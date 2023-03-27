تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي منتخب مصر في مباراة العودة أمام نظيره مالاوي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023 على ملعب (بينجو الوطني).

وستكون مباراة مصر ومالاوي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثانية مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة منتخب مصر ومالاوي

وسيعلق على أحداث مباراة منتخب مصر ومالاوي، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

🔴📸 | منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد الدفاع استعدادًا لمواجهة مالاوي 🇪🇬 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة مالاوي المقرر لها الساعة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل بمالاوي. pic.twitter.com/GerDUJVWhO — EFA.eg (@EFA) March 26, 2023

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وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة أمام نظيره مالاوي، في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

كما وفي مركز الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد (كهربا).

وكان منتخب مصر (الفراعنة)، قد حقق الفوز النظيف في مباراة الذهاب من منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا على منافسه مالاوي بهدفين نظيفين دون مقابل.