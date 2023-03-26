ياسمين عز حصلت على هذا المبلغ الضخم مقابل حلقتها مع رامز جلال

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وطن– سربت بعض المواقع الإخبارية أخباراً عن قيمة المبلغ الذي تقاضته الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقابل ظهورها في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان المصري رامز جلال.

قيمة المبلغ الذي تقاضته ياسمين عز مقابل حلقتها مع رامز جلال

وتحدثت التقارير، عن أنّ ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ60 ألف دولار أمريكي، لقاء الظهور في البرنامج، رغم إلا أنه لم يتمّ تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الرسمية.

وتضمّنت الحلقة مواقف عديدة، دار أبرزها حول تصريحات ياسمين المثيرة للجدل حول الرجال والطريقة التي تنصح المرأة باتباعها في التعامل معهم.

ياسمين عز مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

في بداية الحلقة، سخر رامز خلال من إطلالة ياسمين قائلاً: “ياسمين لابسة بدلة من العصر البيزنطي. ونضارتها عايزة مساحات”.

وتابع لافتاً إلى توجّهها المخالف لرضوى الشربيني: “ضيفة النهاردة عامت عكس التيار وضايقت الستات نجحت، عروسة المولد خربت نص بيوت مصر، ياسمين رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل للصورة”.

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واستطرد رامز في سخريته: “ياسمين بتقول إن رونالدو بيتفرج على برنامجها. ده رضا عبدالعال نفسه ميعرفكيش”.

كما أضاف: “معانا المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي واللبس الصيفي”.

وخلال المقلب وقذف رامز جلال لمساحيق وسوائل على وجه ياسمين عز، “ساح المكياج على وجهها”. وظهرت بملامح صادمة لم يعتدْها الجمهور.