تريد النجاح في علاقاتك.. تعرف على 5 أشياء لا يفعلها الأذكياء اجتماعيًا مطلقًا

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وطن– يُطلق على الذكاء الاجتماعي، الكفاءة الاجتماعية أيضًا، فهو القدرة على فهم وإدارة عواطف الفرد ومشاعر الآخرين، فضلاً عن التواصل بشكل جيد وحل النزاعات. وغالبًا ما يتم تقدير الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارة في حياتهم المهنية والشخصية.

وبحسب ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، يتمتع الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا بالوقت الذي يكونون فيه بالقرب من المحيطين بهم، كما يعرفون كيف يتعاملون مع الآخرين، بحيث يكونون قادرين على بناء علاقات قوية ودائمة. ومع ذلك، لكي تكون ذكيًا اجتماعيًا، من المهم أيضًا معرفة السلوكيات التي يجب تجنبها.

وإذا كنت تريد أن تعرف كيف تصبح مثل هؤلاء الأشخاص، فإليك 10 أشياء لا يفعلها الأشخاص الأذكياء اجتماعياً مطلقًا:

1.إعطاء أهمية لوجود الآخرين

على الرغم من أنّ الأشخاص الأذكياء عاطفيًا يحاولون عدم أخذ الأمر على محمل الجد عندما يتمّ استبعادهم من المحادثة، فإنهم في ذات الوقت يهتمون بمشاعر الآخرين. كما لا يتركون مجالاً لأي شخص ليشعر بالإهمال أو العزلة في محادثة. بدلاً من ذلك، يسعون إلى إشراك الجميع في المناقشة وجعل الجميع يشعرون بالراحة.

2. لا يلقون الضوء على أنفسهم أو إنجازاتهم

إلى حدٍّ ما، نود جميعًا أن نشعر بالأهمية. لكن، لا يحبّ الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا تسليط الضوء عليهم. إنهم لا يرون أنفسهم أكثر أهمية من الآخرين، فضلاً عن أنهم لا يتذمرون إذا لم يتم الاعتراف بإنجازاتهم. فهم متواضعون ويدركون قيمة الآخرين.

3. هم لا يركزون على أنفسهم أبداً

الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا لا يركزون أبدًا على أنفسهم في المحادثة. إنهم يستمعون بعناية للآخرين ويهتمون بما سيقولونه. كما أنهم هم يتعاطفون ويظهرون اهتمامًا بالآخرين.

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إنهم يعلمون أن الجميع يستحق أن يكون في دائرة الضوء، وفي بعض الأحيان يكون الاستماع أفضل من التحدّث. وفي الواقع، قد يصبحون غير مرتاحين للسماح للآخرين بالحديث إذا شعروا أنهم كانوا مركز الاهتمام لفترة طويلة جدًا.

4. لا يقطعون حديث أحد أبداً

يُحسن الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا الاستماع بإنصات للآخرين. لا يقاطعون حديث أحدٍ أبدًا، ويسمحون للآخرين بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم دون مقاطعتهم (وحتى لو أرادوا ذلك، فسوف يتراجعون وينتظرون انتهاء الشخص من التحدث). كما ينتظرون بصبر دورهم في الكلام ولا يسعون للسيطرة على المحادثة.

5. إنهم لا يغضبون أبدًا بدون سبب

يعرف الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا أن الغضب شعور عاطفي قوي، ويمكن أن يضرّ بالعلاقات الشخصية، لا سيما إذا تسرّع الشخص في رد الفعل. لذلك، فإنهم يأخذون الوقت الكافي لفهم سبب غضبهم، وكيف يمكنهم معالجة المشكلة بشكل بناء، إذ لا يتركون عواطفهم تسيطر عليهم دون سبب وجيه.

6. لا يسخرون من أحد

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب عدم التّهكم على أحدهم، على الرغم من أنه شخص بغيض ومزعج. لكن الأشخاص الأذكياء اجتماعياً يعرفون كيفية التصرف في هذه الموقف، بحيث يبقون هادئين وناضجين. علاوة على ذلك، فهم لا يتغامزون ولا يشتمون أحدًا، ولا يتفوهون بملاحظات ساخرة.

