الأذان يصدح من نادي تشيلسي وأول إفطار جماعي في تاريخ البريمرليغ (فيديو)

وطن- للمرة الأولى في تاريخه، أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، مساء أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، وحضر الإفطار، مئات المسلمين، وتم رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”، في خطوة أُعجب بها عشاق كرة القدم حول العالم.

أصدر “البلوز” بيانا عبر موقعه الرسمي، الاثنين، قال فيه: “تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس”.

Last night @CFCFoundation hosted an Open Iftar with Ramadan Tent Project at Stamford Bridge. 🌙

Wishing all our supporters everywhere a Happy Ramadan!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 27, 2023