رونالدو. وقالت: “لقد كنت معجبة به، لقد كان وسيمًا لدرجة أنني شعرت بالخجل من النظر إليه. إنه مهذب للغاية، لقد كان مع ابنه الأكبر. وقال مساء الخير”.

وكشفت جورجينا أنهما التقيا في متجر، وأنها اضطرّت إلى ترك وظيفتها بعد الشهرة التي اكتسبتها في غضون أيام فقط.

وقامت جورجينا بمنح 100 حقيبة على بعض المحظوظين في البرنامج، أولهم زوجة المذيع بابلو موتوس، التي أرادت المؤثرة تعويضها بنسخة.