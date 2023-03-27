بوتين يقبل يد الرئيس الصيني.. صورة تثير الجدل وسفارة روسية ترد بصورة لـ”ابن سلمان”

وطن– ردّت السفارة الروسية في لبنان على مزاعم تقرير مزيف، تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينحني لتقبيل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي.

وأعاد حساب السفارة الروسية في بيروت على موقع “تويتر“، نشر رابطاً للخبر المزعوم عن موقع القوات اللبنانية، مع تعليق مرفق بصورة للقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً: “ردّاً على نشر مزيف من زملاء في القوات اللبنانية نذكرهم كيف يصافح الرئيس بوتين أصدقائه”.

ردا على نشر مزيف من زملاء في القوات اللبنانية نذكرهم كيف يصافح الرئيس بوتين اصدقائه: https://t.co/SLeboF9MRc pic.twitter.com/w69BUBLSwS — Russian Embassy in Lebanon (@rusembleb) March 25, 2023

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، صورة زعم ناشروها أنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو راكع على ركبتيه، ويقبّل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة الأخير لموسكو قبل أيام.

وكان شيء قد وصل إلى موسكو يوم الاثنين الماضي، في زيارةٍ استغرقت يومين، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا عدة مسائل بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

انتشار الصورة وترويج صحفيين مشهورين لها

وبدأت الصورة، المثيرة للجدل، بالانتشار على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود أفعال مختلفة، حيث تمّت مشاهدة الصورة أكثر من مليون مرة، وشاركها صحفيون معروفون أيضاً، بما في ذلك مراسل صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية.

PUTIN 🇷🇺- XI 🇨🇳 MEETING Putin attempting to persuade Xi. pic.twitter.com/yHbT9wOiXq — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 20, 2023

حقيقة الصورة

من جانبهم، أكّد العديد من الخبراء والصحفيين، وبينهم الصحفية الأمريكية البارزة أماندا فلوريان، زيّف الصورة المتداولة، مؤكّدةً أنّه تمّ إنشاؤها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقالت، إنّه في البداية جرى وضع الصورة في محرك البحث عن الصور، وتبيّن أنّ أصلها يعود لحسابات في هونغ كونغ وبولندا وأوكرانيا، ولم يتمّ العثور عليها في أيّ مكان باستثناء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تنشرها أي وسيلة إعلامية.

بعد ذلك، وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الذي أنشأته شركة “هاغنغ فيس” الفرنسية، تبيّن أنّ الصورة مزيفة، حيث ظهر واضحاً وجود تشوّهات في تفاصيل معينة داخل الصورة.

That didn't help much because it told me lots of people were re-posting the photo, but it didn't reveal any sort of source image that the person or machine could have used to create the photo. — Amanda Florian 小爱 (@Amanda_Florian) March 21, 2023

دلائل فبركة الصورة

ورأى آخرون، بحسب موقع “أوبن أونلاين“، أنّ يد الرئيس بوتين كانت مشوشة ولا تبدو واقعية للغاية، وهو عادة مؤشر جيد على أنّ الصورة قد تمّ إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي على الرغم من تطوره، فإنّه لا يزال يواجه مشكلة في إعادة إنشاء التفاصيل مثل الأيدي البشرية.

4/ The head is too big. Very big! This is the second most obvious error. Funko Pop? pic.twitter.com/b0uN4HnouW — David Puente (@DavidPuente) March 21, 2023

لكن تمّ تفنيد صحة الصورة من خلال الحذاء الذي كان يرتديه بوتين خلال لقائه بالرئيس الصيني، وهو ما اختلف بشكل جذري عن الحذاء الظاهرة في لصورة المركبة.

2/ Look at the shoe. It is the first error. pic.twitter.com/rGuI63UHIX — David Puente (@DavidPuente) March 21, 2023

كما أظهرت المقارنة بين مكان اللقاء الذي جمع الرئيسين، ليتضح أنّ الأماكن مختلفة تماماً.