الإثنين, مارس 27, 2023
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العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

حذر فرانك هوغربيتس من نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة دون أن يحدد مكانه

كتب خالد الأحمد
فرانك هوغربيتس watanserb.com
فرانك هوغربيتس
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وطن- يواصل العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” المثير للجدل، نشر تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.

وفي تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرهما صباح اليوم، الاثنين، حذر “هوغربيتس” من “نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة”.

وغرد على حساب في ” تويتر” :”هندسة الكواكب اليوم وغدا. احترس من نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة.”

العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام
العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

وفي فيديو التوقعات أشار “هوغربيتس” إلى تحديث حول هندسة الكواكب اليوم وغداً.

وأضاف أن هذا الصباح “كان لدينا الشمس وعطارد وأورانوس في اقتران ستتبعه الأرض في غضون 24 ساعة تقريباً بالاشتراك مع عطارد والمشتري.”

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اقتران القمر بالمريخ

وأوضح أن الزلزال سيتزامن مع ارتباط الكواكب مع الأرض وعطارد والمشتري غداً مع اقتران القمر بالمريخ عملياً في نفس الوقت. وتوقع أن يكون الزلزال الذي لم يذكر مكانه ظهر، غد الثلاثاء.

وفي تغريدة ثانية له انتقد فرانك هوغربيتس سياسة تويتر في السماح بنشر معلومات خاطئة في ملاحظات مجتمعهم.

وأضاف :”لا توجد ورقة واحدة حول مواقع الكواكب والزلازل الكبيرة ، مما يعني أنه لا يمكن اختبار الأداء المتوقع أيضًا. بل تم تصميم هذه الملاحظات لدعم الاعتقاد وليس الحقيقة.”

اقترانات الكواكب

وتعتمد توقعات “هوغربيتس” على ربط الزلازل التي تحدث على الأرض بتحركات الكواكب واصطفافها.

وكان العالم الهولندي قد حذر من يومي 27 و28، زاعما بأن الأرض قد تتأثر بمجموعة من اقترانات الكواكب، خاصة يوم 28، مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشتري وعطارد، مما قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي 29 و30 مارس.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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