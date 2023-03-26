الأحد, مارس 26, 2023
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هل تم إقرار “عطلة العشر الأواخر” في الكويت؟.. بلبلة واسعة ومسؤول يحسم الجدل

جاء ذلك بعد موافقة لجنة الموارد البشرية البرلمانية، على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية بناءً على اقتراح النائب حمد العبيد

كتب خالد الأحمد
إقرار عطلة العشر الأواخر في الكويت watanserb.com
إقرار عطلة العشر الأواخر في الكويت
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وطن- أثيرت حالة من الجدل حول تغريدة لطبيبة كويتية طالبت فيها بعدم الموافقة على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية، لأن “شهر رمضان للعمل وليس للخمول والكسل” كما جاء في تغريدتها التي انتشرت على نطاق واسع.

“عطلة العشر الأواخر” وجدل في الكويت

وكانت لجنة الموارد البشرية البرلمانية أقرت مقترحاً مقدماً من النائب حمد العبيد، على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية، ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة لاتخاذ قراره.

يأتي ذلك بعد إقرار لجنة الموارد البشرية البرلمانية بخفض ساعات عمل الموظفين وفق دراسات أظهرت أنه قد يحقق إنتاجية أعلى ويحسن الخدمة وفتح خيار الدوام المرن بناء على طلب الموظف وموافقة الجهة الحكومية.

وأصدرت اللجنة بياناً بهذا الشأن قالت فيه: نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك وما نشهده من حرص أهل الكويت على إحياء هذا الشهر المبارك بالعبادة والصيام والقيام والاعتكاف، ومن منطلق الواجب علينا مجلسًا وحكومة لتهيئة الأجواء الإيمانية وتذليل ما يمكن تذليله في سبيل ذلك. وافقت لجنة الموارد البشرية على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية بناءً على اقتراح النائب حمد العبيد.

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وهو الأمر الذي أثار اعتراض الكثيرين ومنهم الطبيبة واستشارية أمراض القلب، فريدة الحبيب، التي كتبت على تويتر: “أشعر بالمرارة وأنا أقرأ المطالبات بعطلة العشر الأواخر!”

وتابعت:”العمل عبادة ونحن في شهر العبادة كيف تقابل ربّك وأنت خامل وكسلان. وين (أين) حقوق الوطن.”

وأضافت:”هل تعتبر الراتب الذي تتقاضاه حلالا؟ كل موظفه وموظف له الحق في أخذ إجازة من رصيده في العشر الأواخر . آسفة أقول هذا بطر وجهالة!”.

مسؤول حكومي يحسم الجدل

وكان مصدر حكومي قد أشار وفق وسائل إعلام كويتية، إلى أنه لا يوجد مؤشر رسمي على إمكانية إقرار تعطيل العشر الأواخر. وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في تطبيق ذلك على أرض الواقع “خصوصا ونحن تنتظرنا عطلة العيد التي قد تكون 5 أو 9 أيام.”

عطلة العشر الأواخر وجدل في الكويت
عطلة العشر الأواخر وجدل في الكويت

وأيد عدد من المغردين الكويتيين مطالبة الدكتورة فريدة الحبيب معتبرين هذا التوجه هو بمنزلة تخريب ممنهج بكلفة عالية في ظل إنتاجية ضعيفة بالأساس.

وعلق “ابراهيم خليل ابراهيم” في هذا السياق:”عندنا اقصر عام دراسي بالعالم كله غير الاجازات المتكررة. وفوقها يريدون عطلة ١٠ الاواخر في رمضان”.

وأضاف:” كأستاذ اقول لو نلغي التعليم برمته أحسن كثيراً من هذه الفوضى”.

فيما طالب “علي العريان” من يشعر بأن العشر الأواخر من رمضان هي أيام يجب أن تكون خالصة للتفرغ للعبادة وأن تعطل فيها الأعمال “فعليه أن يتنازل عن جزء من رصيد إجازاته لا أن يطالب الدولة بإعطائه عطلة على نفقة الميزانية العامة”.

وأردف:”مو معقول تاخذ إجازة عشان تسافر لندن وتتحسف تاخذ إجازة عشان تعتكف في المسجد”.

ردود أفعال متباينة بين الكويتيين

وفي السياق ذاته علقت “كويتية وأفتخر” : “للأسف يبونها (يريدون) إجازة تحت غطاء العبادة، وهم طيران على لندن وبيروت ودبي والقاهرة“.

وعقب ” بدر” رداً على الطبيبة: “أشعر بالمرارة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والتضخم والأسعار مرتفعة والرواتب متدنية. فقدنا الثقة والمصداقية بالكل حكومة ومجلس”.

بينما أيد آخرون قرار العطلة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وشنوا هجوما على الطبيبة، معتبرين أنه يجب إعطاء الدين المساحة الكافية من الوقت، خاصة في هذا الوقت من العام.

وقال “ثامر الحمود” بنبرة تهكم :”أنا مع القرار عطلة عشر الأواخر شهر رمضان لإني على يقين إن البعض منهم وجوده زي عدمه”.

واستدرك :”بلاش زحمة الشوارع على الفاضي وبخصوص الطلبة ، اذا خايفين على مستقبلهم الدراسي نقدر نخليها الأون لاين”، وتابع :”حال البلد ماراح توقف خلال ١٠ أيام والدليل أيام الحجر في أزمة كرونا”.

وذهب آخر إلى القول أن “عطلة العشر الأواخر واجبة.. الصيام والإرهاق والتعبد بالصلاة وصلاة القيام تستوجب الراحة بالنهار وعطلة عن العمل لأن العمل تكون إنتاجيته لا تذكر”.

وجاء في أحد التعليقات: “الإنتاجية ليست محصورة بالوظيفة، فالإنسان لديه جوانب أخرى تستدعي الاهتمام بها، وإلا أصبح آلة مستنزفة يعمل لمصلحة الآخر، وإن كان العمل للدار الآخرة لا يهمك فهو من أولويات المؤمنين العارفين”.

وكتب آخر: “العمر يخلص يا دكتورة والعمل ما يخلص بعدين كلها 10 أيام مو (وليس) 10 سنين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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