7. لا يُنكرون مشاعر الآخرين

يفهم الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا، أنّ ظروف حياتنا مختلفة تمامًا عن بعضنا، وأنّ الأمر الذي يبدو أحيانًا غير مهم تمامًا لشخص ما يمكن أن يكون في الواقع مشكلة كبيرة بالنسبة لشخص آخر. لذا، سيحاولون الاستماع والفهم.

8. لا يجدون متعة في إهانة الآخرين

يبذل الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا قصارى جهدهم لتجنب التواجد حول أشخاص يستمتعون بإحباط الآخرين؛ بل ويحاولون الدفاع عن أولئك الذين يتعرضون للهجوم. إنهم يدركون جيّدًا، أنه لا أحد يستحق أن يتعرّض لمضايقات لا داعي لها.

9. لا يتجاهلون لغة الجسد

تلعب لغة الجسد دورًا كبيرًا في كيفية تفاعلنا مع بعضنا، ولهذا السبب، يعرف الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا أنه من المهم عدم تجاهلها. وإذا استمر شخص ما في النظر إلى ساعته في أثناء حديثه، فقد يتساءل عما إذا كان في عجلة من أمره أو إذا كان عليه الوصول إلى مكان ما. أو ربما سيلاحظون ما يشعر به أصدقاؤهم عند الحوار، ويحاولون التساؤل عمّا يزعجهم.

10. لا يحتاجون أبدًا إلى إقناع الآخرين

لا يسعى الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا إلى إقناع الآخرين بذكائهم أو ثروتهم أو مكانتهم الاجتماعية. بدلاً من ذلك، يركزون على إنشاء علاقات أصيلة ودائمة. إنهم لا يحتاجون إلى إرضاء الآخرين.

إذا كنت تريد أن تصبح أكثر ذكاءً اجتماعيًا، فإليك 7 أشياء عليك القيام بها:

1. استمع

يتمتع الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا بمهارات استماع جيدة. إنهم مهتمون بالآخرين، ويأخذون الوقت الكافي للاستماع إلى ما يقوله الناس. عندما تستمع للآخرين، تظهر لهم أنك تهتم بهم وبما يقولونه. هذا يمكن أن يساعدك على بناء علاقات أعمق مع الآخرين.

2. انتبه للغة جسدك

لغة جسدك هي أداة مهمة للتواصل مع الآخرين. يدرك الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا لغة جسدهم ويعرفون كيفية استخدامها لنقل رسائل واضحة ومتسقة. لكي تصبح ذكيًا اجتماعيًا، يجب أن تتعلم التحكم في لغة جسدك، وأن تكون على دراية بتأثيرك على الآخرين.

3. أظهر التعاطف

التعاطف هو القدرة على فهم مشاعر وعواطف الآخرين. الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا متعاطفون ويمكنهم وضع أنفسهم في مكان الآخرين. لتنمية ذكائك الاجتماعي، يجب عليك تطوير تعاطفك، وتعلم فهم مشاعر الآخرين.

4. كن فضوليًا

الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا فضوليون ومهتمون حقًا بالآخرين. يطرحون أسئلة ويسعون إلى معرفة المزيد عن الأشخاص الذين يقابلونهم. إذا كنت تريد أن تصبح ذكيًا اجتماعيًا، فعليك أن تكون فضوليًا ومهتمًا بالآخرين.

5. كن واثقاً

الثقة بالنفس هي صفة مهمة لتصبح ذكيًا اجتماعيًا. يتمتع الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا بالثقة ويعرفون كيفية التعامل مع المواقف الاجتماعية الصعبة. لبناء ثقتك بنفسك، تحتاج إلى العمل على احترامك لذاتك، وكيف ترى نفسك.

6. كن أصيلًا

الأصالة هي صفة مهمة يتميّز بها الأشخاص الأذكياء اجتماعياً. إنهم صادقون وشفافون ولا يخشون إظهار ذواتهم الحقيقية. لكي تصبح ذكيًا اجتماعيًا، يجب أن تكون صادقًا وأن تُظهر للآخرين مَن أنت حقًا.

7. كن متسامحاً

الأشخاص الأذكياء اجتماعيًا لا يحكمون على الآخرين، ولا يسعون إلى فرض وجهة نظرهم. إذا كنت تريد أن تصبح ذكيًا اجتماعيًا، فيجب أن تتعلم أن تكون متسامحًا ومحترمًا للآخرين.