نور الغندور.. هل تتخلى عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الكويتية؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن– فاجأت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، متابعيها بإجابتها حول إمكانية تخليها عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية.

“لا أتخلى عنها”

جاء ذلك في حوار نور الغندور مع الإعلامي علي العلياني عبر برنامج “مراحل”، على قناة “إس بي سي” السعودية.

وقال العلياني لنور الغندور: “لو عرض عليكي الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.. هل ستوافقين؟”

وفاجأته نور بالإجابة: “لا أوافق مع احترامي للجنسية الكويتية ولكن ما أتخلى عن جنسيتي المصرية”.

“لن يحدث أبداً”

وكشفت نور الغندور حقيقةَ منعها من دخول الكويت، بسبب مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

- Advertisement -

وأكدت الفنانة المصرية، أنّ هذه الأنباء عارية من الصحة، ولن تحدث أبداً.

كما كشفت نور أنّ شخصية الراقصة “كريمة”، في المسلسل، عرض على الفنانة المصرية آيتن عامر قبلها؛ لكنّ الأخيرة اعتذرت عنه لارتباطها بأعمال أخرى.

آيتن عامر دافعت عن نور

وقالت نور الغندور: “آيتن عامر كانت من أول الناس اللي دافعوا عن الشخصية بعد ما تعرضت لهجوم وانتقادات، واعتراض على إنه دور الراقصة تجسده فنانة مصرية”.

وأشارت نور الغندور إلى أنها لا تعرف آيتن عامر شخصياً، لكنها وجهت لها التحية بسبب موقفها.

وأوضحت آيتن وقتَها أنّ دور الراقصة “كريمة” عُرض عليها قبلها، ولن يمسّ المرأة المصرية ولا العربية بأي شيء، على حد تعبيرها.

وشدّدت نور الغندور، على أنّ هذا اسمها الحقيقي وليس الفني.

وحين سألها علي العلياني عن أفضل ممثل عملت معه، ما بين مهند الحمدي وأحمد الشعيب؛ مَن ستختار؟

عملية تجميل واحدة

وأكدت نور أنها لم تخضع سوى لعملية تجميل واحدة في أنفها.

وتحدثت الفنانة المصرية عن أثمن قطعة تمتلكها، قائلة إنه خاتم بـ45 ألف دولار، واشترته بنفسها وليس هدية.

وأجابت نور الغندور أنها ستختار الممثل السعودي أحمد شعيب، للعمل معه مرة أخرى.

وخلال الحلقة، طلب العلياني من نور أن تتقمص شخصية الراقصة “كريمة”، وتؤدي وصلة رقص شرقي.

لكنّ الفنانة رفضت احتراماً لشهر رمضان، فطلب منها العلياني أداء أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال.

وطلبت نور من الجمهور أن يسامحها، بسبب صوتها الذي لا يصلح للغناء.