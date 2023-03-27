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بوتين يقبل يد الرئيس الصيني.. صورة تثير الجدل وسفارة روسية ترد بصورة لـ”ابن سلمان”

زار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو الأسبوع الماضي والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بوتين يقبل يد الرئيس الصيني watanserb.com
بوتين يقبل يد الرئيس الصيني في صورة مفبركة

وطن– ردّت السفارة الروسية في لبنان على مزاعم تقرير مزيف، تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينحني لتقبيل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي.

وأعاد حساب السفارة الروسية في بيروت على موقع “تويتر“، نشر رابطاً للخبر المزعوم عن موقع القوات اللبنانية، مع تعليق مرفق بصورة للقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً: “ردّاً على نشر مزيف من زملاء في القوات اللبنانية نذكرهم كيف يصافح الرئيس بوتين أصدقائه”.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، صورة زعم ناشروها أنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو راكع على ركبتيه، ويقبّل يد نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة الأخير لموسكو قبل أيام.

وكان شيء قد وصل إلى موسكو يوم الاثنين الماضي، في زيارةٍ استغرقت يومين، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا عدة مسائل بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

انتشار الصورة وترويج صحفيين مشهورين لها

وبدأت الصورة، المثيرة للجدل، بالانتشار على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود أفعال مختلفة، حيث تمّت مشاهدة الصورة أكثر من مليون مرة، وشاركها صحفيون معروفون أيضاً، بما في ذلك مراسل صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية.

حقيقة الصورة

من جانبهم، أكّد العديد من الخبراء والصحفيين، وبينهم الصحفية الأمريكية البارزة أماندا فلوريان، زيّف الصورة المتداولة، مؤكّدةً أنّه تمّ إنشاؤها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقالت، إنّه في البداية جرى وضع الصورة في محرك البحث عن الصور، وتبيّن أنّ أصلها يعود لحسابات في هونغ كونغ وبولندا وأوكرانيا، ولم يتمّ العثور عليها في أيّ مكان باستثناء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تنشرها أي وسيلة إعلامية.

بعد ذلك، وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الذي أنشأته شركة “هاغنغ فيس” الفرنسية، تبيّن أنّ الصورة مزيفة، حيث ظهر واضحاً وجود تشوّهات في تفاصيل معينة داخل الصورة.

دلائل فبركة الصورة

ورأى آخرون، بحسب موقع “أوبن أونلاين“، أنّ يد الرئيس بوتين كانت مشوشة ولا تبدو واقعية للغاية، وهو عادة مؤشر جيد على أنّ الصورة قد تمّ إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي على الرغم من تطوره، فإنّه لا يزال يواجه مشكلة في إعادة إنشاء التفاصيل مثل الأيدي البشرية.

لكن تمّ تفنيد صحة الصورة من خلال الحذاء الذي كان يرتديه بوتين خلال لقائه بالرئيس الصيني، وهو ما اختلف بشكل جذري عن الحذاء الظاهرة في لصورة المركبة.

كما أظهرت المقارنة بين مكان اللقاء الذي جمع الرئيسين، ليتضح أنّ الأماكن مختلفة تماماً.

المصدرأوبن أونلاين + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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