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استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب “دفعة لندن” وأزمة تطرق الأبواب

اعتبرت أوساط عراقية المسلسل “إساءة للعراقيين والشخصية العراقية” وطالب الكثيرون بإيقاف عرضه

كتب خالد الأحمد
استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب دفعة لندن watanserb.com
استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب دفعة لندن
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وطن- في أول ردة فعل برلمانية تجاه مسلسل “دفعة لندن” المثير للجدل، طالب النائب العراقي مصطفى جبار، باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق بسبب إساءة المسلسل للمرأة العراقية، حسب قوله.

نائب عراقي يطالب باستدعاء السفير الكويتي لدى بلاده

وأثار مسلسل “دفعة لندن” الذي تعرضه شبكة MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه، حيث اعتبرته أوساط عراقية “إساءة للعراقيين والشخصية العراقية” وطالب الكثيرون من العراقيين بإيقاف بثه.

وقال “جبار” في مذكرة وجهها إلى وزير الخارجية العراقي، إن مسلسل “دفعة لندن” الذي يتناول الحديث عن فترة محورية من حياة العراقيين ما بين السبعينات والثمانينات، فيه إساءة واضحة إلى الشعب العراقي بكافة أطيافه.

كما اتهم النائب العراقي مسلسل “دفعة لندن” بمحو صورة الكفاءات العلمية والفكرية العراقية في تلك المرحلة من خلال مساهمتهم الفاعلة في البلدان الأخرى من أمثال الراحلة “زها حديد” وغيرها من الكفاءات.

وتابع أن المسلسل يتضمن تحريفاً وتشويهاً للحقائق حول كرم وشهامة العراقيين التي هي فطرة لديهم، مستشهداً ببطولة “خليجي 25” التي أقيمت في البصرة وأظهر الشعب العراقي خلالها لإخوانه الخليجيين حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

دفعة لندن: جدل واسع بين عراقيين وكويتيين بعد عرض الحلقات الأولى
دفعة لندن: جدل واسع بين عراقيين وكويتيين بعد عرض الحلقات الأولى

مشاهد وألفاظ خارجة في مسلسل “دفعة لندن”

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ويتناول المسلسل الذي يُعرض على محطة “إم بي سي 1” ومنصة “شاهد”، قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

وأثارت الحلقات الأولى منه جدلًا كبيرًا بين الجمهور عند عرضها وذلك بسبب احتوائها على مشهد وحوار جريء غير متعارف به بين الجمهور الخليجي.

وخلال الحلقة دار حوار بين نجمات العمل بعد سرقة خاتم إحداهم واتهامهن فتاة في السكن معهن بالسرقة، فقالت إحداهن: “إذا مو بستيانها أطلع ما أفهم اشي”.

واستنكر متابعون التلفّظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض، أنه يُعرض في شهر رمضان، متّهمين القائمين عليه بتعمّدهم إثارةَ الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.

يذكر أن مسلسل “دفعة لندن” هو الجزء الثالث الذي صدر بعد نجاح حققه الجزآن الأول والثاني اللذان حملا اسم “دفعة القاهرة” و”دفعة بيروت”.

المصدرتويتر، MBC، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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