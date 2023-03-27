الإثنين, مارس 27, 2023
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حياتنا

الكشف عن عدد الحقائب التي تمتلكها جورجينا رودريغيز.. سعرها صادم!

تلعب الحقائب دورًا رئيسيًا في الإطلالات التي ترتديها جورجينا يوميًا وفي المناسبات والسجادة الحمراء

كتب رفيف عبدالله
الكشف عن عدد الحقائب التي تمتلكها جورجينا رودريغيز.. سعرها صادم! watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– تعيش جورجينا رودريغيز حياة مليئة بالرفاهية، بجانب كريستيانو رونالدو.

وتتفاخر جورجينا رودريغيز بهذه الرفاهية وتستعرضها عبر مسلسل “أنا جورجينا” بموسمه الثاني، الذي سيبدأ غداً.

وعدا علاقتها بكريستيانو رونالدو والعائلة التي كونتها معه ، فإن الخزانة اللامحدودة التي تمتلكها جورجينا والتي تحدثت عنها خلال مقابلتها في برنامج “إل هورميجويرو” مدهشة.

حلت جورجينا ضيفة على برنامج الكوميدي بابلو موتوس، لتتحدث عن الحلقات الجديدة التي ستصدر على “نت فليكس”.

حقائب فاخرة

على ما يبدو ، سنرى جوانب شخصية أكثر في جورجينا رودريغيز، حيث يمكننا أيضًا مشاهدة مجموعة الحقائب الفاخرة التي تمتلكها والتي يبلغ مجموع سعرها مليون دولار.

وبينما ننتظر إطلاقها ، بدأنا العمل لمعرفة أغلى القطع في هذه المجموعة من الحقائب التي تتباهى بها كثيرًا على الشبكات الاجتماعية ، وهذا جزء من غرفة ملابس ضخمة أسعارها خيالية.

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بحسب صحيفة ” Mujerhoy” الإسبانية، لدى جورجينا أكثر من 47 مليون متابع على انستجرام. وأصبح دورها كمؤثرة أحد أهم مصادر دخلها.

لهذا السبب تقوم بتحديث ملفها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي وتتميز الصور التي تنشرها بموضوعين: روتينها اليومي مع أطفالها و واستعراض القطع فاخرة.

جميع المناسبات

وتلعب الحقائب دورًا رئيسيًا في هذه الإطلالات التي ترتديها جورجينا يوميًا وفي المناسبات والسجادة الحمراء.

حقائب جورجينا
هذه الحقيبة هي الأغلى والأندر

لا يهم ما إذا كانت ستأخذ الأطفال إلى المدرسة ، أو تسافر على متن طائرة خاصة ، أو تقف لوسائل الإعلام على السجادة الحمراء. فإن جورجينا ترافق دائمًا ملابسها بحقيبة فاخرة.

لكن ما هي أغلى حقيبة في مجموعتها؟

جورجينا لديها أغلى حقيبة في العالم في مجموعتها: وهي حقيبة “هيرميس الماسية هيمالايا بيركين”.

تمتلك جورجينا مجموعة لا نهائية تقريبًا من بيركين هيرميس ، التصميم الشهير جدًا للشركة الباريسية.

ارتدت جورجينا الحقيبة في أكثر من مناسبة
الحقيبة مرنه لدرجة يمكن ارتداءها على أي نوع من الأزياء

لدى شريكة رونالدو ألوان وأحجام مختلفة منها، وتكمل دائمًا مظهرها بأحدها. لكن هذا النموذج الذي نتحدث عنه هو جزء من أحد الإصدارات المحدودة من هيرميس. ويتم إنتاجه بطريقة شخصية تمامًا ، لذلك لا يوجد نموذجان متماثلان.

فهي حقيبة مصنوعة من جلد التمساح ، وهو تمساح نيلي غريب.  والذي يخضع لعملية التبييض لخلق هذا التأثير الخاص.

 

ويتم وضع قطع على الحقيبة من الذهب الأبيض والماس. وهي نادرة جداً لأنه لا يوجد سوى عدد قليل من المشهورات في العالم يمتلكنها. مثل فيكتوريا بيكهام أو كيم كارداشيان.

سعر الحقيبة يبلغ 340 ألف يورو  (366 ألف دولار). وهو المبلغ الذي تم دفعه مقابل الحقيبة في مزاد أقيم في كريستيز بهونج كونج.

التصميمان المفضلان

لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد, لأن جورجينا من أشد المعجبين بالشركة. ولديها العديد من الحقائب في مجموعتها ، بما في ذلك “بيركين الحمراء” . والتي يمكن أن نقول أنها ثاني أغلى حقيبة لديها.

حقائب جورجينا رودريغيز
ثاني أغلى حقيبة في مجموعة جورجينا

هذه الحقيبة تكلف 200 ألف يورو (216 ألف دولار). ويرجع سعرها المرتفع إلى تفاصيل الماس الموجودة عليها.

هاذان التصميمان، المفضلان لدى جورجينا، وارتدتهم في عديد من المناسبات.

وأكثر ما يميزهما، هو أنها تستخدمان مع كل من الملابس الرسمية وغير الرسمية. وحتى يمكن دمجها مع ملابس رياضية.

مجموعة أخرى

في مجموعة حقائب جورجينا رودريغيز، يوجد حقائب من ” بالنسياغا”، و “بوتيغا فينتيا”، و “لويفي”، بسعر 2000 يورو (2152 دولار) للقطعة.

كما لدى شريكة رونالدو، حقيبة من “ديور” بالحجم الكبير بسعر 2800يورو (3013 دولار).

واستعرضت جورجينا مؤخراً حقيبة أيقونية فاخرة من “شانيل” باللون الأبيض، بسعر 9700 يورو (10 آلاف دولار). على الرغم من وجود أخرى باللون الأسود ولكن أكبر حجماً وبضعف السعر.

حقائب جورجينا رودريغيز
في مجموعة حقائب جورجينا رودريغيز، يوجد حقائب من ” بالنسياغا”، و “بوتيغا فينتيا”، و “لويفي”
يبلغ سعر الحقيبة 2000 يورو
حقائب جورجينا رودريغيز
تحرص جورجينا على الحقائب أكثر من أي شيء

ارتدت جورجينا أيضاً بعضاً من تصميمات “لوي فيتون“، و”برادا” التي تعتبر من المفضلة أيضاً لديها.

وظهرت جورجينا ترتدي واحدة من برادا بتصميم أسطواني، يبلغ سعرها 3000 يورو.

حقائب جورجينا رودريغيز
ظهرت جورجينا ترتدي واحدة من برادا بتصميم أسطواني، يبلغ سعرها 3000 يورو

إذا كان علينا التحدث عن أغلى القطع ، فمن الواضح أنها عميلة مخلصة لشركة هيرميس، وأن حقائب الشركة الفرنسية هي التي تجعلها تتفاخر بالرفاهية الأكثر تميزًا التي تحبها كثيرًا.

المصدرMujerhoy - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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