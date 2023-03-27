الزمالك يُعاقب لاعبيه بعد وداع كأس الرابطة المصرية

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وطن- أفادت وسائل الإعلام المصرية، بأن نادي الزمالك المصري فرض عقوبة مالية على لاعبيه بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة دون مقابل، الأحد، ووداعه بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقررت إدارة نادي الزمالك (الفارس الأبيض)، تغريم اللاعبين بخصومات من رواتبهم. بسبب تلك الخسارة أمام البنك الأهلي، الذي حقق الفوز التاريخي في البطولة المحلية.

وداع الزمالك كأس الرابطة المصرية

وتمكن فريق البنك الأهلي من حجز بطاقة التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية لأندية المحترفين، عقب الفوز التاريخي على نظيره الزمالك. بثلاثية دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد المقاولون العرب”.

وأحرز ثلاثية البنك الأهلي داخل شباك الزمالك، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة المصرية، اللاعب كريم بامبو ومحمد صلاح وعبد الله جمعة. مدافع الزمالك بطريق الخطأ سجله في شباك مرماه.

مدرب الزمالك الجديد

وسيعلن إدارة نادي الزمالك تحت قيادة مرتضى منصور الذي خرج من السجن. بعد انتهاء مدة حكمة لشهر واحد، عن المدرب الأجنبي الجديد لتولي مهمة تدريب الفريق. خلفاً للمدرب البرتغالي المخضرم فيريرا، الجمعة، في مؤتمر صحفي.

ومن المتوقع أن يتولى مدرب الزمالك الجديد مهمة تدريب الفارس الأبيض، في الرابع من شهر إبريل / نيسان القادم، استعداداً للمواجهة القادمة. أمام المصري البورسعيدي على استاد “برج العرب” في منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل فريق الزمالك حامل اللقب خامس جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.