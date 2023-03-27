الأذان يصدح من نادي تشيلسي وأول إفطار جماعي في تاريخ البريمرليغ (فيديو)

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وطن- للمرة الأولى في تاريخه، أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، مساء أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، وحضر الإفطار، مئات المسلمين، وتم رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”، في خطوة أُعجب بها عشاق كرة القدم حول العالم.

تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين

أصدر “البلوز” بيانا عبر موقعه الرسمي، الاثنين، قال فيه: “تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس”.

Last night @CFCFoundation hosted an Open Iftar with Ramadan Tent Project at Stamford Bridge. 🌙 Wishing all our supporters everywhere a Happy Ramadan! — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 27, 2023

وتابع: “أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة”.

وأضاف: “سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف نبذ الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم”.

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إشادة بمبادرة البلوز

وجدت مبادرة تشيلسي الإنجليزي ترحيبا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب البعض “ما شاء الله تبارك الله ٠٠

الله يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.. الله يثبتنا وإياهم على الإسلام ٠٠ عمل جميل يشكر عليه من قام به”.

🌙 تشلسي يصبح اول نادي في تاريخ البريميرليغ يستضيف إفطار جماعي 👏🏻 @todd_boehly @ChelseaFC pic.twitter.com/4JFGCNw9yV — EPL World (@EPLworld) March 26, 2023

وقال آخر “خطوه عظيمه جدا من نادي أصبحت احترمه كثيراً اللهم انصر الاسلام و أعز المسلمين”.

وفي سياق متصل أشاد آخرون بالتعددية الدينية التي تحرص بريطانيا على رعايتها منذ عقود طويلة، والتي أنتجت مجتمعا لدية قابلية كبيرة لقبول الآخر وقبول المختلف.

The call to prayer was recited at Chelsea FC's Stamford Bridge Stadium as Muslims broke their Ramadan fasts. pic.twitter.com/iYuYDrEi70 — ilmfeed (@IlmFeed) March 26, 2023

ويقدّر عدد المسلمين في بريطانيا 2022 بنحو 4 مليون مسلم، أي ما نسبته 7% تقريباً من إجمالي سكان بريطانيا.

وهو رقم مهم نسبيا في التركيبة السكانية ولكن أيضا على مستوى مراكز صنع القرار، حيث تقلد المسلمون في بريطانيا أعلى المناصب صلب الدولة.

ويضم نادي تشيلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم الدولي المغربي حكيم زياش، والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.