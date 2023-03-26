الأحد, مارس 26, 2023
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مرتضى منصور يسب الخطيب مجددا بأول ظهور بعد خروجه من السجن (فيديو)

ظهر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عقب خروجه من السجن يهاجم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ويسبه

كتب باسل النجار
مرتضى منصور watanserb.com
مرتضى منصور
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وطن- شن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، هجوما عنيفا على غريمه التقليدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك في أول ظهور لمنصور عقب الإفراج عنه وقضاء عقوبة الحبس، في قضية سب وقذف الخطيب.

أول ظهور لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن

وظهر مرتضى منصور من أمام منزله بعد الإفراج عنه، وأجرى أحد الصحفيين حوارا معه مثل الظهور الأول له.

مراسل موقع “القاهرة24” سأل رئيس الزمالك عن خطته المقبلة، ليجاوبه مرتضى بأنه سيصدر بيانا شاملا يشرح فيه كل شيء مساء، اليوم.

ثم أخذ المستشار مرتضى منصور، في مهاجمة محمود الخطيب كعادته وسبه مجددا رغم أنه كان يقضي عقوبة الحبس السابقة بسببه، حيث رفع الخطيب ضده قضية واتهمه بسبه وقذفه.

وقال:”إوعا تفتكر يا محمود يا خطيب اللي انت اللي حابسني.. تبقى أهبل لو انت فاكر كده.”

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وتابع زاعما أن ما يحدث معه “أكبر من الخطيب نفسه ” حسب وصفه بالقول: “طيب انت اللي زورت انتخابات ضدي.. طيب انت الي عزلتني في 2020 الموضوع أكبر منك.”

وأضاف مرتضى منصور لافتا إلى أنه سينشر بيان يوضح فيه كل ما حدث معه:”إن شاء الله بإذن الله على الساعة 11 هنزل بيان.”

واختتم:”على فكرة مصر كلها عارفة إني دخلت السجن أسد وخرجت أسد.. هو دلوقتي اللي فار مستخبي”، في إشارة منه لمحمود الخطيب.

مرتضى منصور بحسب المقطع وصل إلى بيته يقود سيارته بنفسه مرتديًا بذلة كحلية اللون ونظارته الزرقاء.

أول ظهور لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن
أول ظهور لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن

سجن مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

ويشار إلى أن مرتضى كان قد سلم نفسه يوم، 25 فبراير الماضي، حيث تم الحكم بحبسه في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، الليلة.

وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.

ولعب الزمالك أمام البنك الأهلي مساء، الأحد، في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة المختصة، يوم السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو للاطلاع.

كانت أمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

المصدرتويتر، موقع القاهرة24، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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