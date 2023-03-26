مرتضى منصور يسب الخطيب مجددا بأول ظهور بعد خروجه من السجن (فيديو)

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وطن- شن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، هجوما عنيفا على غريمه التقليدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك في أول ظهور لمنصور عقب الإفراج عنه وقضاء عقوبة الحبس، في قضية سب وقذف الخطيب.

أول ظهور لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن

وظهر مرتضى منصور من أمام منزله بعد الإفراج عنه، وأجرى أحد الصحفيين حوارا معه مثل الظهور الأول له.

مراسل موقع “القاهرة24” سأل رئيس الزمالك عن خطته المقبلة، ليجاوبه مرتضى بأنه سيصدر بيانا شاملا يشرح فيه كل شيء مساء، اليوم.

ثم أخذ المستشار مرتضى منصور، في مهاجمة محمود الخطيب كعادته وسبه مجددا رغم أنه كان يقضي عقوبة الحبس السابقة بسببه، حيث رفع الخطيب ضده قضية واتهمه بسبه وقذفه.

مرتضى منصور اول ما خرج ببشتم الخطيب تاني pic.twitter.com/blqEntp1Ue — Abdullah Elagamy (@AbdulahMohsen94) March 26, 2023

وقال:”إوعا تفتكر يا محمود يا خطيب اللي انت اللي حابسني.. تبقى أهبل لو انت فاكر كده.”

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وتابع زاعما أن ما يحدث معه “أكبر من الخطيب نفسه ” حسب وصفه بالقول: “طيب انت اللي زورت انتخابات ضدي.. طيب انت الي عزلتني في 2020 الموضوع أكبر منك.”

وأضاف مرتضى منصور لافتا إلى أنه سينشر بيان يوضح فيه كل ما حدث معه:”إن شاء الله بإذن الله على الساعة 11 هنزل بيان.”

واختتم:”على فكرة مصر كلها عارفة إني دخلت السجن أسد وخرجت أسد.. هو دلوقتي اللي فار مستخبي”، في إشارة منه لمحمود الخطيب.

لحظة وصول الأسد المستشار مرتضى منصور لمنزله ♥️🇦🇹#عودة_مرتضي_الرئيس_الشرعي pic.twitter.com/kW0UNOLhAI — A (@AhmedAlamin51) March 26, 2023

مرتضى منصور بحسب المقطع وصل إلى بيته يقود سيارته بنفسه مرتديًا بذلة كحلية اللون ونظارته الزرقاء.

سجن مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

ويشار إلى أن مرتضى كان قد سلم نفسه يوم، 25 فبراير الماضي، حيث تم الحكم بحبسه في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، الليلة.

وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.

ولعب الزمالك أمام البنك الأهلي مساء، الأحد، في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة المختصة، يوم السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو للاطلاع.

كانت أمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.