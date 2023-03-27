توتنهام يفسخ عقده مع كونتي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

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وطن- أعلن نادي توتنهام الإنجليزي فسخ تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي صاحب ال53 عاماً، بالتراضي بين الطرفين.

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يمكننا الإعلان عن مغادرة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي للنادي بالاتفاق المتبادل (التراضي)”.

إقالة كونتي من تدريب توتنهام

وأضاف نادي توتنهام، ” سيأخذ كريستيان ستيليني الفريق كمدرب رئيسي بالإنابة للفترة المتبقية من الموسم ، جنبًا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد”.

وختم النادي بيانه، “لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ونحن نقاتل بين أيدينا للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا. نحن جميعا بحاجة إلى التعاون، يتعين على الجميع التقدم لضمان أعلى مستوى ممكن من النهاية لنادينا والداعمين المخلصين والمذهلين “.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023

ونجح المدرب الإيطالي كونتي، في قيادة فريق توتنهام في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، منذ توليه قيادة تدريب الفريق في صيف عام 2021. بعد إقالته من تدريب نادي إنتر ميلان الذي توج معه بالدوري الإيطالي.

تصريحات الإيطالي كونتي

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وكان المدرب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، قد خرج عن صمته بتصريحٍ مثير جدل. خلال مؤتمر صحفي له، المدربين ضحايا تخاذل ورعونة لاعبي الجيل الحالي من كرة القدم”.

مؤتمر تاريخي وكلام كبير جداً كونتي يخرج عن صمته ويتحدث بـ صراحه وحقيقه كامله لما يحدث خلف الكواليس – المدربين ضحايا تخاذل ورعونة لاعبي الجيل الحالي من كرة القدم… لاعبين الاعلام، الاموال " الشعار بلا قيمة " ما يهم هي كاميرات المصورين ودولار الملاك ..

pic.twitter.com/PZduACWhg1 — يوهـان عبود (@iYohan4) March 19, 2023

وأضاف المدرب كونتي، “لاعبين الاعلام، الاموال، الشعار بلا قيمة، ما يهم هي كاميرات المصورين ودولار الملاك”.

كونتي والمسيرة التدريبية

وبدأ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مسيرته التدريبية عام 2006، مع فريق أريزو الإيطالي، ثم تنقل بعدها بين الأندية في إيطاليا خلال مشواره التدريبي، لعل أبرزها يوفنتوس وأتالانتا وباري.

كما وبعدها تولي تدريب فريق تشيلسي عام 2016. ليقرر بعدها العودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز من بوابة فريق إنتر ميلان، ثم إلى توتنهام الإنجليزي عام 2021، قبل إعلان إقالته من قبل النادي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 49 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على صدارة الترتيب أرسنال برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.