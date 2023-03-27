المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

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وطن – كشفت وسائل إعلام كندية بأن الشرطة المغربية ضبطت 24 سيارة فاخرة تمت سرقتها من منطقة هالتون بأونتاريو الكندية.

وبحسب موقع “كندا نيوز24“، فإن السيارت الفاخرة التي تم ضبطها كانت في طريقها إلى إدارة دبي في الإمارات، موضحا ان قيمة السيارات تقدر بنحو 2.1 مليون دولار.

وأطلقت فرقة عمل إقليمية لسرقة السيارات بقيادة فريق العمل الإقليمي لسرقة السيارات التابع لخدمة شرطة هالتون الإقليمية (HRPS) التحقيق الشهر الماضي.

وعملت القوة عن كثب مع شرطة بيل الإقليمية ووكالة خدمات الحدود الكندية، لاعتراض السيارات وإعادتها إلى كندا، حيث تعد هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة.

مصدر مغربي يؤكد توقيف سيارتين فقط

من جانبه، كشف مصدر من السلطات المغربية لموقع “هسبريس” الإخباري، أن العملية جرت بميناء طنجة المتوسط، شمال البلاد، وأسفرت عن توقيف سيارتين اثنتين فقط، بينما استكملت بقية الشحنة مسارها صوب ميناء جبل علي بالإمارات.

وقالت وسائل إعلام كندية إن التحقيق ما يزال مستمرا في هذه القضية، للتأكد من ارتباط العملية بشبكة إجرامية متخصّصة في سرقة السيارات جرى تفكيكها قبل أيام.

كيف يتم سرقة السيارات

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وأكدت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، أن سرقة السيارات الفاخرة تتم عبر إعادة برمجتها تقنيا من قبل أفراد هذه العصابات، ما يسمح بتشغيلها باستخدام مفاتيح جديدة، ثم يتم نقلها من ميناء مونتريال إلى الخارج.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة، مبرزة أن ذلك تم بعد تحقيقات انطلقت في القضية، منذ شهر فبراير الماضي.

وبعد انتهاء العملية، أعيد شحن السيارات المسروقة من المغرب صوب كندا، بحسب المصادر ذاتها.