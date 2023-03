بوتين يقبل يد الرئيس الصيني.. صورة تثير الجدل وسفارة روسية ترد بصورة لـ”ابن سلمان”

وطن– ردّت السفارة الروسية في لبنان على مزاعم تقرير مزيف، تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينحني لتقبيل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي.

وأعاد حساب السفارة الروسية في بيروت على موقع “تويتر“، نشر رابطاً للخبر المزعوم عن موقع القوات اللبنانية، مع تعليق مرفق بصورة للقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً: “ردّاً على نشر مزيف من زملاء في القوات اللبنانية نذكرهم كيف يصافح الرئيس بوتين أصدقائه”.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، صورة زعم ناشروها أنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو راكع على ركبتيه، ويقبّل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة الأخير لموسكو قبل أيام.

وكان شيء قد وصل إلى موسكو يوم الاثنين الماضي، في زيارةٍ استغرقت يومين، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا عدة مسائل بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وبدأت الصورة، المثيرة للجدل، بالانتشار على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود أفعال مختلفة، حيث تمّت مشاهدة الصورة أكثر من مليون مرة، وشاركها صحفيون معروفون أيضاً، بما في ذلك مراسل صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية.

من جانبهم، أكّد العديد من الخبراء والصحفيين، وبينهم الصحفية الأمريكية البارزة أماندا فلوريان، زيّف الصورة المتداولة، مؤكّدةً أنّه تمّ إنشاؤها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقالت، إنّه في البداية جرى وضع الصورة في محرك البحث عن الصور، وتبيّن أنّ أصلها يعود لحسابات في هونغ كونغ وبولندا وأوكرانيا، ولم يتمّ العثور عليها في أيّ مكان باستثناء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تنشرها أي وسيلة إعلامية.

بعد ذلك، وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الذي أنشأته شركة “هاغنغ فيس” الفرنسية، تبيّن أنّ الصورة مزيفة، حيث ظهر واضحاً وجود تشوّهات في تفاصيل معينة داخل الصورة.

That didn't help much because it told me lots of people were re-posting the photo, but it didn't reveal any sort of source image that the person or machine could have used to create the photo.

— Amanda Florian 小爱 (@Amanda_Florian) March 21, 2023