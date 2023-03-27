الإثنين, مارس 27, 2023
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الأذان يصدح من نادي تشيلسي وأول إفطار جماعي في تاريخ البريمرليغ (فيديو)

نادي تشيلسي الإنجليزي نظم إفطارا جماعيا حضره مئات المسلمين في ملعب ستانفورد بريدج

كتب فهمي الورغمي
تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين watanserb.com
تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين
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وطن- للمرة الأولى في تاريخه، أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، مساء أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، وحضر الإفطار، مئات المسلمين، وتم رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”، في خطوة أُعجب بها عشاق كرة القدم حول العالم.

تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين

أصدر “البلوز” بيانا عبر موقعه الرسمي، الاثنين، قال فيه: “تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس”.

تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين
تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين

وتابع: “أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة”.

وأضاف: “سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف نبذ الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم”.

 

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إشادة بمبادرة البلوز

وجدت مبادرة تشيلسي الإنجليزي ترحيبا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب البعض “ما شاء الله تبارك الله ٠٠

الله يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.. الله يثبتنا وإياهم على الإسلام ٠٠ عمل جميل يشكر عليه من قام به”.

وقال آخر “خطوه عظيمه جدا من نادي أصبحت احترمه كثيراً اللهم انصر الاسلام و أعز المسلمين”.

وفي سياق متصل أشاد آخرون بالتعددية الدينية التي تحرص بريطانيا على رعايتها منذ عقود طويلة، والتي أنتجت مجتمعا لدية قابلية كبيرة لقبول الآخر وقبول المختلف.

ويقدّر عدد المسلمين في بريطانيا 2022 بنحو 4 مليون مسلم، أي ما نسبته 7% تقريباً من إجمالي سكان بريطانيا.

وهو رقم مهم نسبيا في التركيبة السكانية ولكن أيضا على مستوى مراكز صنع القرار، حيث تقلد المسلمون في بريطانيا أعلى المناصب صلب الدولة.

ويضم نادي تشيلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم الدولي المغربي حكيم زياش، والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

المصدرفيسبوك، انستغرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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