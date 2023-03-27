استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب “دفعة لندن” وأزمة تطرق الأبواب

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وطن- في أول ردة فعل برلمانية تجاه مسلسل “دفعة لندن” المثير للجدل، طالب النائب العراقي مصطفى جبار، باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق بسبب إساءة المسلسل للمرأة العراقية، حسب قوله.

نائب عراقي يطالب باستدعاء السفير الكويتي لدى بلاده

وأثار مسلسل “دفعة لندن” الذي تعرضه شبكة MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه، حيث اعتبرته أوساط عراقية “إساءة للعراقيين والشخصية العراقية” وطالب الكثيرون من العراقيين بإيقاف بثه.

وقال “جبار” في مذكرة وجهها إلى وزير الخارجية العراقي، إن مسلسل “دفعة لندن” الذي يتناول الحديث عن فترة محورية من حياة العراقيين ما بين السبعينات والثمانينات، فيه إساءة واضحة إلى الشعب العراقي بكافة أطيافه.

كما اتهم النائب العراقي مسلسل “دفعة لندن” بمحو صورة الكفاءات العلمية والفكرية العراقية في تلك المرحلة من خلال مساهمتهم الفاعلة في البلدان الأخرى من أمثال الراحلة “زها حديد” وغيرها من الكفاءات.

النائب العراقي مصطفى جبار سند يعترض على عرض مسلسل #دفعة_لندن ويطالب باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق اعتبر أن المسلسل فيه «إساءة واضحة للشعب العراقي بكافة أطيافه» | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/TycREqgkGm — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 27, 2023

وتابع أن المسلسل يتضمن تحريفاً وتشويهاً للحقائق حول كرم وشهامة العراقيين التي هي فطرة لديهم، مستشهداً ببطولة “خليجي 25” التي أقيمت في البصرة وأظهر الشعب العراقي خلالها لإخوانه الخليجيين حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

مشاهد وألفاظ خارجة في مسلسل “دفعة لندن”

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ويتناول المسلسل الذي يُعرض على محطة “إم بي سي 1” ومنصة “شاهد”، قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

وأثارت الحلقات الأولى منه جدلًا كبيرًا بين الجمهور عند عرضها وذلك بسبب احتوائها على مشهد وحوار جريء غير متعارف به بين الجمهور الخليجي.

وخلال الحلقة دار حوار بين نجمات العمل بعد سرقة خاتم إحداهم واتهامهن فتاة في السكن معهن بالسرقة، فقالت إحداهن: “إذا مو بستيانها أطلع ما أفهم اشي”.

واستنكر متابعون التلفّظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض، أنه يُعرض في شهر رمضان، متّهمين القائمين عليه بتعمّدهم إثارةَ الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.

يذكر أن مسلسل “دفعة لندن” هو الجزء الثالث الذي صدر بعد نجاح حققه الجزآن الأول والثاني اللذان حملا اسم “دفعة القاهرة” و”دفعة بيروت”.