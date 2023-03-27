الإثنين, مارس 27, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

تصفيات الجولة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي watanserb.com
تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي
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وطن- يلتقي منتخب مصر في مباراة العودة أمام نظيره مالاوي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023 على ملعب (بينجو الوطني).

وستكون مباراة مصر ومالاوي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثانية مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

أما بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة منتخب مصر ومالاوي

وسيعلق على أحداث مباراة منتخب مصر ومالاوي، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة أمام نظيره مالاوي، في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

منتخب مصر
منتخب مصر

خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

كما وفي مركز الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد (كهربا).

وكان منتخب مصر (الفراعنة)، قد حقق الفوز النظيف في مباراة الذهاب من منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا على منافسه مالاوي بهدفين نظيفين دون مقابل.

محمد صلاح
محمد صلاح
المصدروطن + منتخب مصر تويتر + كأس أمم أفريقيا 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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