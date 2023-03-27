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الهدهد

جريمة هزت مصر.. أب قتل ابنته بطريقة بشعة “وسقى جثتها عصيرا”

اعتقد أن نبضها ما زال يعمل فأحضر لها عصيرا وحاول أن يسقيها دون جدوى

كتب خالد الأحمد
أب قتل ابنته watanserb.com
أب قتل ابنته
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وطن- أقدم أب مصري على قتل ابنته خنقاً في محاولة لاسكاته قبل أن يقوم برمي جثتها أمام بناء في مدينة الإسكندرية شمال البلاد في جريمة مروّعة هزّت المجتمع المصري خلال الساعات الماضية.

أب ينهي حياة طفلته بطريقة مروعة

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن قسم شرطة “الرمل ثان” تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة أمام شقة بعقار بشارع “عزيز أنطوان” بدائرة القسم.

وبعدما انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص أن العقار مكون من 6 طوابق، بكل طابق شقتان، وتبين وجود جثة أمام الشقة رقم 3 بالطابق الثاني، لطفلة مجهولة، عمرها 3 سنوات، ملفوفة داخل البطانية ترتدي كامل ملابسها.

وأكد مالك الشقة أنه عثر على الجثة أمام باب شقته حتى جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى “أبو قير العام” تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت جهود إدارة البحث الجنائي التابع إلى مديرية أمن الإسكندرية، في تحديد هوية الطفلة والتوصل إلى مرتكب الواقعة، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية.

إذ تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى أيتن عمر، 3 سنوات، ووالدها يدعى عمر.ف.ح، 29 سنة، عامل بأحد المطاعم، ومقيم بعزبة العماروة الكبرى، وله سجل إجرامي.

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وسبق اتهامه في 7 قضايا سلاح أبيض ومخدرات، آخرها القضية رقم 15422 لسنة 2018 جنح ثاني المنتزه، التحرش بأنثى.

أب ينهي حياة طفلته بطريقة مروعة
أب ينهي حياة طفلته بطريقة مروعة

عصير الموت

وروى الجاني في اعترافاته أمام النيابة العامة، الثلاثاء، أن الواقعة حدثت أمام مدرسة العمراوي، موضحاً أن الصغيرة صاحبة الـ3 سنوات قد أجهشت بالبكاء ولم تهدأ معه فقام بكتم نفسها محاولاً إسكاتها دون جدوى، وحينما أبعد يده وجدها لا تتنفس.

كما أوضح أنه اتصل بأمها وعمها وأخبرهما، فطلب منه أخوه إحضارها للمستشفى إلا أنه رفض ذلك. وقال: “ركبت ميكروباص وحطيتها على كتفي كأنها نايمة”.

وتابع أنه اعتقد أن نبضها مازال معها، فأحضر لها عصيرا وحاول سقيها دون جدوى، فاعتقد أيضاً أنه مغمي عليها، وحينما تأكد أنها فارقت الحياة فعلاً تركها عند مدخل إحدى العمارات بعد أن ودعها.

وبحسب تصنيف “نامبيو” العالمي لقياس معدلات الجرائم، تحتلّ مصر الثالث عربيًا بعد ليبيا والجزائر والرابع والعشرين عالميًا في جرائم القتل، وتشكّل جرائم القتل العائلية في مصر نسبة الربع.

بينما تؤكّد دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الحكومي، أنّ 92% من الجرائم في مصر هي بدافع “العرض أو الشرف”.

كما أنّ العوامل الاقتصادية باتت من أبرز الأسباب على تضاعف معدلات جرائم القتل.

وازدادت جرائم القتل العمد بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه 350%، إضافة إلى وجود “92” ألف بلطجي في مصر، والمسجلون خطر ارتفعوا بنسبة 55%، وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدرصحيفة "الوطن" المصرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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