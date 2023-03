العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

- Advertisement -

وطن- يواصل العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” المثير للجدل، نشر تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.

وفي تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرهما صباح اليوم، الاثنين، حذر “هوغربيتس” من “نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة”.

وغرد على حساب في ” تويتر” :”هندسة الكواكب اليوم وغدا. احترس من نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة.”

Planetary geometry today and tomorrow. Be on watch for stronger seismic activity in the coming days. More details are in the forecast video: https://t.co/MFerQf3JRw pic.twitter.com/HXOvu9XlPt

وفي فيديو التوقعات أشار “هوغربيتس” إلى تحديث حول هندسة الكواكب اليوم وغداً.

وأضاف أن هذا الصباح “كان لدينا الشمس وعطارد وأورانوس في اقتران ستتبعه الأرض في غضون 24 ساعة تقريباً بالاشتراك مع عطارد والمشتري.”

وأوضح أن الزلزال سيتزامن مع ارتباط الكواكب مع الأرض وعطارد والمشتري غداً مع اقتران القمر بالمريخ عملياً في نفس الوقت. وتوقع أن يكون الزلزال الذي لم يذكر مكانه ظهر، غد الثلاثاء.

وفي تغريدة ثانية له انتقد فرانك هوغربيتس سياسة تويتر في السماح بنشر معلومات خاطئة في ملاحظات مجتمعهم.

وأضاف :”لا توجد ورقة واحدة حول مواقع الكواكب والزلازل الكبيرة ، مما يعني أنه لا يمكن اختبار الأداء المتوقع أيضًا. بل تم تصميم هذه الملاحظات لدعم الاعتقاد وليس الحقيقة.”

Twitter should be ashamed for allowing false information in their community notes. There is not a single paper on planetary positions and larger earthquakes, which means that forecast performance cannot be tested either. These notes are designed to support a belief, not truth.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 27, 2023