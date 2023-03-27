الإثنين, مارس 27, 2023
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حياتنا

تسريبات تكشف عن مبلغ كبير تقاضته ياسمين عز للظهور مع رامز جلال

رأى البعض أن ياسمين عز كانت تعرف مسبقاً أنها ستشارك في برنامج رامز جلال، وأن ردود فعلها كانت مصطنعة وغير طبيعية

كتب فهمي الورغمي
ياسمين عز مع رامز جلال watanserb.com
ياسمين عز مع رامز جلال
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وطن- خلفت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، جدلا واسعا حول الأجر الذي تقاضته بعد حلولها ضيفة على برنامج “رامز نيفر إند” من تقديم رامز جلال.

حقيقة المبلغ المسرّب الذي تقاضته ياسمين عز

تداولت بعض المواقع الإخبارية بأن ياسمين عز، تلقت ما يقارب عن الـ 60 ألف دولار أمريكي مقابل ظهورها في الحلقة الثالثة من البرنامج، إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من الإعلامية المصرية أو القائمين على البرنامج.

 

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وليس بالأمر الغريب أن يتحدث البعض عن تقاضي ياسمين عز مبلغا مقابل حضورها مع رامز جلال.

حيث أكد ضيوف سابقون حضروا مقالبه في السنوات الماضية أنهم تقاضوا أجرا، حتى أن أحدهم تلقى مبالغ خيالية.

ولئن أظهرت تجربة السنوات السابقة، وأيضا شهادات ضيوف البرنامج، أن جميع ضيوف رامز كانوا على علم بالمقلب، وأن الكاميرا الخفية لم تكن خفية تماماً، فإن نقاش المبالغ المدفوعة لا يزال غامضاً.

 

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ففي عام 2020، قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في منشورات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الممثلة المصرية ياسمين صبري تقاضت في ذلك الوقت مبلغاً وصل إلى مليوني دولار، للمشاركة في برنامج “رامز مجنون رسميّ” الذي عرضته شبكة “أم بي سي” في رمضان من نفس السنة.

 

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ياسمين عز في رامز نيفر إند
ياسمين عز في رامز نيفر إند

إلا أن وسائل إعلام مقربة من الشبكة السعودية نفت ذلك، مؤكدة أن صبري تقاضت، كما أغلب النجوم، مبلغاً قيمته 30 ألف دولار، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنها ستشارك في برنامج للمقالب.

من جهتها قالت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية إنها تقاضت “أكثر من 50 ألف دولار بقليل” مقابل مشاركتها في البرنامج.

ومعلوم أن رامز جلال خلال مسيرة برنامجه، قد استدعى ضيوفا من الصف الأول سواء في المنقطة العربية أو عالميا، حيث أنه استدعى نجوما مثل الهندي شاروخان، والتونسيين الممثل ظافر العابدين ولاعب الأهلي المصري علي معلول.

ياسمين عز في رامز نيفر إند

كانت ياسمين عز ضيفة الحلقة 3 من “رامز نيفر اند“، وأثارت بعد حضورها جدلاً واسعاً بين المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض: هل كانت ياسمين عز ضحية حقيقية لمقلب رامز جلال، أم كانت شريكة في ترويج البرنامج؟

في بداية الحلقة، تم دعوة ياسمين عزّ إلى مطعم طائر في السماء، وهو عبارة عن منصة معلقة بواسطة رافعة. وبعد أن استقبلها رامز جلال بشكل ودي، بدأت المغامرة.

 

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فجأة، تحرك المطعم إلى الأعلى، وبدأت ياسمين عز تصرخ، وتؤكد على مخاوفها من المرتفعات. ثم، بدأ رامز جلال يستفزها بأسئلة وتعليقات ساخرة، مثل “هل تحبين الرجال؟” و”هل تفضلين الصوت الصيفي أم الشتوي؟”. كما قام بإسقاط أطباق الطعام والشراب من المطعم، مما زاد من رعب ياسمين عز.

وفي ذروة المقلب، قام رامز جلال بإطلاق صافرة إنذار، وأخبر ياسمين عز أن المطعم سيسقط من السماء. فانهارت ياسمين عز من الخوف، ونطقت الشهادة، وصرخت “الرجالة هتقطعك”.

ثم، كشف رامز جلال عن هويته، وأظهر لها كاميرات التصوير. فانفجرت ياسمين عز بالضحك، وضربت رامز جلال بالوسائد، وقالت له “أنت مجنون”.

ولكن، هل كان هذا المقلب حقيقياً؟ هل كانت ياسمين عز تجهل أنها ستكون ضحية لرامز جلال؟ هذا ما يثير شكوك البعض.

فقد ادعى بعض المشاهدين أن ياسمين عز، كانت تعرف مسبقاً أنها ستشارك في برنامج رامز جلال، وأن ردود فعلها كانت مصطنعة وغير طبيعية.

المصدرانستجرام، تويتر، شبكة أم بي سي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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