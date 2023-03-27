الإثنين, مارس 27, 2023
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الهدهد

المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

مصدر مغربي زعم ان سيارتين فقط تم إيقافهما فيما استكملت باقي السيارات رحلتها لدبي

كتب سالم حنفي
سيارات مسروقة من كندا إلى الإمارات watanserb.com
الشرطة المغربية تضبط سيارات مسروقة من كندا في طريقها إلى الإمارات
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وطن – كشفت وسائل إعلام كندية بأن الشرطة المغربية ضبطت 24 سيارة فاخرة تمت سرقتها من منطقة هالتون بأونتاريو الكندية.

وبحسب موقع “كندا نيوز24“، فإن السيارت الفاخرة التي تم ضبطها كانت في طريقها إلى إدارة دبي في الإمارات، موضحا ان قيمة السيارات تقدر بنحو 2.1 مليون دولار.

وأطلقت فرقة عمل إقليمية لسرقة السيارات بقيادة فريق العمل الإقليمي لسرقة السيارات التابع لخدمة شرطة هالتون الإقليمية (HRPS) التحقيق الشهر الماضي.

وعملت القوة عن كثب مع شرطة بيل الإقليمية ووكالة خدمات الحدود الكندية، لاعتراض السيارات وإعادتها إلى كندا، حيث تعد هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة.

مصدر مغربي يؤكد توقيف سيارتين فقط

من جانبه، كشف مصدر من السلطات المغربية لموقع “هسبريس” الإخباري، أن العملية جرت بميناء طنجة المتوسط، شمال البلاد، وأسفرت عن توقيف سيارتين اثنتين فقط، بينما استكملت بقية الشحنة مسارها صوب ميناء جبل علي بالإمارات.

وقالت وسائل إعلام كندية إن التحقيق ما يزال مستمرا في هذه القضية، للتأكد من ارتباط العملية بشبكة إجرامية متخصّصة في سرقة السيارات جرى تفكيكها قبل أيام.

كيف يتم سرقة السيارات

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وأكدت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، أن سرقة السيارات الفاخرة تتم عبر إعادة برمجتها تقنيا من قبل أفراد هذه العصابات، ما يسمح بتشغيلها باستخدام مفاتيح جديدة، ثم يتم نقلها من ميناء مونتريال إلى الخارج.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة، مبرزة أن ذلك تم بعد تحقيقات انطلقت في القضية، منذ شهر فبراير الماضي.

وبعد انتهاء العملية، أعيد شحن السيارات المسروقة من المغرب صوب كندا، بحسب المصادر ذاتها.

المصدركندا نيوز24 + هسبريس - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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