الأحد, مارس 26, 2023
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حياتنا

ياسمين عز حصلت على هذا المبلغ الضخم مقابل حلقتها مع رامز جلال

تحدثت التقارير، عن أن ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ60 ألف دولار أمريكي، لقاء الظهور في البرنامج، إلا أنه لم يتمّ تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الرسمية

كتب أنس السالم
قيمة المبلغ الذي تقاضته ياسمين عز مقابل حلقتها مع رامز جلال watanserb.com
تقارير تشير الى أن ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ 60 ألف دولار مقابل حلقتها مع رامز جلال
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وطن– سربت بعض المواقع الإخبارية أخباراً عن قيمة المبلغ الذي تقاضته الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقابل ظهورها في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان المصري رامز جلال.

قيمة المبلغ الذي تقاضته ياسمين عز مقابل حلقتها مع رامز جلال

وتحدثت التقارير، عن أنّ ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ60 ألف دولار أمريكي، لقاء الظهور في البرنامج، رغم إلا أنه لم يتمّ تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الرسمية.

تقارير تشير الى أن ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ 60 ألف دولار مقابل حلقتها مع رامز جلال
ياسمين عز

وتضمّنت الحلقة مواقف عديدة، دار أبرزها حول تصريحات ياسمين المثيرة للجدل حول الرجال والطريقة التي تنصح المرأة باتباعها في التعامل معهم.

ياسمين عز مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

في بداية الحلقة، سخر رامز خلال من إطلالة ياسمين قائلاً: “ياسمين لابسة بدلة من العصر البيزنطي. ونضارتها عايزة مساحات”.

وتابع لافتاً إلى توجّهها المخالف لرضوى الشربيني: “ضيفة النهاردة عامت عكس التيار وضايقت الستات نجحت، عروسة المولد خربت نص بيوت مصر، ياسمين رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل للصورة”.

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واستطرد رامز في سخريته: “ياسمين بتقول إن رونالدو بيتفرج على برنامجها. ده رضا عبدالعال نفسه ميعرفكيش”.

كما أضاف: “معانا المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي واللبس الصيفي”.
وخلال المقلب وقذف رامز جلال لمساحيق وسوائل على وجه ياسمين عز، “ساح المكياج على وجهها”. وظهرت بملامح صادمة لم يعتدْها الجمهور.

 

بينما انتابت الإعلامية ياسمين عز، حالةٌ من الرعب في أثناء تنفيذ مقلب المطعم الطائر، وبدا ذلك جليّاً على ملامحها.

ونطقت ياسمين عز الشهادتين بعد تعرّضها للسقوط من أعلى المطعم، وأمسكت قلبها بيدها، وكأنها تقول: “كاد قلبي يتوقف من الرعب”.

رامز نيفر إند في السعودية

يشار إلى أنّ برنامج رامز جلال، تمّ تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ.

ويُذاع برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

كما يقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية ياسمين عز، ولاعب الكرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري، وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية.

 

المصدروطن - وكالات - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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